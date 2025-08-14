La Feria de Málaga más queer de la historia: guía definitiva para no perderte a ninguna de las reinas de lunares

Ya huele a Feria. Y la gente seria se pone contenta. El evento más esperado de Málaga dará comienzo el viernes 15 de agosto, cuando ... un espectáculo de fuegos artificiales marca el comienzo, y se prolongará hasta el sábado 23. Una semana en la que las calles se llenarán de farolillos y guirnaldas, pero en la que también se lucirá la diversidad, la libertad y el arcoíris gracias a la oferta LGTBI que ofrece la Feria de Málaga 2025. Un año en el que se suma una nueva caseta en El Real Cortijo de Torres: El Carmen, bar ubicado en la Plaza de la Merced, abre sus puertas y se suma a La Colega y a Reinas, que este año llega de la mano del reconocido local de Torremolinos, Edén. Unos espacios seguros para las personas del colectivo que han preparado una programación basada en los shows drags con la que prometen deleitar a todo el público que esté dispuesto a disfrutar de la Feria de una manera respetuosa y abierta.

Reinas by Edén

Reinas vuelve un año más a presentar una programación única con la intención de que las personas del colectivo LGTBI disfruten de la Feria a lo grande. La caseta, que llega de la mano de Edén, contará con las drags habituales del local torremolinense, así como artistas invitados como Yurena, Malena Gracia y Jorge González. Ubicada en el número 166 de la calle José Blánquez 'El Maño', se estrenará el sábado con la música del DJ Carlos 2G, la animación de Mariló Pérez, conocida como 'La Lola Cantarina', a partir de las 19.00 horas, y el DJ Pigmeo. Ya por la noche, no podía faltar el pregón para inaugurar la fiesta: a las 23.30 horas tendrá lugar a cargo del actor Mr. Avelain y la drag Alma Desoul, más tarde llegará Lola Spain y los ritmos de Alberto Nández. Uno de los platos fuertes llegará el domingo con la actuación de Malena Gracia a las 20.30 horas. Antes, a partir de las 15.00 horas, Alberto Nández y Carlos 2G animarán con sus sesiones. A las 23.00 horas será el turno de Samantha Ballentines y Talavera, después irá el DJ David Rey.

La semana comienza con otro plato fuerte: Xenon Spain y su 'Bingo House' revolucionarán Reinas by Edén a partir de las 18.30 horas. Antes, es el momento de disfrutar de la música del DJ David Rey y, tras el juego, estará Pigmeo al mando. Ya por la noche, a partir de las 23.00 horas, Lola Spain y Pink Chadora no dejarán indiferente a nadie, después irá el set de Carlos 2G. Mariló Pérez, 'La Lola Cantarina', vuelve el martes a partir de las 17.00 horas. Antes, DJ set de Alberto Nández y, posteriormente, el de Fran Nove. A las 23.00 horas es el turno de las drags Alma Desoul y Lola Spain y la caseta se despide del martes con los sonidos de Carlos 2G. El miércoles es un día repleto de shows drags: a las 19.00 horas Talavera se comerá el escenario y a las 23.00 horas lo harán Dafne Mugler y Donna Mercadonna. La música del mediodía estará a cargo de Alberto Nández, por la tarde llega Fran Nove y la madrugada está reservada para Carlos 2G.

En Reinas by Edén están a la moda y saben lo que le gusta a su público: la artista Yurena, protagonista de la serie de Netflix 'Superestar' y cantante de himnos como 'No cambiè', estará en la caseta como invitada especial del 'Bingo House' de Xenon Spain. Un evento único que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas. La noche no baja el nivel con la llegada de la ganadora de la última edición de 'Drag Race': Le Cocó, acompañada por una drag local muy demandada: Talavera. La música del mediodía corre a cargo de Carlos 2G, sigue por la tarde con David Rey y continúa en la madrugada gracias a Alberto Nández. Mucho show drag y poderío para la tarde y noche del viernes: Pink Chadora y Talavera aterrizan en la caseta a las 19.00 horas, y Dafne Mugler con Lola Spain lo harán a las 00.00 horas. David Rey será el encargado de poner la música al mediodía, luego le seguirá Alberto Nández y cerrará el DJ set de Lady Ego. Reinas by Edén se despedirá de los feriantes con una nueva sesión de Mariló Pérez, 'La Lola Cantarina', a las 17.00 horas. Más tarde, a las 19.30 horas, es el momento de reír sin parar con Torrija Asúcar, y la noche está reservada para un nuevo artista invitado: Jorge González. El cantante aparecerá a las 23.30 horas y dejará al público con la animación de Samantha Ballentines y Alma Desoul. Como no, en el último día no faltará la música de Carlos 2G, Lady Ego y David Rey.

La Colega

La caseta de La Colega, ubicada en el número 159, comienza la Feria con paella gratis para todos entre las 14.00 y las 16.00 horas bajo reserva previa. A la comida le sigue el bingo con La Cristano, la drag será la encargada de dar grandes premios como viajes a Europa, estancias a hoteles, tatuajes y bonocopas a partir de las 17.00 horas. El primer sábado animarán la fiesta Kelly Roller y Jota Carajota, el dúo de 'Drag Race' dará paso al doctor Andrés Bernete, quien sortará 400 euros en tratamientos estéticos en su clínica. La música estará a cargo de los DJs Luis Morillo y Tejona. El domingo llegan Regina Varanski y Apotheosika, además del sorteo de un viaje a Europa. Los DJs que estarán al frente desde el domingo hasta el viernes son Dennis Moore y Tejona.

Las actuaciones drags son el reclamo de esta caseta, que cada día recibirá a artistas para que hagan disfrutar al público. El lunes llegarán Kelly Roller y La Pantoja, mientras que el martes será el turno de Frana Gabbana e Iris. La voz de Imperio Reina, los movimientos de Némesis Blake y el poderío de Eva Harrington acompañarán al público durante el miércoles. La siguiente jornada estará reservada para Frana Gabbana y Little Gaga. El dúo formado por Kelly Roller y Jota Carajota vuelve el viernes con el arte y el humor por bandera, mientras que Satín Greco y Peli Dark serán las encargadas de cerrar la Feria. El sábado la música será responsabilidad de los DJs Xexu-Q y Tejona.

El Carmen

El Carmen se estrena en la Feria de Málaga como la tercera caseta LGTBI de El Real. Este nuevo espacio estará ubicado en el número 132. El tardeo comenzará a las 17.30 horas todos los días, mientras que la animación nocturna empezará a las 23.00 horas. El sábado abrirá Peguy World, que volverá por la noche junto a Carmen La Bombón y Kika Lorace como invitada especial. El domingo llega una drag muy folclórica para amenizar la tarde: Coral Show, y por la noche será el turno de las divertidas Shayla 007 y Lorena Larios, acompañadas por Pupi Poisson, de 'Drag Race'. Lorena Larios hace doblete el lunes, aunque por la noche estará junto a Coral Show y la drag internacional Choriza May. El martes y el miércoles están reservados para las drags locales: Peguy World y Lorena Larios llegarán por la tarde, respectivamente, e Impostora Soler será encargada de amenizar las dos noches, la primera con Mary Posé y la segunda junto a Mave Raven.

La caseta LGTBI sigue el jueves con un tardeo de la mano de Peguy World, mientras que la noche continuará con Paca Merino y Shayla 007 junto a la concursante de 'Drag Race' Arantxa Castilla La Mancha. Coral Show vuelve el sábado por la tarde, antes de que lleguen Lorena Larios y Nikita Blum, además de la ganadora de 'Drag Race All Stars': Drag Sethlas. La última tarde es para Peguy World, mientras que la noche se la comerán Star Woman y Lumia Vogue junto a la reina Pakita Spain.

Centro

El Carmen también seguirá activo en la Plaza de la Merced con un programa especial por la Feria del Centro, que irá entre las 18.00 y las 22.00 horas. El sábado estarán Lorena Larios y Mary Posé, mientras que el domingo llegará Impostora Soler; Peguy World hará su aparición el lunes y Lumia Vogue, el martes; el miércoles es el turno de Lulú Brown y el jueves, de Nikita Blum; Mary Posé volverá el viernes para dar el relevo a Lorena Larios y Olivia Tobella, encargadas de cerrar la Feria.

En el centro también se encuentra Lolita's, en la Plaza San Francisco, que estará abierto hasta el martes. El sábado habrá locuras de feriantes con Shayla 007 y Suhaila Conache, mientras que el domingo y el lunes volverá Shayla 007 para deleitar al público, además el lunes estará acompañada por Yefferson Williams. Lolita's cierra su Feria con la presencia y el show de Némesis Blake.

La discoteca LGTBI de Málaga, La Comedia, no se olvida de los nocturnos que siguen de marcha por el centro a pesar de que la Feria ya sólo continúe en El Real. Para ellos han preparado una programación llena de drags que dará comienzo la misma noche de los fuegos con Dafne Mugler y Némesis Blake; el sábado seguirá Talavera con su poderío; Peli Dark y su estilo único deleitarán al público el domingo. Dafne Mugler y su elegancia vuelven el lunes para darlo todo; Ivvi Doll y sus bailes únicos estarán presentes el jueves; Alice Wonderland no faltará en esta Feria: el viernes está reservado para ella, y la semana la cerrará Little Gaga.

Kipfer & Lover, en Calle San Juán de Letrán, se llenará de música para celebrar la Feria del Centro. El sábado 16 de agosto llegará Noctive, mientras que el viernes 22 lo hará Bastian DJ y el sábado 23, Mays 13. Estarán abiertos todos los días desde las 17.00 horas.