La Virgen del Carmen de Belén se encuentra retirada del culto. Sur

La Virgen del Carmen busca templo en Málaga

La imagen carmelita del barrio de Belén se encuentra retirada del culto, ya que la asociación de fieles que la venera no puede asumir el coste de su capilla

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:24

La imagen de Nuestra Señora del Carmen del barrio Virgen de Belén, en el distrito Carretera de Cádiz, se encuentra retirada del culto desde finales ... del pasado mes de octubre. Pese a no presidir desde entonces su capilla callejera, situada a escasos metros de la parroquia de Santa María Madre de Dios, todavía hay vecinos que desconocen la noticia y acuden cada día a verla. Algunos, además, la han echado de menos en la calle durante el rosario de difuntos que venía protagonizando desde años atrás. Y todos se preguntan, ¿dónde está la Virgen del Carmen?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

