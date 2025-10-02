'Vestida de Sol', la gran exposición sobre el legado patrimonial y devocional de la Virgen de la Trinidad en el 25.º aniversario de su coronación

«Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza». Esta cita alude a ... la mujer apocalíptica descrita en el libro del Apocalipsis (Ap 12,1), que la Iglesia interpreta como una representación de la Virgen María, y da nombre a la exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación', inaugurada en la tarde de este jueves, en el Museo de Málaga. Se trata de una de las dos muestras –la otra, de pintura, se exhibe en el Museo Revello de Toro–, organizada por la Cofradía del Cautivo para conmemorar el 25.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa del imaginero Francisco Buiza, un acontecimiento histórico que se celebró el 21 de octubre del Año Jubilar de 2000.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se encargó de presentar oficialmente la exposición, que está comisariada por el que fuera hermano mayor de la corporación entre 2016 y 2021, Ignacio A. Castillo, recientemente nombrado pregonero de la Semana Santa del próximo año y uno de los principales impulsores de la coronación de la Dolorosa, además de haber sido el coordinador de los actos que se desarrollaron hace un cuarto de siglo por este reconocimiento canónico a la imagen.

Ampliar La corona, en primer término, y al fondo, el palio y manto procesional de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

Castillo, que explicó los pormenores de la exposición tras la bienvenida del hermano mayor de la corporación, Mario Ortega, aclaró que el espacio que ocupan las piezas que se exhiben, la sala temporal 'Eugenio Chicano' del Museo de Málaga, «recrea la atmósfera que se originó en la Catedral hace 25 años cuando fue coronada la Virgen de la Trinidad», recordó. «Desde entonces, la cofradía ha crecido, como también lo ha hecho su patrimonio», se congratuló Ignacio A. Castillo, al tiempo que señaló que la Virgen de la Trinidad de Málaga «fue la primera imagen titular de una cofradía que en todo el orbe fue bendecida bajo esta singular advocación que viene a reflejar la triple dimensión teológica de María de Nazaret como Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo», dijo el comisario de la exposición.

Por su parte, la consejera Patricia del Pozo, que estuvo acompañada de la también consejera Carolina España, calificó de «tesoro», las obras expuestas e insistió en que los tesoros «deben exponerse en esta casa, donde se exhiben los tesoros de Andalucía», manifestó, en alusión al Museo de la Aduana, «referente cultural indiscutible de toda la provincia de Málaga», añadió.

Ampliar La consejera Patricia del Pozo, durante la presentación de la exposición. R. Rodríguez

Asimismo, Del Pozo comentó que la sala que lleva el nombre del genial pintor malagueño, Eugenio Chicano, «se llena de luz para la exposición de un hecho inolvidable, como fue la coronación canónica, hace un cuarto de siglo, de una de las imágenes más veneradas en Málaga. Una exposición grandiosa tiene que ir a los espacios grandiosos», insistió la consejera. «Se exponen casi 30 piezas, algunas inéditas que se han realizado para el 25.º aniversario de la coronación, acto que supuso un punto de inflexión, porque el ajuar de la Virgen empezó a crecer. Lo que he visto es absolutamente espectacular», subrayó Patricia del Pozo, quien, además, hizo un alegato al patrimonio de las hermandades y cofradías, de la propia Iglesia y a la labor de los artistas que trabajan para la Semana Santa. En este sentido, la consejera afirmó que desde la Junta de Andalucía, «somos conscientes de la importancia que tienen las cofradías a nivel patrimonial y social. Es un tesoro que tenemos que proteger y hay que ayudarlas a que conserven el patrimonio que tienen, porque generan mucha riqueza. Hay que cuidar nuestro patrimonio y a los artistas, ya que son vocaciones que, muchas veces, se transmiten de padres a hijos, y sin las cofradías, no existirían», argumentó Del Pozo desde el atril del patio del Museo de Málaga, ubicación del espacio museístico elegido para la presentación, a la que también acudieron el viceconsejero de Igualdad, José Repiso; varios concejales con representación en el Ayuntamiento; el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, José Carlos Garín; y artistas como el pintor Raúl Berzosa y el bordador Salvador Oliver.

El acto fue conducido por Jorge González, director del AC Marriott Málaga Palacio y hermano de la Cofradía del Cautivo, quien justificó la ausencia del alcalde, Paco de la Torre, por otros compromisos adquiridos previamente, «aunque ha estado esta tarde viendo la exposición», aseguró.

Obras

A punto de alcanzarse el cénit de la conmemoración, que llegará el próximo 25 de octubre con la procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad por las calles de Málaga, la exposición constituye uno de los principales eventos culturales de la efeméride, no en vano, ofrece un recorrido por las piezas más significativas del ajuar de la Dolorosa trinitaria, tanto de culto interno como procesional, con obras de gran valor en bordado, orfebrería y pintura.

La muestra, que ocupa la sala 'Eugenio Chicano' del Palacio de la Aduana, está concebida, por tanto, como un espacio en el que confluyen arte, patrimonio y memoria. El plan expositivo, desarrollado por La Magdalena-Soluciones Culturales, bajo la dirección museográfica de Miguel Ángel Blanco y la coordinación general de Gonzalo Otalecu, logra un discurso envolvente en el que los enseres litúrgicos y suntuarios se complementan con documentos históricos de aquel acontecimiento y recursos audiovisuales. De esta manera, el visitante puede adentrarse en un recorrido que, más allá de lo artístico, evoca a una advocación mariana singular que, curiosamente, tomó su nombre del barrio que la acogió con los brazos abiertos.

Ampliar Varias piezas del ajuar de la Virgen de la Trinidad Coronada. R. Rodríguez

Entre las piezas que despiertan mayor interés se encuentra el manto procesional bordado por Joaquín Salcedo, estrenado en 2008, así como el palio del trono, completado en 2019 en el mismo taller de bordados, cuyo conjunto, 'casiellesco', combina elementos barrocos con detalles manieristas. Ambas piezas son testimonio del constante enriquecimiento del ajuar de la Virgen de la Trinidad tras su coronación. Pero, sin duda, la obra de mayor simbolismo, por lo que representa, es la corona de la coronación canónica, realizada en el año 2000 por los orfebres Hermanos Delgado López de Sevilla. Es por ello que la presea, ejecutada en plata sobredorada y blanca con marfiles y circonitas, ocupa el centro de la exposición como atributo, signo y vestigio de aquel acontecimiento histórico.

El recorrido se completa con un interesante apartado documental en el que se conservan los libros de Oro de la coronación canónica, cartas de adhesión llegadas desde instituciones civiles y religiosas, así como el decreto eclesiástico que autorizó el rito solemne. También se exhiben partituras de las marchas procesionales compuestas expresamente para la Virgen y la partitura original de la Misa de la Santísima Trinidad, escrita por Cristóbal López Gándara, lo que refuerza la dimensión musical de esta conmemoración.

Ampliar Del Pozo, junto a España, contemplando el manto procesional de la Dolorosa del Cautivo. Sur

La exposición incluye, además, un espacio reservado a los estrenos patrimoniales del 25.º aniversario, encargos que no solo han partido de la propia cofradía, sino también de los devotos de la Virgen y otros grupos adheridos a la corporación, como la banda sinfónica que lleva el nombre de la imagen. Entre ellos destaca la saya bordada por Salvador Oliver con diseño de Curro Claros, la diadema de Alberto Quirós siguiendo el proyecto de Francisco Naranjo Beltrán, el estandarte de la coronación con pintura de Raúl Berzosa, así como un nuevo terno de luto confeccionado en el taller de la cofradía. Estas piezas, junto a diversos broches y enseres, se presentan como ofrendas de devoción que enriquecen el patrimonio artístico y sentimental de la Dolorosa de la Trinidad.

Del Pozo y España, junto al resto de autoridades, bajo el palio de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

El montaje expositivo se apoya también en recursos audiovisuales y gráficos que llaman la atención del visitante, con fotografías de gran formato de Luis Manuel Gómez Pozo o el montaje videográfico que allí se proyecta, realizado por Jesús Valbuena.

Por otro lado, la hermandad editará un catálogo con fichas técnicas e imágenes de todas las piezas, obra del equipo de Comunicación de la cofradía, con fotografías de Javier Díaz, que servirán de testimonio de esta magna muestra.

Actos culturales

La inauguración de la exposición 'Vestida de Sol' marca el inicio de un programa cultural más amplio, que igualmente acogerá el propio Museo de Málaga. Así, este sábado 4 de octubre, a las 10.30 horas, tendrá lugar un encuentro nacional de hermandades trinitarias moderado por el teólogo Andrés García; el 11 de octubre se celebrará una mesa redonda a las 11 horas sobre artesanía cofrade, con la participación de destacados especialistas en arte, como son los casos de Antonio Rodríguez Ledesma en pintura, Alberto Quirós en orfebrería, Curro Claros en diseño y Salvador Oliver en bordado; y finalmente, el 18 de octubre, también a las 11 horas, se desarrollará una ponencia musical y un concierto didáctico moderado por Víctor Carnero, con la intervención de los compositores Pablo Ojeda, Adolfo Gálvez, José Antonio Molero, David Hurtado y Paloma Artola, y la actuación de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

La exposición 'Vestida de Sol' abrirá sus puertas este viernes y se prolongará hasta el día 19 de este mes de octubre. El horario de apertura es de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos de 9 a 15 horas.