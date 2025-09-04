Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Aguilar, firmando, ante la presencia de Manuel Mendoza y Javier Martín, hermano mayor del Rocío. Sur

El taller de Manuel Mendoza bordará la túnica del cincuentenario del Señor de los Pasos

El titular cristífero de la Cofradía del Rocío estrenará la pieza en 2027, obra que ha sido diseñada por Curro Claros y que se ejecutará sobre terciopelo morado

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:47

La Cofradía del Rocío ha dado a conocer en la noche de este jueves al artífice de la nueva túnica bordada que lucirá el Señor ... de los Pasos a partir de 2027 con motivo del 50.º aniversario de su bendición. La pieza, diseñada por Curro Claros, asesor artístico de la hermandad victoriana y vestidor de la Novia de Málaga, será bordada por uno de los talleres más reconocidos de Andalucía y con establecimiento en Málaga, como es el dirigido por Manuel Mendoza junto a Salvador Aguilar.

