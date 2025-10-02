Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades y cofrades ante el palio y manto procesional de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

'Vestida de Sol', la gran exposición sobre el legado patrimonial y devocional de la Virgen de la Trinidad en el 25.º aniversario de su coronación

La sala Eugenio Chicano del Museo de Málaga muestra las principales piezas que componen el ajuar de la Dolorosa de la Cofradía del Cautivo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:32

Comenta

«Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza». Esta cita alude a ... la mujer apocalíptica descrita en el libro del Apocalipsis (Ap 12,1), que la Iglesia interpreta como una representación de la Virgen María, y da nombre a la exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación', inaugurada en la tarde de este jueves, en el Museo de Málaga. Se trata de una de las dos muestras –la otra, de pintura, se exhibe en el Museo Revello de Toro–, organizada por la Cofradía del Cautivo para conmemorar el 25.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa del imaginero Francisco Buiza, un acontecimiento histórico que se celebró el 21 de octubre del Año Jubilar de 2000.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Vestida de Sol', la gran exposición sobre el legado patrimonial y devocional de la Virgen de la Trinidad en el 25.º aniversario de su coronación

&#039;Vestida de Sol&#039;, la gran exposición sobre el legado patrimonial y devocional de la Virgen de la Trinidad en el 25.º aniversario de su coronación