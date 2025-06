El Pride de Torremolinos reivindica todas las identidades y no retroceder en derechos La ciudad malagueña se vuelca en la décima celebración del Orgullo más multitudinario de la Costa del Sol

Víctor Rojas Sábado, 7 de junio 2025, 22:50 Comenta Compartir

Reivindicación y fiesta. Libertad y diversidad. Derechos y carrozas. Así se vivió la décima manifestación del Pride de Torremolinos, en la que se defendió y celebró a todas las identidades, se gritó por los derechos humanos y se disfrutó de lo conseguido gracias a la lucha del colectivo LGTBI. Una manifestación que, un año más, batió récord de asistencia con más de 100.000 personas, según el Ayuntamiento de la localidad y la Policía Local. Además, la ciudad vio en sus calles más carrozas que nunca, hasta 21 llenaron este desfile.

La diversidad se manifestó en las calles de Torremolinos con personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las identidades, expresiones y orientaciones sexuales. Desde familias enteras hasta el colectivo que está cada día a pie de calle para defender los derechos LGTBI se unieron con una misma finalidad: conseguir la igualdad real, celebrar la diversidad y recordar los derechos conseguidos. Como afirmó la artista Supremme de Luxe durante su pregón el pasado jueves, la fiesta y la reivindicación no están reñidas. La drag enfatizó en datos sobre el aumentó de las agresiones LGTBIfóbicas y la persecución que sufre la comunidad en algunos países del mundo para contestar a aquellos que aún cuestionan por qué se organiza el Orgullo.

En la manifestación, como cada año, se pudo ver la combinación entre vecinos de Torremolinos y turistas que en cada edición vienen desde diferentes países del mundo para celebrar un Pride que ya se ha convertido en el segundo más importante de España, sólo por detrás del de Madrid. Un Pride que cada vez es más internacional y más inclusivo gracias al trabajo conjunto de Ayuntamiento y asociaciones. Una asociaciones no sólo trabajan durante el Pride para que la ciudad sea un espacio seguro para el colectivo. Por ello, Gema Garrido, de Apoyo Positivo; Antonio Ferre, de Federación Andalucía LGBT, y Santiago Rubio, de Colega Torremolinos, fueron los encargados de leer el manifiesto que clausura la marcha reivindicativa.

Una reivindicación que también se mostró en las 21 carrozas de esta décima edición. Junto a la de SUR y SIX, que sale a las calles de Torremolinos por tercera vez, desfilaron otras como la de Orgullo de Pueblo, con la referente LGTBI Manolita Chen a la cabeza, y la carroza de mujeres, que marchó por segundo año consecutivo para dar visibilidad y poner en valor al sector femenino del colectivo. Las asociaciones y los principales locales que cada día acogen al colectivo en La Nogalera también estuvieron representados en esta marcha. Una marcha que dejó claro que los derechos del colectivo no están en juego.

Las banderas LGTBI, los looks extravagantes, la diversión y la diversidad no faltó en una jornada que terminó con la actuación de una diva: Melody. La representante de España en Eurivisión fue la encargada de cerrar el Pride 2025 con sus éxitos más conocidos y, como no, con 'Esa diva'. Un escenario que también pisaron drags locales como Cherilyn Divine, Gina Turner y Kelly Roller, además de los artistas Hoffman y Álvaro Mayo.