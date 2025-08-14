Más de 500 inmigrantes contratados como temporeros malviven en chabolas a las afueras de Albacete

La otra cara del empleo agrario en verano se deja ver este año a las afueras de la ciudad de Albacete, en el asentamiento irregular ... de inmigrantes que trabajan en labores agrícolas. Más de 500 están acampados en la carretera de Las Peñas y malviven en tiendas de campaña improvisadas y en chabolas. Una situación que se repite desde hace años, como recuerda el Colectivo Sin Fronteras Albacete, una ONG que este verano ayuda a estos inmigrantes llevándoles comida, agua y otros enseres básicos que necesiten.

«Entrar en estas chabolas da impresión porque están construidas con maderas y plásticos y la temperatura dentro es muy alta», explica Elena Roncero, portavoz de esta organización. Con la ola de calor de esta semana, la temperatura en el interior de estas chabolas puede ser diez grados superior a la de la calle y, además, el plástico y la madera arden rápido en caso de incendio.

Esta ONG considera insuficientes las plazas de alojamiento que el Ayuntamiento de Albacete ha ofrecido este verano a estos temporeros que han llegado, sobre todo, para trabajar en la campaña de recogida de ajo. Y es que este ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Obispado de Albacete hace meses para alojar a los inmigrantes en el seminario con 50 plazas que se suman a las 15 del Centro Integral de Atención a Personas Sin Hogar, recursos insuficientes para los centenares de migrantes. Más puntos de agua, más contenedores de basura y aseos portátiles son otras demandas del Colectivo Sin Fronteras Albacete que en el último pleno municipal calificó de «desesperada» la situación de estas personas y pidió «una solución habitacional digna para quienes cada año acuden a trabajar al campo para que haya comida en nuestras mesas».

Cada año más inmigrantes

Además, estos temporeros también sufren las consecuencias de la falta de alquileres sociales, lo que los conduce a este tipo de asentamientos. «El problema cada vez es mayor porque cada año vienen más y los recursos de las ONGs no dan abasto». Como solución proponen construir un albergue para temporeros que el resto del año, cuando no hay campañas agrícolas, pueda servir para alojar a personas sin hogar.

Desde el Ayuntamiento de Albacete aseguran estar tomando medidas para mejorar la calidad de vida de estos inmigrantes. Así, acaban de instalarse seis nuevos contenedores «para garantizar la salubridad en estas zonas de manera que facilitemos a las personas que allí se ubican una mayor concienciación y mejoremos la limpieza del entorno», apunta la concejala de Calidad de Vida y Participación, Llanos Navarro para quien «la situación excede a las competencias municipales porque, además, vienen a trabajar a pueblos del entorno y tenemos la obligación moral de evitar situaciones degradantes que afecten a la dignidad y los derechos humanos de los temporeros»

Por su parte, Comisiones Obreras también trata de ayudar a estos temporeros inmigrantes informándolos de sus derechos como trabajadores del campo. Este sindicato acaba de poner en marcha una campaña informativa en la que recuerda que todo temporero, nacional o extranjero, debe cobrar como mínimo 74,32 euros al día, independientemente de su situación legal, según el convenio del campo de este año.

Además, quienes los contratan están obligados por ley a proporcionar alojamiento si los trabajadores no pueden regresar a sus hogares, algo que se está incumpliendo en Albacete con las centenares de personas que malviven en este asentamiento irregular. Este sindicato ha advertido que denunciará abusos laborales, trata de personas y cualquier incumplimiento legal porque «la dignidad laboral no es negociable».