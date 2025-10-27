Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica con las primeras horas del día desde monte Tortuga. J. Amellones
Senderismo por Málaga

Camino de los cerros Tortuga y Cabello: Yacimientos arqueológicos, acueductos e incluso una mina abandonada cerca del Atabal

Este recorrido circular ofrece espectaculares vistas de Málaga, pero también pasa por hitos históricos, que, en algunos casos, han caído en el olvido

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Ruta circular no homologada, pero muy popular, que pasa por los cerros Tortuga y Cabello, entre los barrios del Atabal y de Carlinda y la ... hiperronda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  8. 8

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10 La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Camino de los cerros Tortuga y Cabello: Yacimientos arqueológicos, acueductos e incluso una mina abandonada cerca del Atabal

Camino de los cerros Tortuga y Cabello: Yacimientos arqueológicos, acueductos e incluso una mina abandonada cerca del Atabal