Un joven llama por teléfono tras un accidente de tráfico. R. C.

El 018, nuevo teléfono para las víctimas de siniestros de tráfico

Entrará en servicio «a principios de año», será gratuito y anónimo y proporcionará atención psicológica, jurídica y social tanto a víctimas como a familiares

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 13:49

El 018 es el nuevo teléfono gratuito que el Gobierno pondrá a disposición de las víctimas de siniestros de tráfico para asesorarles en todas las ... dudas que les puedan surgir y proporcionales una atención integral y un seguimiento de cada caso. La DGT avanzó esta iniciativa en un foro organizado el pasado junio por la asociación de víctimas Stop Accidentes, pero ha sido este mes de octubre cuando se ha concretado el número de tres cifras del nuevo servicio telefónico. Así lo recoge una resolución publicada en la web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en la que se propone asignar el 018 para ofrecer atención telefónica a cualquier víctima, directa o indirecta, de un siniestro vial.

