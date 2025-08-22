Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yurena revoluciona la caseta Reinas by Edén con su actuación.

Yurena y su 'No cambié' revolucionan el Real de la Feria con su actuación

La artista, de nuevo en el candelero por la serie de Netflix sobre su vida, provoca horas de largas colas en la caseta de Reinas by Edén

Víctor Rojas

Víctor Rojas

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:29

Ni la morocha. Ni la 'rubiecita'. La verdadera estrella de la Feria de Málaga es la pelirroja. Pero no una pelirroja cualquiera. Una pelirroja que ... se ha convertido en una 'superestar' gracias a su vuelta a la primera línea con la serie y el documental que Netflix le ha dedicado a los comienzos de su carrera. Yurena saltó de la pequeña pantalla a la realidad gracias a la caseta Reinas by Edén y lo hizo dentro del 'Bingo House' de la artista drag Xenon Spain. Con el aforo completo y largas colas en la puerta por estos dos espectáculos, la vasca apareció en el escenario mientras el público coreaba su nombre.

