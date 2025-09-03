Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Así afectan las noches calurosas a la salud: un estudio confirma un mayor riesgo de mortalidad

Un equipo de investigadores de diferentes países, entre ellos España, asegura que el calor nocturno tiene un efecto independiente de las altas temperaturas diurnas, por lo que requiere medidas específicas de prevención

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:20

Málaga ha vivido este año el mes de junio más caluroso desde 1961 y lo peor fueron las noches; todas fueron tropicales, es decir, por ... encima de los 20 grados. En julio y agosto, se han registrado varias olas de calor y, en todas ellas, la población ha tenido que soportar varias noches tórridas o ecuatoriales, con termómetros que han superado los 25 grados. Este aumento de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas no solo se ha dado en Málaga sino en muchos otros puntos de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  9. 9

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella
  10. 10 Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así afectan las noches calurosas a la salud: un estudio confirma un mayor riesgo de mortalidad

Así afectan las noches calurosas a la salud: un estudio confirma un mayor riesgo de mortalidad