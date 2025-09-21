Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los titulares del Rescate, durante el traslado al santuario de la Victoria. R. Rodríguez

Los titulares del Rescate y la Virgen de las Mercedes sacan la esencia cofrade a las calles de La Victoria y El Tarajal

La Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre también ha salido a la calle este penúltimo sábado de septiembre en rosario nocturno

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:05

Tres barrios de Málaga, uno perteneciente al distrito Centro, la Victoria, otro, en el distrito Campanillas, El Tarajal, y un tercero, Puerto de la Torre, ... han vivido el penúltimo sábado de septiembre y en el adiós al verano, con expectación entre los cofrades, con el traslado de los titulares de la Hermandad del Rescate, desde su capilla de la calle Agua al santuario de la Victoria, la salida procesional de la Virgen de las Mercedes de El Tarajal, y el rosario nocturno de la Dolorosa del Puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los titulares del Rescate y la Virgen de las Mercedes sacan la esencia cofrade a las calles de La Victoria y El Tarajal

Los titulares del Rescate y la Virgen de las Mercedes sacan la esencia cofrade a las calles de La Victoria y El Tarajal