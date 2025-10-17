Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una cuidadora atiende a una mujer dependiente en su domicilio. AFP

Más de 25.000 españoles han muerto este año a la espera de ayudas a la dependencia

La demora media con que las autonomías resuelven estas solicitudes se acerca ya a un año, 15 días más que hace solo doce meses

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:45

Más de 25.000 españoles han muerto en los primeros nueve meses de este año mientras esperaban a que las autoridades autonómicas respondiesen a su ... solicitud de recibir las prestaciones que prevé la ley de dependencia, las ayudas que necesitaban para poder ingresar en una residencia, acceder a un centro de día o recibir el apoyo y los cuidados que les permitiesen seguir viviendo en su casa.

