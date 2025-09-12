La romería de la Virgen de la Alegría pone rumbo al parque periurbano de La Concepción

La Hermandad de la Virgen de la Alegría de Málaga ha iniciado este viernes su anual romería al parque periurbano de La Concepción tras una ... misa que ha oficiado a las seis de la tarde en la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús su párroco, el sacerdote Rafael Pérez Pallarés. Tras dos años saliendo en la mañana del sábado, esta romería urbana ha recuperado en 2025 la tarde del viernes para poner rumbo a su destino, donde se llevarán a cabo varios actos a lo largo del fin de semana.

La imagen de la Virgen ha abandonado la parroquia de la Divina Pastora a las siete y diez de la tarde, portada en unas andas en las que ha sido entronizada en su carreta. La banda de música de Las Flores ha puesto música a la salida, a la que han acudido el concejal del Distrito Centro, Francisco Cantos, y el de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo.

Este sábado, a las 12 horas, se rezará el Ángelus y habrá una lectura de la Palabra, junto a la carreta de la Virgen, en la acampada del parque de La Concepción. De 17 a 20 horas, están previstos juegos infantiles, y a las doce de la noche se rezará el rosario y se hará un 'vía lucis' que recorrerá el lugar con el banderín de camino.

El domingo, a las 13 horas, dará comienzo una misa oficiada por Rafael Pérez Pallarés, y en la que participará el coro de Los Almendrales. A las 18 horas, empezará el recorrido de retorno de la Virgen y las carretas que la acompañan hasta su sede en el barrio de Capuchinos.

Este año, la hermandad estrena seis hachetas para el 'vía lucis' que se realiza en la acampada la noche del sábado, así como el plateado de las ánforas y los arbotantes de la carreta.