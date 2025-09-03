Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Accidente en Palma de Mallorca el pasado 30 de agosto con nueve heridos al colisionar un autobús, una furgoneta y un coche. Efe

228 personas murieron en julio y agosto en las carreteras, 15 menos que el verano pasado

Se rompe la racha mortal de motoristas: por primera vez en diez años se reduce el número de fallecidos en moto, según el balance de la Operación Verano de la DGT

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:43

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, 15 fallecidos menos respecto al verano ... del año pasado, según refleja el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la DGT que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto celebrado en la sede de este organismo, en el que ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro. El informe señala que en un contexto de mayor movilidad (un 2,77% más) con un récord de más de cien millones de movimientos, la reducción de la siniestralidad vial ha sido generalizada, con independencia del tipo de vía o del medio de desplazamiento.

