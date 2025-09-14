Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El retablo del Señor de la Pollinica sin uno de los faroles arrancado durante un fiesta. Sur

La Cofradía de la Pollinica de Málaga denuncia un acto de vandalismo

La hermandad expresa su más «firme condena ante el acto vandálico perpetrado recientemente contra nuestro patrimonio cofrade»

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:11

La Cofradía de la Pollinica ha expresado este domingo su malestar por la extracción violenta, por parte de un grupo de jóvenes en actitud de ... fiesta, de uno de los faroles de forja que flanquean un retablo cerámico del Señor de la Pollinica que se encuentra instalado, desde hace cinco años, en la fachada de una primera planta de un edificio del número 87 de la calle Carretería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Espacios grises

