La Virgen del Carmen busca templo en Málaga

La imagen de Nuestra Señora del Carmen del barrio Virgen de Belén, en el distrito Carretera de Cádiz, se encuentra retirada del culto desde finales ... del pasado mes de octubre. Pese a no presidir desde entonces su capilla callejera, situada a escasos metros de la parroquia de Santa María Madre de Dios, todavía hay vecinos que desconocen la noticia y acuden cada día a verla. Algunos, además, la han echado de menos en la calle durante el rosario de difuntos que venía protagonizando desde años atrás. Y todos se preguntan, ¿dónde está la Virgen del Carmen?

Aunque la asociación de fieles que le rinde culto no ha querido revelar el paradero de la talla ni tampoco ha dado una versión oficial de lo que sucede, lo cierto es que, según ha podido saber este periódico, podría hallarse custodiada de forma provisional en un convento de la ciudad. Pero, ¿cuál es la razón de la retirada del culto?

El motivo principal es económico, derivado del coste que debe asumir este grupo de cofrades por el arrendamiento del local, de unos cien metros cuadrados, que sirve de capilla.

Ampliar Devotos ante la capilla de la Virgen del Carmen de Belén. Sur

Sabido es que los precios de los alquileres en Málaga se han disparado y, en este caso concreto, la mensualidad que tiene estipulada con el arrendador, un particular, es para esta asociación letífica, hoy por hoy, «inasumible», han indicado las fuentes consultadas del entorno de esta prohermandad. Ante esta crítica situación, que viene ya de lejos, los devotos de la Virgen del Carmen de Belén han intentado establecerse en la parroquia de Santa María Madre de Dios, donde ya reside desde 1994 una efigie carmelita seriada que procedía de la capilla de la Antigua Azucarera Hispania y cuyo párroco es Antonio Eloy Madueño, un sacerdote que, precisamente, no es ajeno a la piedad popular. A este templo es trasladada la imagen cada año para sus cultos anuales, previos a su salida procesional en el mes de julio, una semana antes de su festividad. Sin embargo, el establecimiento no ha sido posible, ya que «no ha habido entendimiento con la Iglesia», han señalado las mismas fuentes.

Obispado

En consecuencia, los miembros de la asociación se encuentran en la difícil tarea de encontrar una 'casa' para la Virgen del Carmen. En este sentido, responsables de la prohermandad, a los que también se les ha solicitado información para esclarecer la situación, aunque no han querido dar muchos detalles, reconocen que están buscando «alguna parroquia donde poder reponer la imagen al culto», han comentado. «Nos gustaría que fuese en esta zona, por el barrio de la Paz, pero ahora mismo no tenemos nada. Ya llevamos tiempo en comunicación con el Obispado y nos dicen que busquemos una parroquia, pero no es fácil. También nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para que nos echen una mano, por si tuvieran algún local disponible o un pequeño solar para que podamos levantar una capilla, pero tampoco nos dan una solución. Nos dicen que no tienen nada por el barrio», se lamentan estos cofrades de la Asociación de Fieles Virgen del Carmen de Belén, San José y Ánimas Benditas del purgatorio –que es el nombre completo–, constituida en 2014, aunque el movimiento, surgido como iniciativa vecinal, echó a andar dos años antes.

«La asociación cuenta con unos 400 hermanos. Tenemos patrimonio propio y una Virgen que es antigua», recuerdan los cofrades que, lejos de polemizar por la situación por la que atraviesan, debido al coste que supone el mantenimiento de su primitiva capilla, que aún mantienen este mes de noviembre, pero sin titular, solo quieren una cosa: un templo para la Reina del Carmelo del barrio Virgen de Belén.