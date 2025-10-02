Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

La Hermandad del Dulce Nombre inaugura un mes de octubre que viene cargado de procesiones extraordinarias, con las salidas de su titular cristífero, el Señor ... de la Soledad (este sábado) y de las vírgenes del Gran Perdón, de la Cofradía del Prendimiento (12 de octubre), y Trinidad, del Cautivo (25 de octubre).

No obstante, la procesión de este sábado de Jesús de la Soledad y su traslado previo, que se llevará a cabo este viernes, no serán las únicas ocasiones en que una imagen pise la calle este fin de semana, ya que la Virgen de los Ángeles también lo hará el viernes, desde el asilo del barrio de Miraflores, Lágrimas y Favores presidirá su tradicional rosario vespertino, y la Dolorosa de las Angustias, de la Hermandad del Descendimiento, regresará el domingo a su casa hermandad, primero, y luego a su capilla del antiguo Hospital Noble, en formato traslado procesional, después de más de una semana al culto en la parroquia de San Gabriel Arcángel, en el barrio de La Malagueta.

Por otro lado, la exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación', que abrirá sus puertas al público en general este viernes en el Museo de Málaga, convivirá con las dedicadas a la Patrona de Málaga, en el Archivo Municipal, y a la propia Dolorosa de la Cofradía del Cautivo que, en temática pictórica, se exhibe en el Museo Revello de Toro.

Por último, hay que destacar la presentación del cartel del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado, este sábado, y el triduo que la Hermandad del Rescate va a dedicar a su Virgen de Gracia por primera vez en el santuario de la Victoria, después de que sus titulares se trasladaran a la basílica de la Patrona para recibir culto en este templo mientras duren las obras de rehabilitación de la capilla de la calle Agua.

Jueves, 2 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Presentación de la exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. A las 20 horas, en el Museo de Málaga. Asimismo, se darán a conocer los estrenos de la efeméride. La muestra podrá visitarse a partir del viernes 3 de octubre y permanecerá abierta hasta el 19 del mismo mes, en horario de martes a sábado de 9 a 21 horas, y domingos y festivos de 9 a 15 horas. La presentación correrá a cargo de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Agrupación. Presentación del Magno Vía Crucis de las Cofradías de la Diócesis de Córdoba, que se celebrará el sábado 11 de octubre. A las 12 horas, en la Agrupación de Cofradías de Málaga. Intervendrán Manuel Murillo, presidente de la Agrupación de Córdoba; Manuel Bonilla, vicepresidente primero de la entidad cordobesa; y José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

Viernes, 3 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Salesianos. Besamanos de la Virgen del Auxilio. En horario de apertura del santuario de María Auxiliadora.

-Primera oración del curso del Cristo Vive. A las 20.30 horas, en el santuario de María Auxiliadora.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Virgen de los Ángeles. Salida procesional. El cortejo se pondrá en marcha a las 18.30 horas, desde el Asilo de los Ángeles, y recorrerá las calles Pedro Gómez Sancho, Bursoto, Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, avenida Miraflores de los Ángeles, Ibrahin, Juan Antonio Tercero, Segismundo Moret, Arturo Reyes, Matachel, Julián Argos, José Canalejas, Cristino Martos, Arroyo de los Ángeles, Tristán De Silva, Pepe Santiago, Yermo, Juan García Hortelano, Pedro Gómez Sancho y asilo de los Ángeles, con encierro en torno a las 22.30 horas. Participará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

• Carmen de la Colonia de Santa Inés. Veladilla de otoño. De 19 a 00 horas, en la casa hermandad (calle Nuzas, 1).

• Sentencia. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 19.30 horas, en la parroquia de Santiago. Predicará Miguel Ángel Gamero, párroco y director espiritual de la hermandad.

• Dulce Nombre. Eucaristía de vísperas de San Francisco de Asís. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. A su finalización, traslado del Señor de la Soledad para la procesión extraordinaria que se celebrará este sábado 4 de octubre. La salida será desde la parroquia de la Divina Pastora. Recorrerá la plaza de Capuchinos, la Alameda de Capuchinos y las calles Miguel Bueno Lara, Maestro Artola, Ejido, Padre Mondéjar y Diego de Siloé, con entrada en la parroquia del Buen Pastor. Participará un quinteto de viento metal de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

• Pastora de Cártama. Bendición del nuevo trono procesional de la Divina Pastora, ejecutado en los talleres de orfebrería Juan Angulo de Lucena. A las 19.45 horas, en la parroquia de San Pedro de Cártama.

-Primer día del triduo en honor de la Divina Pastora de Cártama. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro. Tras la solemne misa se celebrará un concierto de marchas procesionales, a cargo de la banda municipal de música Carlos Álvarez, de Cártama.

• Cautivo. Misa de estatutos y besapiés de Jesús Cautivo. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo. A su término se cantará la Salve a la Virgen de la Trinidad.

• Mediadora. Fiesta convivencia 'Viernes de la Mediadora'. Desde las 20 horas, en la casa hermandad.

• Rescate. Primer día del triduo en honor de la Virgen de Gracia. A las 20.30 horas, en el santuario de la Victoria. Predicará Alejandro Escobar, párroco, director espiritual de la cofradía y canónigo de la Catedral.

Sábado, 4 de octubre

• Rosario de Churriana. Rosario de la aurora con la imagen de la Virgen del Rosario por las calles de Churriana. A las 7.30 horas, desde la parroquia de San Antonio Abad. El itinerario es el siguiente: plaza de San Antonio Abad, Camino Nuevo, Teresa Blasco, Silencio, Benamocarra, Toril, Correo, Estación, plaza del Mirador, Camino Nuevo, plaza de San Antonio Abad, al templo (8.30 horas).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Encuentro de hermandades trinitarias. A las 10.30 horas, en el Museo de Málaga. Modera Andrés García.

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

-Misa de hermandad y sabatina. A las 10 horas, en la parroquia de los Mártires.

• Salesianos. Besamanos de la Virgen del Auxilio. En horario de apertura del santuario de María Auxiliadora.

• Expiración. Conmemoración del 39.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. Veneración de la Dolorosa, en su capilla, de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

-Misa solemne por el 39.º aniversario de la coronación de la Virgen. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas, en la casa hermandad.

• Esperanza. Reunión de trabajo y convivencia de hombres de trono del Nazareno del Paso. A las 12 horas, en la casa hermandad.

• Dulce Nombre. Procesión extraordinaria del Señor de la Soledad por su 25.º aniversario. La imagen figurará en el trono de María Auxiliadora. participará la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza. La salida, desde la casa hermandad de la Crucifixión, será a las 18 horas. El recorrido establecido es el siguiente: calles Diego de Siloé, Garcilaso de la Vega, Cruz Verde, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán, plaza Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Alameda del Patrocinio, plaza del Patrocinio, Antonio Linares Pezzi, Rojas, Moya, Montserrat, Rodríguez, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, Tizo, Calle Capuchinos, plaza de Capuchinos y Eduardo Domínguez Ávila, con encierro en la casa hermandad de los Salesianos.

• Rosario de El Palo. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 18.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Predicará el director espiritual, Gerardo S. Martínez Jiménez.

• Carmen de la Colonia de Santa Inés. Veladilla de otoño. De 19 a 00 horas, en la casa hermandad (calle Nuzas, 1).

• Sentencia. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 19.30 horas, en la parroquia de Santiago. Predicará Miguel Ángel Gamero, párroco y director espiritual de la hermandad.

• Rocío de Málaga, filial de Almonte. Santa misa y sabatina con la jura de cargos de la nueva junta de gobierno. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Predica el sacerdote José Ruiz Córdoba.

• Pastora de Cártama. Segundo día del triduo en honor de la Divina Pastora de Cártama. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro. Participará el coro rociero Aromas de la Tierra de Santa Rosalía.

• Fusionadas. Rosario vespertino de la Virgen de Lágrimas y Favores. En torno a las 20 horas, por el siguiente recorrido: Parroquia de San Juan, calles San Juan, plaza Félix Sáez, Alarcón Luján, Mesón de Vélez, Liborio García, Nueva, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca, San Juan y, de nuevo, al templo.

• Huerto. Eucaristía por la festividad de San Francisco de Asís. A las 20 horas, en la parroquia de los Mártires. Durante la misa estará expuesta una reliquia del seráfico padre.

• Rescate. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de Gracia. A las 20.30 horas, en el santuario de la Victoria. Predicará Pedro Fernández Alejo, de la Comunidad Trinitaria de Málaga, orden fundadora de la hermandad.

• Divina Pastora. Eucaristía dedicada a San Francisco de Asís con motivo de su festividad y por el aniversario de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. Al término de la misa, podrá visitarse el camarín de la imagen mariana.

• Santo Traslado. Presentación del cartel del 75.º aniversario del Cristo, obra del pintor José Antonio Jiménez. La obra será dada a conocer por Fran Muñoz. A las 20 horas, en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

• Banda de música de Miraflores de los Ángeles. Concierto de otoño. A las 20 horas, en Carlinda.

Domingo, 5 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 15 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Salesianos. Besamanos de la Virgen del Auxilio. En horario de apertura del santuario de María Auxiliadora.

-Función solemne. A las 13.15 horas, en el santuario de María Auxiliadora.

• Pastora de Cártama. Tercer día del triduo en honor de la Divina Pastora de Cártama. A las 11.30 horas, en la parroquia de San Pedro. Participará el coro A la Grupa, de Santa Rosalía. Tras la solemne misa se efectuará la jura de nuevos hermanos.

• Rosario de El Palo. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 11.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Predicará el director espiritual, Gerardo S. Martínez Jiménez.

• Dolores del Puente. Apertura del camarín de la Virgen de los Dolores. Tras la finalización de la misa de hermandad (11.30 horas) y hasta el cierre del templo.

• Sentencia. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 12 horas, en la parroquia de Santiago. Predicará Miguel Ángel Gamero, párroco y director espiritual de la hermandad.

• Divina Pastora. Jornada de Témporas de Acción de Gracias con eucaristía, presidida por el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez González. Participará la coral Santa María de la Victoria. A las 12.30 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. La imagen de la Divina Pastora estará expuesta en su camarín en solemne besamanos desde las 10 horas hasta el inicio de la santa misa (12.30 horas) y, por la tarde, de 17 a 20 horas.

• Descendimiento. Traslado procesional de la Virgen de las Angustias en su regreso desde la parroquia de San Gabriel, donde se han celebrado sus cultos, hasta la casa hermandad, en el barrio de La Malagueta. La salida será a las 18.15 horas. Recorrerá las calles Cervantes, Arenal, Fernando Camino, Maestranza, Cervantes, Paseo de Reding (vial del aparcamiento), plaza del General Torrijos en dirección a la capilla del antiguo Hospital Noble, Maestranza y casa hermandad. Participará la banda de música Maestro Eloy García de la Expiración.

• Rescate. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de Gracia. A las 20.30 horas, en el santuario de la Victoria. Predicará Pedro Fernández Alejo, de la Comunidad Trinitaria de Málaga, orden fundadora de la hermandad.

Lunes, 6 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Rosario de El Palo. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Rosario. A las 18.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Predicará el director espiritual, Gerardo S. Martínez Jiménez.

-A las 23.20 horas, felicitación a la Virgen, por su festividad.

Martes, 7 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Rosario de El Palo. Función principal de instituto. A las 19 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. La Virgen estará en besamanos durante toda la jornada y habrá una ofrenda floral.

• Sentencia. Función solemne por la festividad de la Virgen del Rosario. A las 19.30 horas, en la parroquia de Santiago (media hora antes se rezará el santo rosario). Predicará Miguel Ángel Gamero, párroco y director espiritual de la hermandad. La imagen estará durante todo el día en devoto besamanos.

Miércoles, 8 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación'. De 9 a 21 horas, en el Museo de Málaga.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Pasión. Veneración cercana a la Virgen del Amor Doloroso con motivo de la festividad de los 50 años de rosario. En horario de apertura de la parroquia de los Mártires. La Dolorosa preside un altar efímero en su capilla.

• Sepulcro. Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.