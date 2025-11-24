El televisivo Enrique Romero pronunciará el soneto que precede a la bendición del Nazareno del Paso

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ha comunicado este jueves que el malagueño Enrique Romero, conocido comunicador de Canal Sur Televisión, será el encargado ... de recitar, el próximo Jueves Santo, el tradicional soneto de la bendición de la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso.

La designación de Romero responde a la voluntad de la archicofradía del Jueves Santo de mantener la tradición con una voz reconocida y comprometida con la Semana Santa.

El tradicional acto se celebrará, como de costumbre, en la plaza de la Constitución, con la imagen de Jesús Nazareno del Paso en su trono como protagonista. Tras la lectura del soneto, la efigie bendecirá al pueblo de Málaga, un rito con más de cuatro siglos de historia que constituye uno de los hitos más singulares de la dramaturgia procesional malagueña.

Enrique Romero Fernández, nacido el 17 de octubre de 1963, es un referente de la comunicación en Andalucía y un cofrade de larga trayectoria. Tras cursar estudios de Derecho en la Universidad de Málaga, orientó su carrera hacia el periodismo, tras estudiar un máster en gestión audiovisual, lo que le sirvió para presentarse y aprobar las oposiciones como redactor y presentador de Canal Sur en el año 1991, donde ha dirigido y presentado espacios destacados en medios autonómicos de radio y televisión. En su Málaga natal, por ejemplo, dirigió el programa 'Bajo Palio', dedicado a la Semana Santa y, en la actualidad, conduce 'Toros para todos' o 'Andalucía en Semana Santa', que este año 2025 alcanzó su quinta temporada.

Cofrade

Su vinculación con el mundo cofrade viene de lejos, no en vano, se vio atraído por este movimiento «desde el colegio, aunque no soy capillita», señaló el comunicador en una entrevista. Enrique Romero es hermano de varias corporaciones, entre ellas, de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, y fue pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2001.

La ceremonia de la bendición del Nazareno del Paso está documentada desde 1609, y desde 1940 tomó la forma que ha llegado hasta nuestros días. En décadas recientes, la han pronunciado el soneto, entre otros, la cofrade y responsable de la Gran Procesión de Roma, Paloma Saborido; el alcalde de Málaga, Paco de la Torre; el periodista de Cope, Ángel Expósito, el cardenal fray Carlos Amigo Vallejo; el pintor Eugenio Chicano, los comunicadores Matías Prats, Luis del Olmo o Carlos Herrera; y el actor Antonio Banderas.

Con la elección de Enrique Romero para 2026, la Archicofradía del Paso y la Esperanza «refuerza su voluntad de conjugar la tradición con voces que aportan presencia pública, cofrade y profesional, para hacer si cabe más palpable el momento de la lectura del soneto, que sirve de núcleo espiritual a la propia procesión», ha señalado la corporación perchelera.