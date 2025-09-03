El Rescate pone fecha al traslado de su imágenes al santuario de la Victoria

La Cofradía del Rescate de Málaga ha puesto ya fecha al traslado de sus imágenes titulares al santuario y basílica de la Victoria, para que ... reciban culto de manera provisional en este templo mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación de su capilla de la calle Agua. Será el próximo sábado día 20 cuando Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia serán trasladadas al santuario de la Patrona. Las imágenes permanecerán al culto en la capilla hasta el jueves día 18.

La cofradía ha abierto un formulado 'on line' para que puedan preinscribirse los hermanos que deseen portar el trono de traslado, a partir de este jueves. Estará abierto hasta este sábado día 6, a las 14 horas. Asimismo, el tallaje y las inscripciones de hermanos para llevar un cirio en el cortejo se llevará a cabo la semana próxima, a partir del martes.

Después de tres años de trámites, condicionados por la intervención diocesana que experimentó la Cofradía del Rescate durante 2023 y 2024, a raíz del conflicto interno que suscitaron las elecciones de 2022, el proyecto para restaurar la capilla de la calle Agua encara su inicio, tras la licencia de obras que concedió la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado mes de junio. La restauración cuenta con una subvención concedida por la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto Municipal de la Vivienda, por lo que no puede demorarse más.

El proyecto, firmado por el arquitecto Antonio Moncada, con la colaboración del estudio del arquitecto técnico Pablo Pastor Vega y Asociados, pretende corregir las humedades que presenta esta capilla callejera, mediante la creación de una cámara de aire ventilada bajo la solería y detrás del zócalo de mármol. Asimismo, se renovará la instalación eléctrica y la iluminación, se instalará un nuevo sistema de seguridad, se repararán fisuras y se renovarán los muros con un nuevo enfoscado con mortero de cal que sustituirá un mortero de cemento.

La empresa de restauración Chapitel será la encarga de acometer esta obra, en la que también intervendrá el Taller de Investigaciones Arqueológicas para llevar a cabo el control en el movimiento de tierras de los trabajos solicitado por la delegación de la Consejería de Cultura.

Ocho meses de duración

Durante la obra, que durará unos ocho meses, las imágenes de Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia recibirán culto de forma temporal en el santuario de la Victoria, al que serán trasladados de forma pública el próximo día 20. El objetivo de la cofradía es que la restauración de la capilla pueda estar lista para antes de la Semana Santa del año próximo.

La capilla del Rescate hunde sus raíces al final del siglo XVIII cuando en 1797, el alarife (arquitecto) José Miranda edificó el inmueble, que fue costeado por una Hermandad del Rosario que veneraba al Santo Cristo del Socorro, según recoge la catedrática de Historia del Arte Rosario Camacho en su obra 'Guía Histórico Artística de Málaga'. El oratorio se inauguró en 1800 tal y como se recoge en la lápida que hay en la puerta de entrada: 'Se iso (sic) esta capilla siendo mayordomos Cristóbal Ramírez, Marcos López, Carlos Ramírez y Josefh Miranda. Año de 1800'.

A finales del siglo XIX fue restaurada y en 1912 un concejal del Ayuntamiento quiso demoler la capilla para construir otra en la equina opuesta (obras que no se llevaron a cabo). Tras la Guerra Civil el inmueble fue nuevamente restaurado. Cuando la Cofradía del Rescate se reorganizó en 1949, los titulares de la corporación del Martes Santo se instalaron en este oratorio, entonces desocupado.