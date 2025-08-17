Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Mr Avelain: «La feria, como es algo tan performático y teatral, es un buen lugar para la cultura LGTBI»

El actor gaditano acude a Reinas by Edén para abrir la caseta con un pregón reivindicativo a la vez que festivo

Víctor Rojas

Víctor Rojas

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:21

Mr Avelain: «La feria, como es algo tan performático y teatral, es un buen lugar para la cultura LGTBI»

Un tablao al fondo, un escenario ... en forma circular en el centro y muchas ganas de fiesta. Así se presenta la caseta de Edén by Reinas horas antes de abrir sus puertas al público. Unas puertas que no se abrirán de cualquier manera, sino con el pregón del actor Mr. Avelain, acompañado por la artista drag Alma Desoul. Un pregón con «aje», con mucho arte, humor y, como no, reivindicación. Un pregón en verso. Y un pregón que no rompió la fiesta que horas después se vivió dentro de la caseta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano
  5. 5 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  6. 6 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  7. 7

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)
  8. 8 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  9. 9 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  10. 10 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mr Avelain: «La feria, como es algo tan performático y teatral, es un buen lugar para la cultura LGTBI»

Mr Avelain: «La feria, como es algo tan performático y teatral, es un buen lugar para la cultura LGTBI»