La Virgen del Gran Perdón saldrá en procesión extraordinaria el 12 de octubre. Sur
Agenda cofrade

Los traslados y procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón marcan la festividad del Pilar y sus vísperas

También procesionará la Patrona de El Palo este sábado y el domingo se celebrarán varios rosarios públicos, como los de las vírgenes del Amor, Mediadora de la Salvación, y Traspaso y Soledad de Viñeros

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:25

Comenta

La Virgen del Gran Perdón acapara el protagonismo de estos días con sus dos procesiones extraordinarias, la de ida al Centro, este jueves, y la ... de vuelta a su casa hermandad, después de presidir una misa conmemorativa en la Catedral, y sus dos traslados, de ida, desde la casa hermandad de los Estudiantes hasta el templo catedralicio, y de vuelta, desde la Catedral a, de nuevo, la sede de la cofradía estudiantil, desde donde partirá el domingo 12 de octubre para regresar a su barrio. El motivo que le llevará a salir a la calle hasta en cuatro ocasiones obedece al centenario fundacional de la hermandad que le rinde culto, el Prendimiento.

