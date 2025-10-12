Montejaque-Capilla de la Cruz del Milagro: Una subida breve, pero intensa por la ermita de la Escarihuela

Sendero lineal que parte desde el propio centro de Montejaque para llegar hasta uno de los enclaves más emblemáticos, donde se encuentra la ermita de ... la Escarihuela.

Datos de la ruta

Comarca: Serranía de Ronda

Municipio: Montejaque

Nivel de dificultad: Baja. A pesar de tener que afrontar un desnivel de casi cien metros en su parte más dura, el recorrido, en general, no es muy exigente y es muy intuitivo.

Tipo de ruta: Lineal

Duración aproximada: 50 minutos (sólo ida).

Longitud: 2,35 kilómetros (sólo ida).

Altura mínima: 658 metros

Altura máxima: 748 metros

Lugares de interés próximos: Barrio Nazarí de Montejaque, iglesia de Santiago, mirador del Karst, Fuente Nueva, el antiguo lavadero de la Fuente Vieja, centro de interpretación de la Espeleología, ermita de la Escarihuela, capilla de la Cruz del Milagro, Cueva del Hundidero, presa de los Caballeros, La Puente y Llanos de Líbar.

Ampliar Barrio nazarí de Montejaque J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para hacer este recorrido hay que dirigirse al pueblo de Montejaque. En concreto, hay que dirigirse al centro histórico, donde se encuentra tanto el Ayuntamiento como la iglesia de Santiago. Habrá que intentar aparcar el vehículo en esa zona o en calles aledañas.

Descripción de la ruta

1El punto de partida lo marca simbólicamente la iglesia de Santiago, que se une, a través de este camino popular, con otros dos hitos religiosos de Montejaque, la ermita de la Escarihuela y la capilla de la Cruz del Milagro. Así, desde la plaza donde se ve la torre del templo principal habrá que tomar la avenida de Andalucía para salir del centro histórico y después del propio casco urbano. Así, tras pasar junto a las fuentes Nueva y Vieja (antiguo lavadero), se conecta con la avenida de Knittlingen (MA-8402).

Ampliar En los primeros metros se pasa junto a la Fuente Nueva y su curioso cartel J. Amellones

2Tras un kilómetro aproximadamente desde el punto de partida se conecta con el camino de Grazalema, que habrá que seguir, lo que incluye cruzar con precaución la carretera (MA-8402). De este modo se encara el carril que sirve para acceder a la ermita de la Escarihuela. Antes se pasará junto al cementerio municipal de Montejaque.

Ampliar Carril que comienza a ascender por la Escarihuela J. Amellones

3Desde la entrada del camposanto se ve perfectamente el recorrido empedrado que lleva a la ermita. Este trazado se hace en zigzag, lo que sirve, al mismo tiempo, para atenuar la subida y para tener distintas vistas panorámicas tanto de Montejaque como de su entorno. El desnivel desde el cementerio hasta la antesala de la capilla es de unos ochenta metros (en algo menos de medio kilómetro). Conviene tener en cuenta esta pendiente para compensar las fuerzas.

Ampliar Vista panorámica de Montejaque desde la parte más elevada de esta ruta J. Amellones

4Así se llegará a la ermita de la Escarihuela, que goza de mucha popularidad en Montejaque y otros pueblos del entorno. Allí se rinde culto a la Virgen de la Escarihuela, nombre por el que conocen los montejaqueños a la Virgen de la Concepción. Según la tradición oral, la imagen, a la que se le atribuían varios milagros, fue demandada por la ciudad de Ronda, que padecía una epidemia de peste –posiblemente en el siglo XVII-. Un grupo de montejaqueños intentaron llevarla hasta la ciudad del Tajo, pero, según iban alejándose de la villa, observaron que la imagen pesaba cada vez más. De hecho, en un momento dado fue imposible seguir avanzando. En ese lugar en concreto se levantó la que se conoce como capilla de la Cruz del Milagro, situada a unos cuatrocientos metros de la ermita.

Ampliar Llegada a la ermita de la Escarihuela J. Amellones

5Por tanto, para llegar a la capilla de la Cruz del Milagro, sólo habrá que avanzar algo menos de medio kilómetro en un camino prácticamente llano. Después, se podrá disfrutar de las vistas panorámicas del entorno. Se puede regresar desde allí, pero también se puede alargar ese mismo camino que comunica con la ciudad de Ronda.

Ampliar Capilla de la Cruz del Milagro J. Amellones

Flora y fauna

El buitre leonado, algunas rapaces de gran tamaño y distintos tipos de córvidos se suelen dejar ver frecuentemente sobrevolando este enclave calizo de Montejaque. También aprovechan estas escarpadas montañas ejemplares de cabras montés, que sorprenden por sus recorridos casi verticales en las zonas más abruptas que rodean a la zona conocida como la Escarihuela.