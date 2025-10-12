Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta ruta es sencilla, pero tiene muchos lugares de interés. J. Amellones
Senderismo por Málaga

Montejaque-Capilla de la Cruz del Milagro: Una subida breve, pero intensa por la ermita de la Escarihuela

Desde el centro del pueblo parte este camino tradicional que compensa con excelentes vistas panorámicas

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Sendero lineal que parte desde el propio centro de Montejaque para llegar hasta uno de los enclaves más emblemáticos, donde se encuentra la ermita de ... la Escarihuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montejaque-Capilla de la Cruz del Milagro: Una subida breve, pero intensa por la ermita de la Escarihuela

Montejaque-Capilla de la Cruz del Milagro: Una subida breve, pero intensa por la ermita de la Escarihuela