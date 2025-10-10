Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La menor lleva las manos vendadas a causa de la agresión de la que intentó zafarse. Maika Salguero

«Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

La familia de una niña de 12 años que sufre 'bullying' denuncia que el caso se archiva porque los agresores son inimputables

Ainhoa de las Heras

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:08

Comenta

A sus 12 años, Y. está preocupada porque tiene dos exámenes y con las manos vendadas «no voy a poder escribir. Me duele mucho la ... muñeca izquierda y soy zurda. Espero que me los aplacen». La niña saca muy buenas notas y en su caso tiene aún más mérito porque arrastra un calvario que a cualquiera podría impedirle concentrarse en los estudios. Sin embargo, ella se refugia en las matemáticas o la lengua para no tener que pensar en su drama personal. «¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por aburrimiento? No lo entiendo. ¡Pues qué vidas más tristes tienen que tener! Alguna vez se lo he preguntado directamente y contestan que así se divierten». Les parece 'divertido' pegarla y humillarla. «¿No sienten aunque sea un poco de culpa?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  9. 9

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

«Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»