La drag Jyal, en la caseta de Reinas.

La Feria de Málaga más queer de la historia: guía definitiva para no perderte a ninguna de las reinas de lunares

El Carmen, bar de la Plaza de la Merced, se une a La Colega y Reinas, que llega de la mano de Edén, conocido local de La Nogalera

Víctor Rojas

Víctor Rojas

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:37

Ya huele a Feria. Y la gente seria se pone contenta. El evento más esperado de Málaga dará comienzo el viernes 15 de agosto, cuando ... un espectáculo de fuegos artificiales marca el comienzo, y se prolongará hasta el sábado 23. Una semana en la que las calles se llenarán de farolillos y guirnaldas, pero en la que también se lucirá la diversidad, la libertad y el arcoíris gracias a la oferta LGTBI que ofrece la Feria de Málaga 2025. Un año en el que se suma una nueva caseta en El Real Cortijo de Torres: El Carmen, bar ubicado en la Plaza de la Merced, abre sus puertas y se suma a La Colega y a Reinas, que este año llega de la mano del reconocido local de Torremolinos, Edén. Unos espacios seguros para las personas del colectivo que han preparado una programación basada en los shows drags con la que prometen deleitar a todo el público que esté dispuesto a disfrutar de la Feria de una manera respetuosa y abierta.

