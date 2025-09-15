Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto actual de la Dolorosa de Churriana, tras la restauración de Naranjo. L. M. Gómez Pozo

La Virgen de los Dolores de Churriana vuelve al culto tras su restauración

La intervención de Francisco Naranjo ha buscado la puesta en valor de la imagen, datada en el siglo XVIII, tras haber sufrido varias actuaciones anteriores que alteraron su aspecto original

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:14

La Virgen de los Dolores de Churriana ya se encuentra en la iglesia de San Antonio Abad. La imagen, anónima, datada en el siglo XVIII, ... del círculo malagueño, ha regresado al templo churrianero este lunes, después de ser retirada del culto el pasado 3 de mayo para su traslado al taller del restaurador, pintor e imaginero benalmadense Francisco Naranjo, quien ha intervenido en esta interesante talla durante un periodo de cuatro meses.

