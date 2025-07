Nicolás Martín gana las elecciones en la Archicofradía del Huerto

No hubo sorpresa en el cabildo de elecciones de la Archicofradía del Huerto, celebrado este miércoles en el salón de tronos de la casa hermandad. ... La candidatura oficialista, la encabezada por Nicolás Martín Barrios, se ha impuesto al equipo de Ángel Luis Ramírez García, que acudía a las urnas como alternativa a la gestión desarrollada en los últimos ocho años.

Al término del escrutinio, se han contabilizado 308 votos, de los que 181 fueron para la candidatura de Martín y 121 a favor de Ramírez, mientras que se registraron un voto en blanco y cinco nulos.

Martín, que cuenta como segundo de abordo con David Ruiz, quien ha venido rigiendo la hermandad durante los dos últimos mandatos, señala en su programa electoral que su objetivo es «dar continuidad a lo que funciona, manteniendo lo esencial y mejorando lo necesario. No se trata de repetir, sino de construir sobre lo construido», sin duda, toda una declaración de intenciones de cuál será la línea de actuación de la nueva junta de gobierno. «Nuestra candidatura representa la continuidad cimentada en la experiencia, la fe y el compromiso diario. Pero sobre todo, esta candidatura nace de una idea clara: no queremos una hermandad dividida. Queremos una hermandad unida, en la que todos nos sintamos parte viva. Donde la palabra 'hermano' o 'hermana' no sea sólo un título, sino una forma de vivir y de actuar», afirma Nicolás Martín en su carta de presentación a los hermanos dada a conocer días antes de la celebración del cabildo.

La candidatura de Nicolás Martín en la capilla de los titulares del Huerto, en los Mártires. Sur

El patrimonio artístico es otro de los aspectos que destacan de su programa Así, el que se convertirá en el nuevo hermano mayor del Huerto tras la toma de posesión del cargo, una vez aprobado el resultado electoral por parte del Obispado, asegura que el equipo humano que le acompañará en esta andadura se compromete «a la culminación de la financiación y finalización de la restauración del manto procesional» de la Virgen de la Concepción, proyecto iniciado durante la última legislatura de David Ruiz.

Nuevas figuras

Asimismo, la archicofradía acometerá, según lo previsto, la ejecución de una nueva imaginería para las capillas del trono de la Dolorosa y estudiará la posibilidad de incorporar «un grupo escultórico que acompañe nuestro Sagrado Titular», posiblemente, formado por los apóstoles que acompañaron a Jesús en el huerto de los Olivos; esto es, Santiago, San Juan y San Pedro. En este sentido, hay que recordar que el Señor procesiona desde 1949 con la única presencia del ángel Egudiel, del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, aunque la inclusión de este personaje en el trono data de la década de los 20 del siglo pasado y, con anterioridad, se añadía una pequeña figura que era colgada en el árbol que ponía la nota paisajística del conjunto iconográfico.

Por último, el proyecto de Nicolás Martín para los próximos cuatro años contempla seguir incrementando el patrimonio de la titular letífica de la corporación, la Virgen de la Oliva, «con el comienzo de la ejecución del trono», asegura el archicofrade, dado que la imagen ya tiene establecida en los estatutos una fecha para su procesión, en el mes de octubre, y la hermandad diseñará un programa de actos y cultos para celebrar el 175.º aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción, que será en 2029.

La candidatura de Martín ha estado formada por David Ruiz Martínez; como teniente hermano mayor; María de la Concepción León Gómez, secretaria; Antonio Alarcón Agredano, fiscal; Jenaro González Serrat, tesorero; y Luis Martín Porcel, albacea general.

Elecciones en el Carmen de El Perchel y Mena

Por otro lado, la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen de El Perchel ha convocado su cabildo de elecciones para el sábado 12 de julio, es decir, en plena celebración de la solemne novena en honor de la imagen y justo a una semana vista de su salida procesional. El horario para emitir el voto será de 12 a 18 horas, en la casa hermandad de la corporación, en la calle La Serna.

Y también en clave electoral, el delegado episcopal pada Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías, Rafael Navarro, ha aprobado este miércoles las candidaturas presentadas y encabezadas por Ramón Gómez y Manuel Baca para el nuevo gobierno de la Congregación de Mena. En este caso, los comicios se celebrarán el sábado 25 de julio.