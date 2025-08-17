Mr Avelain: «La feria, como es algo tan performático y teatral, es un buen lugar para la cultura LGTBI»

Un tablao al fondo, un escenario ... en forma circular en el centro y muchas ganas de fiesta. Así se presenta la caseta de Edén by Reinas horas antes de abrir sus puertas al público. Unas puertas que no se abrirán de cualquier manera, sino con el pregón del actor Mr. Avelain, acompañado por la artista drag Alma Desoul. Un pregón con «aje», con mucho arte, humor y, como no, reivindicación. Un pregón en verso. Y un pregón que no rompió la fiesta que horas después se vivió dentro de la caseta.

Mr Avelain supo que era buena idea desde el principio. El actor gaditano, que sigue recorriendo España con la obra teatral sobre 'chemsex' y que ha participado en la primera película de José Mota como director, sacó un hueco de su apretada agenda para acompañar al colectivo LGTBI de Málaga porque él sabe bien que la Feria «es nuestro terreno».

–Un pregón en la feria es algo habitual, pero hacerlo en una caseta es diferente. ¿Cómo recibiste la propuesta y qué te pareció?

–Cuando me lo propuso Antonio –Domínguez, gerente de Edén–, la idea era hacer un pregón en Torremolinos. Eso fue derivando y la oportunidad de que este año pueda ser la caseta de la feria me encanta, porque a mí la feria me vuelve loco. Lo he adaptado un poquito y le hemos hecho un 'meneo' medio flamenco-artístico y me he metido en el lío de hacerlo en verso. Creo que ha quedado muy bonito, ha quedado una cosa ahí empastada con Alma Desoul, que es lo más. Nos ha quedado un número de arranque de la feria muy bonito.

–No va a ser un pregón al uso, va a ser algo más especial.

–Va a ser una cosa más como teatral escénica, más artística, y es bonito. También tiene su parte de reivindicación, tiene su parte de un poquito de aje, pero yo creo que empasta perfecto con la feria y no rompe, porque otro miedo que tenía era que rompiera el ambiente de feria y el ambiente festivo por ponerme a charlar, entonces creo que empasta bien con eso.

–En esa parte de reivindicación, ¿qué vas a destacar?

–Como estamos en la feria, he tratado de que vaya sobre la feria, y que lo que se reivindique sean asuntos de feria que me han pasado a mí o a amigos míos como que dos hombres bailen una sevillana y alguien arrugue la cara o incluso los quieran echar, que cualquier persona se pueda vestir con cualquier tipo de traje sin que nadie tenga en cuenta que tiene entre pierna y pierna… En fin, asuntos que tienen que ver con la feria y luego también reivindicar mucho que la feria es nuestro terreno. Yo creo que la feria, como es tan performático y tan teatral, es un buen lugar para toda la cultura LGTBI, para todo el mariconeo y para todo el momento queer andaluz, que ahora se le llama queer andaluz, pero que todavía ha sido dar más vueltas que un maricón en una feria.

–En Málaga tenemos casetas como Reinas by Edén que garantizan lo que tú quieres reivindicar hoy.

–Es un espacio seguro, que también lo digo en el pregón, que es un sitio donde es todo el mundo bienvenido, heteros, por supuesto, incluidos, y donde todo el mundo viene a pasárselo bien, al final es que es nuestro sello: arte, folklore, cachondeo y pasárselo bien…

–¿Cambia el pregón cuando sabes que el público va a pertenecer al colectivo LGTBI o van a ser personas a él?

–Sí, claro, cuando uno juega en casa es otro rollo, se atreve uno un poquito más.. Pero yo creo que es un pregón que también haría en otro lugar. Creo que está adaptado incluso. Siempre pienso que la feria sí que es uno de esos terrenos donde se mezcla todo. A veces los terrenos LGTBI buscamos estar con nuestros iguales y siempre estar con los de nuestro colectivo. Y a veces, a veces, no nos mezclamos mucho con 'heterolandia', que le llaman mis amigos, pero aquí la feria me parece que es un espacio donde se mezcla todo y me parece que es un pregón que está muy bien, muy adecuado para la gente que no sea del colectivo, pero que sean aliados y vengan también a pasarlo bien.

–¿Y en la parte artística hay alguna referencia más especial o es un estilo totalmente libre?

–Me inspiré, por supuesto, en Lola Flores y los tanguillos que recitaba siempre que le escribió Rafael de León, que es otro de mis referentes, y en que María Peláe hizo el pregón del orgullo de Torremolinos, mucho más largo que yo, por supuesto, y lo hizo en verso. Se me ocurrió la idea y como yo también le tengo mucho cariño a ella, a María, dije, venga, pues vamos a tirarrnos a la piscina y le vamos a hacer un guiño por ahí. Es, además, un gran chorro de mujeres, que me encanta.

–¿En qué proyectos teatrales estás ahora mismo?

–Ahora mismo, principalmente, tengo la obra de 'El Gé', un monólogo que va sobre 'chemsex' y estamos de gira por España. Aprovecho para reivindicar que queremos venir a Málaga y todavía no hemos encontrado cómo. Somos una autoproducción pequeña y necesitamos que alguien nos eche un cable. Y queremos venir a Málaga porque sabemos que en Torremolinos el tema es clave. Vamos a estar en Jerez, vamos a estar en Valencia, vamos a estar en Bilbao. Nos queda un poquito de gira y este año terminamos. Queremos hacer unas últimas funciones en Madrid y terminamos. Y luego estoy con algo que todavía no puedo desvelar mucho, con gente de la provincia, en algo teatral que estaremos ensayando enero-febrero y estaremos de gira por el país el año que viene. Así que ahí estamos.

–Y también has participado en dos películas.

–Sí, en un par de pelis. Creo que ya las puedo decir las dos. Espero no estar jugándome la carrera con esto –ríe–. 'Nueve lunas', de Pati Ortega, que va a tener mucho que ver con nuestro colectivo. Va a ser maravillosa la película. Y otra película que se llama 'Arriba Tutto', que es la primera película que dirige José Mota. Creo y confío que le va a quedar una cosa muy bonita también. No tenemos ni idea de cuándo será el estreno, pero espero que a finales de este año, a principios del que viene, se estrene.

–Tienes mucho trabajo, ¿pero vas a tener algún día para disfrutar de la feria o sólo has venido para hacer el pregón?

–Sí, sí, después del pregón, me puedo quedar un poquito. Y sí, estaré unos días en Málaga. El martes ya me tengo que marchar, pero bueno, estaré unos días por aquí para poder disfrutar un poquito de cachondeo. Pero hay que compaginar. Ya había venido antes. uchas Muchas veces he ido a Torremolinos, que es sitio clave, y he venido a la feria para visitar la feria de Málaga porque coincidía.