Enrique Romero es una de las caras conocidas de Canal Sur Televisión. Sur

El televisivo Enrique Romero pronunciará el soneto que precede a la bendición del Nazareno del Paso

La Archicofradía de la Esperanza ha designado para este menester al conductor de los programas 'Andalucía en Semana Santa' o 'Toros para todos', de Canal Sur

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:05

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ha comunicado este jueves que el malagueño Enrique Romero, conocido comunicador de Canal Sur Televisión, será el encargado ... de recitar, el próximo Jueves Santo, el tradicional soneto de la bendición de la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso.

