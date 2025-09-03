Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edificio fue construido a finales del siglo XVIII. Sur

El Rescate pone fecha al traslado de su imágenes al santuario de la Victoria

La cofradía dispone ya de todos los permisos para comenzar las obras de restauración de la capilla de la calle Agua

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:50

La Cofradía del Rescate de Málaga ha puesto ya fecha al traslado de sus imágenes titulares al santuario y basílica de la Victoria, para que ... reciban culto de manera provisional en este templo mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación de su capilla de la calle Agua. Será el próximo sábado día 20 cuando Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia serán trasladadas al santuario de la Patrona. Las imágenes permanecerán al culto en la capilla hasta el jueves día 18.

