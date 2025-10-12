Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inundaciones en Ibiza. fe

La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche

Renfe suspende las salidas de sus trenes del corredor mediterráneo con origen Barcelona y Valencia

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:39

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo por la tarde el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur y ... prelitoral sur de Tarragon, donde se podrían acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta roja, que ha sonado también en los móviles de los vecinos de la zona a través del sistema Es-Alert, supone el más alto nivel de amenaza, es decir un peligro «extraordinario» para los bienes y la población en zonas expuestas. El aviso rojo se mantiene hasta esta medianoche, según la Amet.

