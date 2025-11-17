Parauta-Cartajima: La ruta que pasa por el Bosque Encantado y termina en el pueblo de los murales

Esta ruta lineal homologada (PR-A-222) une los pueblos de Parauta y Cartajima, situados en el mismo valle, pero en lados opuestos. Ambos se ... encuentran en lo que se conoce como Alto Genal o, antiguamente, como el Havaral.

Datos de la ruta

Comarca: Serranía de Ronda

Municipio: Parauta y Cartajima

Nivel de dificultad: Media. Hay que tener en cuenta que, solo en la ida, hay que afrontar un desnivel importante para llegar hasta Cartajima, al que habría que sumar el regreso a Parauta. Eso sí, la longitud (solo ida) es de apenas 4,5 kilómetros.

Tipo de ruta: Lineal

Duración aproximada: 1 hora y 50 minutos (solo ida)

Longitud: 4,5 kilómetros (solo ida)

Altura mínima: 601 metros

Altura máxima: 826 metros

Lugares de interés próximos: El Bosque Encantado, la iglesia de la Inmaculada de Parauta, restos del Molino Real, miradores habilitados en el sendero, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Cartajima, la ruta de murales de Cartajima, Los Riscos o El Pilar.

Ampliar Ruta de murales en Cartajima J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para hacer este recorrido hay que dirigirse al pueblo de Parauta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que solo se puede aparcar en espacios habilitados fuera del casco urbano. En la entrada hay algunas plazas, mientras que otras están en el entorno. Durante los fines de semana y festivos suele ser de pago (en torno a 2 euros por vehículo y día).Después de estacionar el vehículo, hay que dirigirse al punto de partida de la ruta, es decir, al inicio del Bosque Encantado. Es recomendable recorrer antes el propio casco urbano.

Descripción de la ruta

1La primera parte de este sendero homologado se conoce hoy como el Bosque Encantado. Se trata de una propuesta original del Ayuntamiento de Parauta, materializada por el escultor Diego Guerrero. A lo largo de este camino, pensado para hacer con niños, pueden verse personajes míticos de los bosques, esculpidos o pintados en troncos de árboles o instalados junto a enclaves naturales.Justo al inicio del camino del Molino hay un pequeño área de descanso donde se puede leer el cartel que describe la ruta de senderismo entre Parauta y Cartajima (PR-A-222). El sendero del Bosque Encantado coincide con la primera parte de ese itinerario homologado, por lo que sus hitos también sirven para orientarse. En cualquier caso, el camino es muy sencillo y discurre en su totalidad por un carril ancho, en algunos puntos incluso asfaltado.

Ampliar La primera parte del sendero está llena de sorpresas J. Amellones

2Descenso entre castaños: El recorrido comienza descendiendo paulatinamente entre frondosos castaños. Esto lo convierte en una ruta idónea para hacer durante el Bosque de Cobre, pero también en otras épocas, como los primeros días del otoño o la primavera (en invierno, los castaños están sin hojas).

Duendes, puertas y ventanas en los árboles -como si fueran casas- o animales como ranas y búhos irán apareciendo según se avanza. También hay bancos para descansar y disfrutar de vistas panorámicas, entre ellas la del inmenso bosque de castaños del Alto Genal, el casco urbano de Cartajima o el enclave kárstico de Los Riscos.Entre los puntos más notables está la fuente de los Tres Deseos o Nueva, situada bajo una monumental encina. En ese punto termina oficialmente el Bosque Encantado, aunque el sendero hacia Cartajima continúa con un descenso más pronunciado que, a la vuelta, habrá que afrontar como subida.

Ampliar El Bosque Encantado está pensado especialmente para los niños J. Amellones

3Cruce del arroyo: Después de casi un kilómetro de bajada se alcanza el ecuador de la ruta, donde hay que vadear uno de los arroyos afluentes del Genal. Se hace sobre piedras habilitadas, con cuidado de no mojarse los pies ni resbalar, ya que pueden estar húmedas. Tras el vado, el camino enlaza con un carril hormigonado donde se encuentra el cartel que indica la dirección hacia Cartajima.

Ampliar En el ecuador del sendero hay que vadear un afluente del Genal J. Amellones

4Subida final: El último tramo es el más exigente, aunque si se camina con calma y disfrutando del entorno resulta más llevadero. Hay que afrontar un desnivel de algo más de doscientos metros en casi dos kilómetros, es decir, una pendiente media cercana al 12 %. En este trayecto se camina entre castaños y se pasa por varios miradores desde los que se disfrutan magníficas vistas. Antes de llegar a Cartajima se encuentra otro hito notable: el castaño Arenas, uno de los más grandes y antiguos del Alto Genal.

Ampliar Cartel tras vadear el arroyo J. Amellones

5Llegada a Cartajima: En los últimos metros de subida se llega a la calle Ancha de Cartajima, una de las principales vías del pueblo, que es el más elevado de toda la Serranía de Ronda (y el tercero de la provincia de Málaga). Allí merece la pena pasear por sus cuidadas calles, adornadas con murales y decoraciones de colores. Después, habrá que regresar al punto de partida, a menos que se haya previsto otro medio de vuelta a Parauta (vehículo privado o transporte público).

Ampliar Panorámica de Cartajima y Los Riscos J. Amellones

Flora y fauna

Este itinerario discurre principalmente entre castañares, aunque también se observan otras especies vegetales propias de estos hábitats de montaña, como alcornoques, encinas, madroños, zumaques o endrinos. En las zonas donde se cruzan los afluentes del Genal aparece vegetación de ribera, destacando especialmente el álamo blanco.

El gran protagonista de la ruta es el castañar, sobre todo si se recorre entre la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre, cuando el ocaso de las hojas crea el espectacular paisaje otoñal conocido como Bosque de Cobre.

Esta época coincide además con la aparición de setas termófilas, entre las que destacan algunas comestibles. En cuanto a fauna, pueden verse sobrevolando la zona rapaces de gran porte.