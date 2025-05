Torremolinos plantea volver a presentarse al Europride en una candidatura conjunta con Melilla

Torremolinos está a punto de celebrar el décimo aniversario de su Pride, que ya se ha convertido en el más importante de Andalucía y el segundo de España. Una entidad que le permite dar apoyo a otros Orgullos, como el que da comienzo en Melilla. El Pride del Norte de África ha recibido a numerosas caras de la localidad de la Costa del Sol. Entre ellas, la de su alcaldesa, Margarita del Cid, quien ha propuesto durante esta visita una candidatura conjunta para volver a presentarse al Europride. «Quiero que entre todos estudiemos la posibilidad de que Torremolinos y Melilla trabajen en los próximos años en una candidatura conjunta para ser sede del Europride. Para ser faro de luz, crisol de libertad en todas las partes del mundo, desde el mismísimo corazón del mediterráneo», ha afirmado en presencia de autoridades como Miguel Martín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Rafael Calatrava, presidente de la asociación LGTBI Amlega.

El municipio malagueño ya se presentó para acoger el Europride de 2027. Una candidatura que no fue la seleccionada, pero que dejó aún más claro el compromiso de Torremolinos con el colectivo LGTBI. «Un proyecto en el que precisamente poníamos el acento en la importancia de que el Europride sirviera no sólo para celebrar la diversidad, sino para reivindicarla en aquellos sitios donde no la hubiera. Y la ubicación de Torremolinos nos hacía mirar hacia el sur, hacia el continente africano y otras partes del Mediterráneo», ha recordado Del Cid en este acto de hermanamiento entre el Pride de Torremolinos y el de Melilla.

De hacerse realidad esta candidatura conjunta, sería la primera vez que el Europride se celebrará de manera simultánea en dos continentes diferentes. El sur de Europa y el norte de África se darían la mano con un mismo objetivo: visibilizar y poner en valor las aportaciones del colectivo LGTBI a sus ciudades. Esta nueva edición del Pride de Melilla cuenta con un carácter más festivo, pero sin olvidar la lucha a través de una programación que busca fomentar la participación ciudadana, sensibilizar a la sociedad y generar espacios de diálogo en un contexto local marcado por la pluralidad cultural, reivindicativa y social de la ciudad autónoma.

Amlega, asociación organizadora del Pride, lleva más de veinte años trabajando en la ciudad para que sea un espacio seguro para las personas LGTBI. Su presidente, Rafael Calatrava, asegura que el colectivo ya tiene un hueco dentro de la ciudad respetado por el ámbito institucional, político y social gracias a su labor constante, aunque no olvidan los problemas culturales y religiosos que todavía tienen que combatir. Por ello, el Europride seriviría para poner el foco en ellos y avanzar en su solución

Candidata Europride 2027

Torremolinos se presentó como ciudad candidata a acoger el Europride 2027, pero su proyecto no fue el elegido. Turín fue la localidad seleccionada para celebrar el mayor evento social y de ocio del colectivo LGTBI en Europa con una propuesta basada en la situación política de Italia.

Sin embargo, la solvencia de la candidatura de Torremolinos era real. Este periódico consultó con representantes de otras delegaciones las horas previas a la votación, y la mayoría reconocía que Torremolinos llevaba el proyecto más solvente. Una solvencia basada en lo económico (era la que presentaba un presupuesto mayor y mejor explicado, sobre todo la procedencia de los fondos), pero también en lo institucional. Era la única que contaba con un apoyo nítido de las tres administraciones (central, regional y local.

Tras esa negativa, los representantes de la candidatura de Torremolinos y, en especial su alcaldesa, Margarita del Cid, anunciaron que tomarían un «proceso de reflexión» antes de decidir si la ciudad se volvería a presentar en un futuro. Un proceso de reflexión que parece que ya ha terminado.