Yurena y su 'No cambié' revolucionan el Real de la Feria con su actuación

Ni la morocha. Ni la 'rubiecita'. La verdadera estrella de la Feria de Málaga es la pelirroja. Pero no una pelirroja cualquiera. Una pelirroja que ... se ha convertido en una 'superestar' gracias a su vuelta a la primera línea con la serie y el documental que Netflix le ha dedicado a los comienzos de su carrera. Yurena saltó de la pequeña pantalla a la realidad gracias a la caseta Reinas by Edén y lo hizo dentro del 'Bingo House' de la artista drag Xenon Spain. Con el aforo completo y largas colas en la puerta por estos dos espectáculos, la vasca apareció en el escenario mientras el público coreaba su nombre.

«Ella siempre ha defendido la diversidad, desde el principio», recordó Xenon antes de que Yurena comenzara su actuación. «Lo bueno, si breve, dos veces bueno», anunció la artista tras terminar su primer tema. Con sus movimientos peculiares, su música bailable y su estética singular, Yurena se metió al público en el bolsillo desde el minuto uno con 'Around the world', 'En carnaval' y, por supuesto, 'No cambié'. Entre efectos de humo, confetis y movimientos de abanico al compás de sus canciones, la caseta de Reinas by Edén vivió una de las actuaciones más esperadas de su programación.

Tanto es así que las largas colas, al principio de la tarde, daban la vuelta a la calle para conseguir jugar al bingo de la mano de Xenon Spain y ver la actuación de Yurena. Unas largas colas que no cesaron en ningún momento. La expectación tras la serie 'Superestar', que se estrenó en Netflix con producción de Los Javis, se hizo notar en Reinas by Edén al igual que para su actuación el próximo marzo en Madrid, para la que sacarán más entradas ante la acogida de los 'yurefans' al evento.

A pesar de no ser la voz de España, el colectivo LGTBI apoya a su diva. Este apoyo se demostró a través de regalos como una camiseta con la foto de Yurena y su madre, Margarita Seisdedos, en la que se podía leer 'Amor de madre'. Un emotivo momento para Yurena que, ya acompañada por Xenon Spain, recordó la figura de su progenitora. «Siempre ha sido una madre coraje y te sigue apoyando», le dijo la drag ante la emoción de la antes conocida como Tamara. Además, el público puso en las pantallas de sus móviles frases como 'Te quiero' para demostrarle todo su cariño.

La presencia de Yurena en la caseta culminó con su coronación, con una peineta de grandes dimensiones y un ramo de flores, como la primera madrina de Reinas by Edén. Con la peineta ya colocada en su impecable e inamovible moño, la artista se despidió de su público con «yurebesos intensos» y con la celebración de la diversidad, de la libertad y del colectivo LGTBI.

La noche continuó con otra divertida partida de bingo de la mano de Xenon Spain y, más tarde, llegaron Talavera y Le Cocó, la ganadora de la última edición de 'Drag Race España', para terminar de poner la caseta patas arriba. Una caseta que también recibió el set del DJ Alberto Nández y que aún espera otro plato fuerte: el sábado llega a Reinas by Edén el cantante Jorge González para poner el ambiente 'caliente'.