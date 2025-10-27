Camino de los cerros Tortuga y Cabello: Yacimientos arqueológicos, acueductos e incluso una mina abandonada cerca del Atabal

Ruta circular no homologada, pero muy popular, que pasa por los cerros Tortuga y Cabello, entre los barrios del Atabal y de Carlinda y la ... hiperronda.

Datos de la ruta

Comarca: Málaga

Municipio: Málaga

Nivel de dificultad: Media. Aunque la ruta tiene apenas ocho kilómetros, la dificultad principal está en la orientación, ya que los caminos no están señalizados. Eso sí, se trata de un recorrido muy intuitivo en el que basta llevar como apoyo un mapa en papel o digital de alguna aplicación móvil especializada. En algunos casos, hay cuestas con cierto desnivel, entre ellas una descendente en el último tramo que habrá que afrontar con cuidado y paciencia.

Tipo de ruta: Circular

Duración aproximada: 3 horas y 15 minutos

Longitud: 8 kilómetros

Altura mínima: 63 metros

Altura máxima: 236 metros

Lugares de interés próximos: Yacimiento arqueológico de monte Tortuga, antigua mina de yeso, restos del acueducto de Teatinos, Fuente Cabello, restos del cortijo de Finca Cabello, minas de agua, laguna de la Barrera, torre del Atabal o del Puerto y parque forestal Ciudad de Málaga.

Cómo llegar al punto de partida

El punto de partida de esta ruta está justo en el lugar donde se unen las avenidas de Lope de Vega y de Carlos Haya, es decir, junto a la residencia militar Castañón de Mena. A la derecha del recinto, se puede ver un camino que asciende que se puede considerar el inicio oficial de este sendero.

Descripción de la ruta

1Junto a la residencia militar de Castañón de Mena, el camino comienza a ascender hacia cerro o monte Tortuga. La subida es gradual y no muy exigente y ya en los primeros comienza a ofrecer las primeras panorámicas de la ciudad a la espalda. Eso sí, sólo se ve la parte oeste del área metropolitana. Tras medio kilómetro se llega a cerro Tortuga, conocido por albergar un yacimiento arqueológico íbero-púnico. Eso sí, no hay ni carteles ni ningún tipo de señalización. Existen varias opciones para llegar a la parte más alta de este monte, alguna con cierto desnivel entre rocas, pero todas llevaderas para quienes estén habituadas a este tipo de senderos. Una vez en la cota más alta, hay que disfrutar las vistas de 360 grados que tiene.

2Desde cerro Tortuga hay que buscar un sendero estrecho que desciende y se dirige hacia el norte, donde aguarda un espeso pinar. Entre los árboles hay un camino (muy frecuentado a diario) que se dirige al norte. Habrá que seguirlo hasta que el bosque va llegando a su final. En ese momento, hay que buscar un camino que recorra el perímetro norte del pinar para buscar una salida que pasa junto al picadero La Ermita. Se bordearán estas instalaciones y se continuará hacia el norte hasta llegar a un cruce de caminos, donde hay que buscar un sendero que se desvía al oeste.

3Tras unos trecientos metros desde el cruce de caminos, el itinerario vuelve a virar hacia el norte. Hay que buscar como siguientes hito Fuente Cabello, situada entre juncos. Suele llevar agua durante buena parte del año si hay precipitaciones abundantes. Muy cerca de este nacimiento es recomendable acercarse a los restos de una de las edificaciones que perteneció a Finca Cabello, pero después habrá que regresar de nuevo hasta la fuenta para continuar el camino hacia el norte, donde se encuentra otro de los hitos importants de este recorrido, cerro Cabello. La subida es la más exigente de esta ruta, ya que tiene una longitud de algo más de ochocientos metros con un desnivel ascendente de unos cien metros, pero el esfuerzo se verá recompensado con otra vista espectacular y más completa que las anteriores de Málaga y su entorno. Al sur, de este a oeste, se ve buena parte de la ciudad, mientras que al norte se encuentra el parque forestal Ciudad de Málaga, desde donde se ve perfectamente el pico Alcuza.

4Desde cerro Cabello hay que descender por un sendero que se dirige hacia el oeste. Una vez que se llege a la base del monte, es posible acercarse desde allí a una antigua explotación minera de yeso, de la que aún quedan algunos restos, como la boca de la misma o un antiguo horno. Para ello habrá que dirigirse hacia el norte para tomar un carril asfaltado que vira en paralelo a la A-7. A unos trescientos metros se encontrará una estructura que fue parte del horno. Poco después, girando hacia el sur, se verá la entada de la antigua mina. Desde allí, habrá que volver hasta el lugar donde se bajó desde cerro Cabello para conntinuar hacia el sur.

5Aunque el último tramo, en su mayor parte, es descendente, puede ser el más complejo de todos. Por un lado, tras unos metros hacia el sur desde cerro Cabello habrá que girar a la derecha para buscar el arroyo de Teatinos. Para ello habrá que eludir pasar por una zona donde hay colmenas para emprender un camino estrecho, pedregoso y con bastante pendiente en algunos puntos. Tras unos seiscientos metros se pasará junto a uno de los diques que hay en el cauce del arroyo. Poco después se llega hasta otro dique similar. En ese punto habrá que buscar un sendero que acompaña al curso de Teatinos. En este último tramo, habrá que alternar senderos y el propio cauce para llegar hasta el final. De ese modo, se atravesará loq ue queda del acueducto de Teatinos o de Torre Atalaya (también llamado como el de los Dos Ojos). El resto del camino seguirá alternando el cauce del arroyo con caminos estrechos que va en paralelo hasta llegar hasta los jardines situados junto a la residencia Castañón de Mena. Antes de ese punto también es posible salir a la urbanización Finca Cabello para hacer el último trayecto por la acera.

Flora y fauna

Aunque no es una zona que destaque por sus árboles, el recorrido atraviesa dos pinares considerables y permite ver ejemplares de algarrobos, olivos, almendros o acebuches, entre toras especies Otras especies botánicas de interés son el tomillo, el romero, el palmito o el lentisco. También hay que prestar especial atención a la fauna, donde se pueden llegar a ver numerosas aves sobrevolando esta zona montañosa (entre ellas algunas rapaces). En lo que se refiere a mamíferos, lo mismo se puede ver a conejos o ratones de campo que a la cabra montés, cuya presencia es reducida en el cercano parque forestal Ciudad de Málaga. Desde ese espacio hasta allí es posible ver algunas en la zona de cerro Cabello.