Salida de la romería de la Virgen de la Alegría desde el barrio de Capuchinos. Sur

La romería de la Virgen de la Alegría pone rumbo al parque periurbano de La Concepción

La salida de la comitiva desde la parroquia de la Divina Pastora regresa a la tarde de un viernes tras dos años realizándose en la mañana del sábado

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:28

La Hermandad de la Virgen de la Alegría de Málaga ha iniciado este viernes su anual romería al parque periurbano de La Concepción tras una ... misa que ha oficiado a las seis de la tarde en la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús su párroco, el sacerdote Rafael Pérez Pallarés. Tras dos años saliendo en la mañana del sábado, esta romería urbana ha recuperado en 2025 la tarde del viernes para poner rumbo a su destino, donde se llevarán a cabo varios actos a lo largo del fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

