Sorpresa cofrade en el Teatro Real de Madrid: Diana Navarro y la banda de cornetas y tambores del Cautivo

La Semana Santa de Málaga tuvo un protagonismo especial este domingo en el Teatro Real de Madrid. En este emblemático escenario, la cantante malagueña Diana Navarro ofreció un concierto especial por el 20 aniversario de su salto al panorama nacional de la música con el tema 'Sola' en el que contó con la participación de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús Cautivo. Para sorpresa de todos los asistentes al espectáculo, la formación musical trinitaria apareció por el patio de butacas mientras Navarro interpretaba una de las saetas que habitualmente dedica a las imágenes del Señor de Málaga y la Virgen de la Trinidad en su visita a los enfermos del Hospital Civil, durante el traslado de la mañana del Sábado de Pasión.

Además de este martinete ('Poderosa Trinidad, recuérdanos tu mensaje soberana, para que todos los hombres, unidos en tu santo nombre, nos amemos como hermanos), la cantante interpretó el popular tema de 'La Saeta' de Serrat con el acompañamiento de los músicos del Cautivo, lo que provocó una larga ovación del público.

«Siempre procuro llevar a Málaga por donde voy», ha afirmado a SUR este lunes una emocionada Diana Navarro, quien ha apuntado que no es la primera vez que colabora con ella la banda de cornetas y tambores del Cautivo, ya que también la ha acompañado en una anterior ocasión para interpretar el tema 'Con la fe inquebrantable', compuesto por Ignacio Fortis. En este caso, ha sido para poner música a 'La Saeta', mientras que en el fondo del escenario se proyectaban imágenes de Jesús Cautivo y del Medinaceli de Madrid, un Cristo con una similar devoción a la del Señor de Málaga.

Navarro ha agradecido la presencia del alcalde, Francisco de la Torre, y de su mujer, Rosa Francia, en este concierto. El regidor ha publicado un mensaje en su cuenta de Facebook en el que ha destacado que «ha sido una cita excepcional, con orquesta de cámara, banda, cuadro flamenco y coro, en la que Navarro ha hecho un completo recorrido por su trayectoria, de la copla al flamenco pasando por la zarzuela, con una nueva canción, 'Ya no estoy sola', que da título a la gira que hoy inicia. Gracias, Diana, por deleitarnos con tu voz y llevar el nombre de nuestra ciudad».

Este miércoles, la cantante ofrecerá un concierto en Barcelona dentro de su gira 'De la Piquer a la Navarro', motivo por el que posiblemente no acudirá a su habitual cita con las imágenes de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad junto a los enfermos del Hospital Civil para cantarles una saeta. «El año pasado estuve pero no estaba bien. Necesito descansar la voz y con tan poco margen de tiempo desde el concierto del miércoles no creo que pueda», ha afirmado la artista.