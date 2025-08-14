Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asentamiento irregular de inmigrantes temporeros donde viven hacinados en Albacete R. C.

Más de 500 inmigrantes contratados como temporeros malviven en chabolas a las afueras de Albacete

En el interior de las chabolas, construidas con maderas y plásticos, se dispara la temperatura

J. M. L.

Albacete

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:45

La otra cara del empleo agrario en verano se deja ver este año a las afueras de la ciudad de Albacete, en el asentamiento irregular ... de inmigrantes que trabajan en labores agrícolas. Más de 500 están acampados en la carretera de Las Peñas y malviven en tiendas de campaña improvisadas y en chabolas. Una situación que se repite desde hace años, como recuerda el Colectivo Sin Fronteras Albacete, una ONG que este verano ayuda a estos inmigrantes llevándoles comida, agua y otros enseres básicos que necesiten.

