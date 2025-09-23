El museo Revello de Toro reúne una selección de pinturas dedicadas a la Virgen de la Trinidad

La Cofradía del Cautivo se encuentra a las puertas de una de las fechas más significativas de su historia: el 21 de octubre, día en ... el que hace 25 años era coronada canónicamente la Virgen de la Trinidad. Por este motivo, la actividad de la corporación trinitaria se intensifica y, aunque en las próximas semanas se sucederán diferentes actos y cultos, los hermanos del Cautivo y la Málaga cofrade miran de reojo otra fecha que se aproxima y que también pasará a los anales de esta hermandad: el 25 de octubre, día en el que la Dolorosa de Francisco Buiza saldrá a la calle en su trono del Lunes Santo, en procesión extraordinaria, para recordar aquel acontecimiento que ocurrió hace un cuarto de siglo en la Catedral.

Entre los eventos programados por esta efeméride hay que destacar dos exposiciones. Una, bajo el título 'Vestida de Sol', que acogerá el Museo de Málaga del 3 al 19 de octubre y en la que se podrá admirar el ajuar de la imagen mariana, y una segunda, denominada 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad', que ya es una realidad, tras su apertura este martes en el espacio museístico dedicado al genial pintor malagueño, en la céntrica calle Afligidos, a escasos metros de la Catedral de Málaga.

Durante el acto de presentación, celebrado en la mañana de este martes, han participado la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el hermano mayor de la Cofradía del Cautivo, Mario Ortega, el director de la pinacoteca, Elías de Mateo, además de representantes de la Fundación Sando, y de la Fundación El Pimpi, patrocinadores del museo.

Ampliar Cofrades del Cautivo junto a la concejala Mariana Pineda y el director del Museo Revello de Toro, Elías de Mateo. Sur

La muestra reúne más de una decena de obras pictóricas que representan a la Virgen de la Trinidad, elaboradas por distintos artistas bajo diversos estilos y técnicas, que, en su conjunto, ofrecen una reflexión estética y devocional sobre la imagen de María Santísima, bajo la advocación de la Trinidad, en el arte contemporáneo. Pero en ese recorrido por la exposición, el visitante no puede de dejar de mirar dos obras creadas el propio Revello de Toro para la Cofradía del Cautivo: el cartel de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad y el estandarte de la Comunidad de Madrid, ambas pinturas datadas en el año jubilar de 2000 y la segunda, con bordados de Joaquín Salcedo y orfebrería de los talleres Maestrante.

El cartel, que cuenta con unas dimensiones de 130 centímetros de alto y 77 centímetros de ancho, fue donado a la corporación trinitaria por el mismo artista, quien la ejecutó en su estudio de Barcelona. La Virgen de la Trinidad, pintada con esos blancos tan característicos de Revello en una magistral adaptación de la talla, figura gobernando la obra sobre un triángulo equilátero que, precisamente, simboliza la Santísima Trinidad y que refleja la unidad de las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto la Dolorosa, pintada de medio busto, hasta las manos, como el triángulo se hallan dentro de un círculo perfecto de color ocre que incluye un esbozo de la torre de la iglesia de San Pablo y una corona imperial que anuncia el máximo reconocimiento canónico que puede tener una imagen de la Virgen. Se concluye la pintura con un incensario, en la sección inferior, y la leyenda 'Coronación Canónica de María Stma. de la Trinidad. Málaga 21 de octubre de 2000'.

Ampliar Cartel de Revello para la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, utilizado para la promoción de la exposición. Sur

Y si llama la atención el cartel de este magno acontecimiento, no menos resulta interesante cómo Revello de Toro pintó los rostros del Señor de Málaga y la Virgen de la Trinidad, colocados de forma afrontada, para el estandarte de la Comunidad de Madrid, en el que, como no podía ser de otra manera, se observan esos grafismos tan inherentes a la obra del artista malagueño que el pasado mes de junio cumplió 99 años de edad y que tanto ha aportado a la Semana Santa de Málaga. Los colores, grises, blancos y el rosáceo de la encarnadura de ambas efigies destacan sobre un fondo neutralizado que crea una atmósfera romántica, ideal para ese momento de conversación del Hijo y la Madre.

Presencia de Chicano

En la exposición temporal del Revello de Toro dedicada a la Virgen de la Trinidad tampoco podían faltar firmas como la del desaparecido Eugenio Chicano, alto representante del arte pop, con su magnífico cartel de 2016 en el que refleja un primer plano de la efigie mariana que al mismísimo profesor universitario, por entonces, parlamentario andaluz y quien fuera encargado de presentar esta obra en su día, Antonio Garrido Moraga, dejó con la boca abierta al observar cómo había plasmado la cara de la Virgen, vestida con un sencillo encaje, sin corona, y otorgándole unas sombras moradas para la zona izquierda de su rostro, el color de la penitencia, que combinan con el malva del fondo.

Otra obra que causa impacto al contemplarla es la que realizara José Luis Puche en 2022, uno de los artistas españoles de arte contemporáneo, malagueño de nacimiento, con mayor proyección internacional y con estudio en la actualidad en New York. En este cartel de la celebración de la solemnidad de la Virgen de la Trinidad, Puche muestra un perfil de la Dolorosa con un tratamiento muy libre y una grafía desestructurada. Y de 2023 es el cartel de la carmonense Nuria Barrera, también pintado para la festividad de la Madre del Cautivo, donde se aprecia la figuración y un tratamiento especial de la luz.

Si hay un artista que ha pintado a los titulares de esta cofradía en infinidad de ocasiones ese es Manuel Hijano, quien, no podía faltar en esta muestra con su óleo 'Virgen de la Trinidad' (2001), en el que la imagen aparece sobre un fondo neutro para resaltar su rostro, sus manos, así como su tocado y toca.

Por su parte, Pedro Pablo Suárez del Rio, en 'Virgen de la Trinidad' (sin fechar) utiliza especialmente los tonos dorados y blancos brillantes en la corona y el tocado, y José Carlos Torres, uno de los nombres de la cartelería cofrade y seguidor de la obra de Chicano, pintó en 2019 el perfil de la Dolorosa para la celebración de su Día, utilizando tonalidades doradas y blancas que contrastan con el morado del fondo.

El cincuentenario de la incorporación de la actual imagen de la Virgen de la Trinidad también se recuerda en esta interesante exposición, con el cartel que realizara José Martín España en 2018, en el que la Dolorosa centra una composición de alto contenido simbólico, en texturas simplificadas y con el estilo propio del autor. El rostro de la efigie queda enmarcado por un triángulo dorado, símbolo de la Santísima Trinidad, y rematada por una gran 'eme' en color azul inmaculista que conforma el anagrama de Ave María con el elemento geométrico, mientras que, a los pies de la Virgen, se incluye la leyenda que recuerda las fechas de bendición y efeméride junto al nombre de Málaga. Y como fondo, el color blanco, que evoca la túnica de Jesús Cautivo.

De José Palma se exhibe el cartel editado por los hermanos de la mesa del trono (2020), donde realiza una composición bajo el rostro de la Virgen, en el que aparece un hombre de trono en actitud orante y es flanqueado por las torres de San Pablo y de la Catedral, y, por último, Antonio Rodríguez Ledesma firma el cartel del XXV aniversario de la coronación de la Trinidad (2024), donde se puede ver un collage que recoge distintos hitos festivos de la cofradía y del barrio.

La exposición 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad', que ya ha abierto sus puertas, puede visitarse hasta el 30 de noviembre, de martes a sábado de 10 a 20 horas, y los domingos de 10 a 14 horas.