La Cofradía de la Pollinica de Málaga denuncia un acto de vandalismo

La Cofradía de la Pollinica ha expresado este domingo su malestar por la extracción violenta, por parte de un grupo de jóvenes en actitud de ... fiesta, de uno de los faroles de forja que flanquean un retablo cerámico del Señor de la Pollinica que se encuentra instalado, desde hace cinco años, en la fachada de una primera planta de un edificio del número 87 de la calle Carretería.

Los hechos ocurrieron en horario nocturno. En las imágenes grabadas en vídeo de lo sucedido, difundidas a través de las redes sociales, incluso, desde la cuenta de X –antiguo Twitter– del 'submarino' de Jesús de la Pollinica, se observa cómo varios jóvenes, unos siete, se afanan por arrancar uno de los faroles de la pared desde la propia balconada de la primera planta de dicho inmueble, propósito que finalmente consiguieron y celebraron. Ante este indeseado acto, que la cofradía califica como «vandálico», la hermandad, a través de su hermano mayor y junta de gobierno, ha manifestado su malestar en un comunicado, emitido este domingo, en el que expresa su más «firme condena ante el acto vandálico perpetrado recientemente contra nuestro patrimonio cofrade, en el mosaico de nuestro Sagrado Titular situado en la calle Carretería. Estos hechos, además de dañar bienes de valor religioso, cultural e histórico, hieren la sensibilidad de nuestros hermanos y devotos, y atentan contra la convivencia y el respeto de deben prevalecer en nuestra sociedad», señala el comunicado.

En consecuencia, la corporación del Domingo de Ramos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía «para rechazar de manera unánime este tipo de conductas, que en nada respetan los valores de paz, fraternidad y respeto que nuestra Hermandad promueve», al tiempo que confía en que las autoridades competentes «puedan esclarecer lo sucedido y evitar la repetición de estos lamentables episodios. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la fe, la tradición y la convivencia, pilares esenciales en nuestra vida cofrade», concluye la comunicación emitida por la Cofradía de la Pollinica.

Violación del patrimonio

Por su parte, el 'submarino' del Señor de Jesús a su Entrada en Jerusalén –hombres de trono que portan a la imagen cristífera desde el interior de la mesa– también se ha pronunciado en este sentido para condenar «con firmeza los actos vandálicos que ha sufrido la fachada del edificio donde se encuentra el retablo cerámico» al ser «arrancado» uno de los faroles de la pared. «Al parecer, el retablo no ha sufrido ningún daño, a la espera de una inspección con más detalle», avanza. «Queremos denunciar la gravedad de estos hechos, pues supone una violación de nuestro patrimonio que forma parte de nuestra ciudad», manifiestan los representantes del 'submarino' del trono del Señor que abre la Semana Santa de Málaga cada año.

El retablo en cuestión, junto a los dos faroles de forja, fue instalado en marzo de 2020 y, precisamente, fue sufragado por los portadores del 'submarino' del trono del Cristo. La obra se debe al ceramista Francisco Moya.