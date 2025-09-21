Los titulares del Rescate y la Virgen de las Mercedes sacan la esencia cofrade a las calles de La Victoria y El Tarajal

Tres barrios de Málaga, uno perteneciente al distrito Centro, la Victoria, otro, en el distrito Campanillas, El Tarajal, y un tercero, Puerto de la Torre, ... han vivido el penúltimo sábado de septiembre y en el adiós al verano, con expectación entre los cofrades, con el traslado de los titulares de la Hermandad del Rescate, desde su capilla de la calle Agua al santuario de la Victoria, la salida procesional de la Virgen de las Mercedes de El Tarajal, y el rosario nocturno de la Dolorosa del Puerto.

El traslado del Señor del Rescate y la Virgen de Gracia venía motivado por un hecho imperativo y, a la vez, de alegría, dado que la hermandad dispone ya de todos los permisos para comenzar las obras de restauración de su capilla callejera, que, previsiblemente, se prolongarán por espacio de ocho meses, por lo que las imágenes pasarán a recibir culto de forma temporal en la basílica de la Patrona durante todo ese tiempo; en concreto, en la capilla de la Virgen del Perpetuo Socorro.

El cortejo se ponía en marcha a las 19 horas, desde la casa hermandad de la calle Agua, y apenas unos minutos después lo hacían los titulares de la corporación con la marcha 'Virgen de Gracia', de Perfecto Artola, el gran compositor de la Semana Santa malagueña y autor de otras piezas procesionales tan emblemáticas como 'Cristo de la Humildad', que también sonó en la misma vía ante precisamente la sede social de la Humildad. El público llenaba las aceras en una tarde agradable y con el sol a punto de marcharse.

Jesús del Rescate y la Dolorosa de Gracia figuraban en el trono de traslado del Prendimiento, que exhibía un adorno floral compuesto de rosas de jardín, sedum, lisiantus bicolor, symphonocarpus y astroemerias, y en su frontal, a los pies de las tallas, dos angelitos policromados de la hermandad flanqueando a una reproducción en plata de la fachada de la capilla de la calle Agua sobre una peana de madera barnizada, pieza realizada por el orfebre Cristóbal Martos, cedida por un hermano para este día, y que sirvió para la ejecución de los incensarios de la sección de la Virgen. El Señor vestía para la ocasión la túnica que le bordada Esperanza Elena Caro, tocado con potencias de plata sobredorada, y la Dolorosa, vestida por el imaginero Israel Cornejo, con una saya burdeos y el manto morado de camarín, ambas piezas también con bordados, y el resplandor de plata sobredorada con esmaltes, marfil y amatistas que le diseñara Fernando Prini a finales de la década de los 90 del siglo pasado, con ejecución de Juan Borrero, ambos fallecidos. Cerraba la comitiva la banda de música Virgen del Rocío, que estuvo a un buen nivel.

El traslado, con tintes procesionales, se dirigió primero a la calle Párroco Ruiz Furest, donde aguardaban los hermanos de la Cofradía del Rocío y donde sonó, cómo no, 'Puerta del Cielo', de Francisco Javier Criado. Unos metros más adelante, la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente hizo entrega de un centro de flores a las imágenes y, seguidamente, continuó el traslado por Manrique y Gordón hacia Fernando el Católico para ascender hasta la plazuela del Cristo del Amor y entrar a las 21.15 horas, con los sones precisamente de la maravillosa marcha 'Cristo del Amor', de Francisco Javier Moreno, en el santuario de la Victoria, donde la Virgen de Gracia nunca antes había estado –el Señor sí viene presidiendo sus cultos cuaresmales en el santuario durante los últimos años–, por lo que este traslado podría calificarse de histórico.

Ampliar El Señor del Rescate y la Virgen de Gracia, en el interior del santuario de la Victoria, ante la Dolorosa de la Caridad. Hermandad del Rescate

En el cortejo, que fue encabezado por la cruz alzada y dos ciriales, participaron detrás del guion corporativo, con velas blancas, el actual hermano mayor, Daniel Gil, y tres ex dirigentes, Joaquín González (2014-2023), Rafael Recio (1998-2014), quien también fue presidente de la Agrupación de Cofradías entre 2023 y 2012, y José Luis Gea Entrambasaguas (1975-1987). Nono Viano hizo las veces de mayordomo de un trono que era llevado por casi 90 portadores vestidos con traje oscuro.

Pese al breve recorrido, muchos malagueños y foráneos se dieron cita en una tarde con esencia cofrade a las puertas del otoño. Las frases 'Ego Sum' (soy yo), en alusión al Señor, y 'Ave María', meditación sobre la gracia divina de la Virgen, figuraban en dos lazos, el primero, burdeos, y el segundo, morado, atados a la campana del trono que había servido para llevar a los titulares hasta la casa de la patrona principal de Málaga y la diócesis que era testigo de la entrada de ambas imágenes desde su maravilloso camarín. El párroco del templo, Alejandro Escobar, recibió a la comitiva a la que acompañó por el interior de la basílica victoriana.

Fervor en El Tarajal

Y mientras que Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia llegaba a la casa de la Patrona de Málaga, en El Tarajal, los vecinos daban calor a la Virgen de las Mercedes, titular de un grupo parroquial del templo de la Visitación de María que, en septiembre, por su festividad, procesiona a esta imagen mariana de carácter letífico y en cuaresma, al comienzo, hace lo propio con una efigie pasionista de Jesús Cautivo advocado 'de las Misericordia'.

La salida del cortejo se había producido desde el interior de la iglesia, al término de la función principal que ofició el párroco de la Visitación, José Manuel Bacallado Cabrera, quien desde el pasado mes de julio también dirige el Departamento de Peregrinaciones, Santuarios y Turismo de la diócesis malagueña.

La imagen, obra de José Dueñas, restaurada por Javier Roan, iba en su trono de orfebrería y ofrecía una estampa muy similar a la que mostró durante el traslado al altar del Corpus Christi, cuando recorrió la Trinidad y el Centro Histórico, aunque esta vez, bajo palio. Vestía una saya bordada por Bernardo Espejo, responsable del grupo parroquial, en oro entrefino al realce sobre un soporte de tisú de plata e iba enmarcada por una ráfaga de ocho, orfebrería chapada en plata, realizada por los talleres de Paula Orfebres que se estrenó en el traslado del Corpus.

Ampliar La Virgen de las Mercedes, bajo palio, por las calles de El Tarajal. Violeta Molina

Nada más iniciarse la procesión, la banda de música de Zamarrilla interpretaba los himnos de España y de Andalucía, seguidos de la marcha 'María de las Mercedes', de Christian Palomino, compuesta 'ex profeso' para esta efigie. Con esos sones se daban también los primeros aplausos de un público entregado a su Virgen, que la seguiría por cada una de las vías por las que pasaba.

En la calle Guadalquivirejo se produjo una de las escenas más esperadas. Una lluvia de pétalos cubría a la Virgen mientras sonaba 'Tras tu verde manto', de Rafael Wals Dantas, dedicada a la Dolorosa de la Esperanza de Córdoba. El trono, adornado con nardos, claveles rosas y rosas, avanzaba «despacito», como pedían los capataces, a los sones de la banda de Zamarrilla y con la emoción de quienes habían acudido a esta zona del extrarradio de Málaga desde distintos puntos de la ciudad para vivir la salida procesional de la que muchos devotos aclamaban, entre vivas, como 'Reina de El Tarajal'

El cortejo continuó hacia Chaparral y, en la doble curva con Salino, la música volvía a cobrar protagonismo con la interpretación de dos marchas procesionales que simbolizan el pasado y el presente, 'Pasan los campanilleros' y 'Pasa la Virgen de la Candelaria', lo que provocó una ovación espontánea de los allí congregados por el esfuerzo de los portadores y por la ejecución de las dos piezas musicales, la primera, todo un clásico, de Manuel López Farfán, y la segunda, de uno de los compositores más reclamados en la actualidad, Cristóbal López Gándara.

La Virgen de las Mercedes, cuando empezaba a caer la noche. Julio Salcedo

Minutos más tarde, cuando el trono alcanzaba la calle Tarajal, sonó uno de los himnos de la Semana Santa de Málaga, 'María Santísima del Amparo', de José Antonio Molero, evocación, para muchos, al Domingo de Ramos . Y poco después, en Nebuloso, llegaba otro momento destacado de la tarde, ya que en este punto del recorrido actuaba la Murga del Chino y volvía a escucharse 'La Redentora', marcha que ya había acompañado a la Virgen durante el Corpus y que en esta ocasión sonó por primera vez en su barrio. Una nueva petalada ponía la emoción a ese instante.

El recorrido se acercaba a su fin cuando, en el giro hacia la calle Nereida, la banda interpretaba 'Tú eres el orgullo de nuestro pueblo' y 'La Gitana'. La música marcaba el pulso de los últimos metros hasta el encierro, que culminaba con 'La Redentora', de nuevo, y el Himno Nacional.

Dolores del Puerto

La jornada sabatina concluyó en Puerto de la Torre con el rosario callejero de la Virgen de los Dolores, que partió del templo a las 21 horas. La imagen figuraba en un trono tallado y dorado, exornado con rosas pink mondial, clavel oxidado, lisiantus rosa bebé, gladiolos rosa y astilbe, y alzada en su peana de orfebrería.

Ampliar La Dolorosa del Puerto, antes de iniciarse el rosario callejero. Hermandad de los Dolores

Diez candeleros, igualmente de orfebrería, con cera blanca ofrecían luz a la Dolorosa del imaginero Juan Manuel García Palomo. Y antecediendo al trono, la capilla musical del Carmen Doloroso, que estrenó la pieza 'Cruz de Dolores', de Pablo Durán.

La efigie mariana, vestida de reina, marchó por las calles Lope de Rueda, Escritor Manuel Rodríguez, Ciruelos, Jesús de la Sentencia, Forja, Lara Castañeda y, de nuevo, Lope de Rueda para acceder al templo