Los dos acusados absueltos se enfrentaban a penas de entre 10 y 17 años de cárcel. I. Cabanes

Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

La Sala considera que el consentimiento de las niñas de 13 años no estaba viciado dada la proximidad de edad y madurez con los acusados

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:18

En mayo de 2022 dos niñas de trece años se fugaron de un centro de menores y acabaron teniendo sexo en la habitación de un ... hotel y una vivienda con tres jóvenes –MENAs–, ya mayores de edad, de 18 y 19 años en ese momento, a los que conocieron en una parada de metro de Valencia. Dada la edad de las menores y que una de ellas aseguraba que las relaciones sexuales no habían sido consentidas, los tres presuntos agresores sexuales fueron procesados y llevados a juicio. Para el principal encausado, que presuntamente participó en los episodios denunciados, el Ministerio Fiscal solicitaba 17 años de cárcel, y los otros dos se enfrentaban a penas de ocho años y medio y diez años de prisión respectivamente.

