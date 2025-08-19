Kika Lorace: «Estoy sorprendida de que la gente se siga volviendo loca con temas como 'La reina de Grindr'

Kika Lorace es la travesti del momento. Sus canciones resuenan en los locales de toda España desde hace diez años, pero es ahora cuando están ... en todas las plataformas digitales gracias al «empujón» que le han dado Yenesi y la Pringada. En pleno 'Kika Summer', la drag presume de su buen momento laboral y hace un repaso por su carrera, habla de sus compañeras y de cómo ha vivido la Feria de Málaga desde dentro.

–Después de 15 años de carrera, ¿diría que este es el momento de mayor popularidad de Kika Lorace?

–El mayor no, pero parecido sí. El primer momento de reconocimiento fue cuando saqué el videoclip de 'Chueca es genial'. Al poco tiempo, saqué 'Adiós, Botella'. Eso también sonó muchísimo. Salió en todos los telediarios. Fue cuando Manuela Carmena salió elegida como alcaldesa de Madrid. Ahora llevo un tiempo más tranquila aunque siempre he trabajado mucho, todo el rato. Y Yenesi y la Pringada se han puesto a darle bombo a mis canciones porque hubo gente que empezó a sacar 'La reina del Grindr' en TikTok. Ellas me dijeron que publicara el disco en Spotify y en todas las plataformas porque no lo tenía. Han sido ellas las que me han dado el empujón. Estoy en un momento muy feliz con el 'Kika Summer'.

–¿Cómo definiría el 'Kika Summer'?

–Creo que es producto de haber sacado el disco y de que la Pringada y Yenesi me han nombrado. Ha sido a partir de ahí. Yo no lo tenía subido porque me dijeron que no se podía por temas de los derechos, pero ya están subidas y los derechos se los llevan los artistas originales. No son canciones mías, son versiones. Le he cambiado la letra a las canciones, que es mi naturaleza.

–El álbum 'Todo perfecto' ya está en todas las plataformas digitales, ¿esperaba tanta expectación con canciones que, en su mayoría, ya había estrenado años atrás?

–Estoy sorprendida. Cuando saqué 'La reina del Grindr' fue muy sonada, pero ya han pasado siete años. ¿Y qué pasa? Que la Pringada y Yenesi tienen un público muy joven que hace siete años eran menores. Si ahora tienen 19, en ese momento tenían 12 años. Toda esa gente, de repente, me ha conocido mucho por ellas. Desde que empecé a trabajar siempre me ha ido muy bien y he estado por locales de toda España, la gente se sabía las canciones, pero los jóvenes de ahora no tanto. Ha sido por culpa de estas, que me han hecho el 'Kika Summer' –ríe–.

–¿'La reina del Grindr' se puede considerar la canción del verano para el colectivo?

–Eso parece. Es que el TikTok es una plataforma que no controlo nada. No soy muy mayor, tengo 42 años, pero las redes sociales nunca han sido lo mío. Entonces salió 'La reina del Grindr' ahí y fue cuando me dijeron Yenesi y la Pringada que lo subiera todo ya porque soy muy parada para estas cosas. Les tengo mucho que agradecer porque han sido las que me han dado el empujón. Yenesi fue la que me hizo la portada del disco y me lo subió ella. Es el mayor regalo que me ha podido hacer.

–Habla de que gracias a Yenesi y la Pringada ha conectado con un público joven, ¿no notó esta conexión cuando participó en 'La que se avecina'?

–Este momento fue otro de los mayores de popularidad de mi carrera. La conoce mucha gente, la ve mucha gente. Me conectó mucho con el público heterosexual.

–¿Qué supuso participar en una comedia tan importante en España?

–Me contrataron para un capítulo. A los meses, me escribieron para hacer otros dos y ya me iba. La serie continuaba porque la trama era que Alba, el personaje trans de la serie, se quedaba el bar y contrataba a dos camareras travestis. En los primeros capítulos se hacía una manifestación del Orgullo LGTBI y éramos tres. Luego una se iba, que era yo. Pero, al final, me dijeron que me quedaba yo con el papel. Fueron más de diez capítulos.

–Ahora las drags más conocidas y cotizadas son las que pasan por 'Drag Race', pero está en ese nivel sin la exposición que da el concurso, ¿hay alguna clave para conseguirlo?

–'Chueca es genial' salió en 2015. En ese momento, sólo teníamos YouTube para que te vieran y tal y luego empezó Facebook también. Es una canción que cantaba por los locales en Chueca desde 2013 y habla de los locales de allí, del barrio… Cuando hice el videoclip, se me vio mucho. Había muy pocas travestis que lo hicieran. Estaba Pupi Poisson, también Supremme y La Prohibida. Ya está. Entró muy bien. Y me han ido viniendo las cosas. Además, siempre me he rodeado de muy buena gente en la profesión como La Prohibida y Supremme.

–Son sus compañeras más cercanas.

–Son mis madres. Cuando nos conocimos, fue magia. Me pasa con muchísimas compañeras. Con todas menos con dos, como siempre pasa, no tengo ningún problema, y me llevo muy bien con todas. De todas las que somos, sólo con dos está bien. Yo las amo. Además, si soy drag queen, es porque me ha encantado siempre el trabajo. Empecé jugando, jamás pensé que iba a seguir trabajando después de tanto tiempo. Dejé la peluquería, me metí a drag y hasta ahora.

–Hasta ahora que acaba de estar en la Feria de Málaga como primera artista invitada de la caseta de El Carmen.

–Fue una maravilla. Estuve con mi compañera Carmen la Bombón. Había muchísima gente y con muy buen rollo. La gente de El Carmen siempre me cuida mucho. No es la primera vez que trabajo con ellos.

–El público estaría esperando a que cantaras tus canciones.

–Sí, Canté 'Arriba, maricón', 'La reina del Grindr', 'Chueca es genial' y 'Libérate'. Me quedé muy bien. Yo también estoy sorprendida de que la gente se siga volviendo loca con estas canciones que llevan muchos años.

–No es la primera vez que actúa en la Costa del Sol, ¿cómo definiría a este público?

–A mí me encanta. Es un público que tiene, a diario, en Torremolinos espectáculos drag que son maravillosos. Yo alucino con las drags de toda la vida, pero también con las nuevas que llevan trabajando seis meses y alucinas cuando las ves en el escenario. En Málaga y en Andalucía hay una cultura del transformismo en la que hay mucho micro. Hay mucho arte, mucha canción, mucho micro. Y el público de Andalucía tiene muy arraigado lo del insulto, pero es una cultura que allí está muy bien llevada.

–Para acabar, hace poco salió una polémica por la cancelación de un concierto en Barcelona.

–Nada, de eso no voy a hablar nada. Es una historia que ya no. Ya paso total.