Los traslados y procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón marcan la festividad del Pilar y sus vísperas

La Virgen del Gran Perdón acapara el protagonismo de estos días con sus dos procesiones extraordinarias, la de ida al Centro, este jueves, y la ... de vuelta a su casa hermandad, después de presidir una misa conmemorativa en la Catedral, y sus dos traslados, de ida, desde la casa hermandad de los Estudiantes hasta el templo catedralicio, y de vuelta, desde la Catedral a, de nuevo, la sede de la cofradía estudiantil, desde donde partirá el domingo 12 de octubre para regresar a su barrio. El motivo que le llevará a salir a la calle hasta en cuatro ocasiones obedece al centenario fundacional de la hermandad que le rinde culto, el Prendimiento.

También este domingo se celebrarán varios rosarios públicos, como los presididos por las vírgenes del Amor de El Rico, Mediadora de la Salvación y Traspaso y Soledad de Viñeros y el día anterior, este sábado, saldrá, en procesión de gloria, la Patrona de El Palo, la Virgen del Rosario, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.

Jueves, 9 de octubre

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Sol. Primer día del triduo en honor a la Virgen del Sol. A las 19.30 horas, en el santuario de la Victoria.

• Prendimiento. Procesión extraordinaria de ida de la Virgen del Gran Perdón, que, con motivo del centenario fundacional de la corporación, saldrá en su trono del Domingo de Ramos desde su casa hermandad hasta la sede social de la Cofradía de los Estudiantes. La partida de la comitiva será a las 20 horas. El itinerario establecido es el siguiente: San Millán, Hermosilla, Diego de Siloé, Los Negros, Frailes, La Merced, plaza de la Merced y Alcazabilla, con encierro en torno a la medianoche. Participará la banda de música Virgen del Rocío.

• Remedios. Tercer día del triduo de acción de gracias en honor a la Virgen de los Remedios. a las 20.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires. Predicará el sacerdote y hermano de la corporación Juan Carlos Millán Guerrero, párroco de Arenas, Daimalos y Trapiche y vicario parroquial de San Andrés Apóstol, en Torre del Mar.

• Misericordia. Celebración de la Hora Santa. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Viernes, 10 de octubre

• Prendimiento. Traslado de la Virgen del Gran Perdón, con motivo del centenario fundacional de la hermandad, desde la casa hermandad de los Estudiantes hasta la Catedral. A las 18 horas, por las calles Alcazabilla, Císter y Patio de los Naranjos.

-A las 19.30 horas, en la Catedral, celebración de la santa misa conmemorativa del centenario, presidida por el deán de la basílica catedralicia, José Manuel Ferrary.

• Sol. segundo día del triduo en honor a la Virgen del Sol. A las 19.30 horas, en el santuario de la Victoria.

• Suso de Marcos. Inauguración de la exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A las 19.30 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Fusionadas. La Terracita de Fusionadas (fin de temporada). A partir de las 20 horas, en la terraza de la casa hermandad.

• Rocío. Misa de hermandad. A las 20.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 21 horas, eucaristía, en la parroquia de San Lázaro.

Sábado, 11 de octubre

• Prendimiento. Veneración de los fieles y besamanos de la Virgen del Gran Perdón, en la Catedral, desde las 10.30 horas hasta las 18.30 horas, en la capilla de San Rafael.

-Traslado de la Virgen del Gran Perdón, con motivo del centenario fundacional de la hermandad, desde la Catedral hasta la casa hermandad de los Estudiantes. A las 20 horas, por las calles Císter y Alcazabilla.

• Zamarrilla. Migas del Bandolero. A partir de las 13 horas, en la plaza de Zamarrilla. Habrá actuaciones musicales y sorteos de regalos.

• Sentencia. Verbena del Rosario. A partir de las 14 horas, en la caseta de la Federación de Peñas, en el recinto ferial de Cortijo de Torre, a beneficio de la Fundación Corinto y Cáritas. Habrá música en directo a partir de las 16 horas.

• Salesianos. II Gran Mariscada. A partir de las 14 horas, en la casa hermandad.

• Rosario de El Palo. Salida procesional de la Virgen del Rosario por las calles de El Palo. A las 17.30 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, siguiendo su itinerario tradicional: avenida Juan Sebastián Elcano, avenida de la Estación, Ortega Munilla, Miguel Moya, Mar, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, avenido Salvador Allende, plaza Nuestra Señora del Rosario, Pintor Dámaso Ruano, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Pérez Zúñiga, Almería, Aljofaina, Antofagasta, Padre Arnáiz, plaza del Arroyo, Fuente de Leganitos, Montiel, Real, avenida Juan Sebastián Elcano, al templo, en torno a las 23.30 horas. Participará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

• Crucifixión. Sabatina en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. A las 18.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 19 horas, eucaristía, en la parroquia de El Buen Pastor.

• Mediadora. Santo misa y presentación de los niños y jóvenes a la Santísima Virgen. A las 19 horas, en la parroquia de San Patricio. Los infantes, que serán pasados por el manto protector de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, recibirán un pergamino recordatorio de este emotivo acto.

• Valle. Santa misa sabatina. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Natividad del Señor.

Domingo, 12 de octubre

• El Rico. Piadoso rezo del santo rosario callejero presidido por la Virgen del Amor. El cortejo se pondrá en marcha a las 9 horas, desde la parroquia de Santiago y recorrerá las calles Granada, plaza del Siglo, Molina Larios, Santa María, San Agustín, Granada y, de nuevo, iglesia de Santiago (hacia las 10 horas).

• Mediadora. Piadoso rezo del santo rosario callejero presidido por la Virgen Mediadora de la Salvación. A las 9.45 horas, desde la parroquia de San Patricio. Realizará el siguiente itinerario: parroquia de San Patricio, avenida Sor Teresa Prat, Soldado Muñoz Cañero, Rute, avenida de la Paloma, Francisco Ballesteros, Manuel Assiego Codes, Emilio Prados, Lepanto, Manuel Altolaguirre, Ildefonso Marzo, Emilio Prados, Manuel Assiego Codes, Teniente Fernández Nespral, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Isla Cristina, Abogado Federico Orellana Toledano, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Carpio, La Hoz y entrada en la parroquia a las 13.30 horas, donde se rezará el Ángelus.

El rezo del santo rosario se llevará a cabo desde la salida hasta la llegada al barrio de Las Delicias (hacia las 10.45 horas), donde se incorporará tras las andas de la Virgen la banda de música Cruz del Humilladero, que continuará hasta el encierro.

• Cautivo. Concierto a beneficio de AVOI por el 25.º aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad. Participarán las bandas de cornetas y tambores Jesús Cautivo, la sinfónica Virgen de la Trinidad, la agrupación musical Fusionadas y la banda de música de la Esperanza. A las 11.30 horas, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación. El precio de las entradas es de cinco euros. La hermandad ha abierto una fila cero para quienes quieran colaborar en esta causa solidaria. Los donativos podrán entregarlos a través de la cuenta de Bizum de la cofradía (00259).

• Sol. Tercer día del triduo en honor a la Virgen del Sol. A las 12 horas, en el santuario de la Victoria.

• Humildad y Paciencia. Función solemne a la Virgen de la Aurora. A las 12.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 13 horas, eucaristía, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Será oficiada por Emilio López Navas, párroco del templo. A la finalización de la ceremonia religiosa habrá una ofrenda floral a la Virgen en su capilla callejera.

• Prendimiento. Procesión extraordinaria de vuelta de la Virgen del Gran Perdón, que, con motivo del centenario fundacional de la corporación, saldrá en su trono del Domingo de Ramos desde la casa hermandad de los Estudiantes hasta su sede social de la calle San Millán. La partida de la comitiva será a las 18 horas. El itinerario establecido es el siguiente: Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Larios, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán, con encierro en torno a las 4.45 horas. Participará la banda de música Virgen del Rocío.

• Viñeros. Rosario vespertino de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros. A las 19 horas, desde la iglesia de la Aurora y Divina Providencia. El recorrido está: Muro de las Catalinas, Mosquera, Comedias, plaza de los Mártires, iglesia de los Mártires, con el rezo de los misterios en el interior, Comedias, Mosquera y Muro de las Catalinas. Participará los metales de la agrupación musical San Lorenzo Mártir (piezas litúrgicas). En el interior de los Mártires, la coral Voces de Viñeros.

Lunes, 13 de octubre

• Sol. Devoto besamanos de la Virgen del Sol. De 17 a 19 horas, en el santuario de la Victoria.

-A las 20.30 horas, traslado de vuelta de la Dolorosa a la parroquia de San Lázaro (salón interior).

Martes, 14 de octubre

• Dulce Nombre. Inauguración de la exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. A las 19 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Pasión. Rezo del santo rosario, a las 19.15 horas, y eucaristía, a las 20 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

Miércoles, 15 de octubre

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Santo Traslado. Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Soledad. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.