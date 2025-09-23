Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La exposición cuenta con la firma de autores como Revello, Chicano o José Luis Puche. Sur

El museo Revello de Toro reúne una selección de pinturas dedicadas a la Virgen de la Trinidad

La exposición, que se prolongará hasta el 30 de noviembre, es un tributo al 25.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa de la Cofradía del Cautivo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:31

La Cofradía del Cautivo se encuentra a las puertas de una de las fechas más significativas de su historia: el 21 de octubre, día en ... el que hace 25 años era coronada canónicamente la Virgen de la Trinidad. Por este motivo, la actividad de la corporación trinitaria se intensifica y, aunque en las próximas semanas se sucederán diferentes actos y cultos, los hermanos del Cautivo y la Málaga cofrade miran de reojo otra fecha que se aproxima y que también pasará a los anales de esta hermandad: el 25 de octubre, día en el que la Dolorosa de Francisco Buiza saldrá a la calle en su trono del Lunes Santo, en procesión extraordinaria, para recordar aquel acontecimiento que ocurrió hace un cuarto de siglo en la Catedral.

