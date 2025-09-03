Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Orellana, hermano mayor de la Victoria, delante del altar de la Patrona en la Catedral. Daniel González
Entrevista

Miguel Orellana: «La devoción a la Patrona de Málaga se ha extendido durante el episcopado de Jesús Catalá»

El hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria destaca la labor de difusión realizada por la Iglesia malagueña en torno a la figura de la Virgen patronal e insiste en que esta «tiene más tirón devocional de lo que podemos pensar»

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:20

La Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis, se erige protagonista absoluta de la devoción mariana estos días. La imagen se encuentra ... en la Catedral desde el pasado 24 de agosto. Y es en la basílica catedralicia donde se está celebrando la tradicional novena en su honor, nueve días de cultos previos al 8 de septiembre, solemnidad de Santa María de la Victoria y festivo local, que la ciudad conmemora con el oficio de una misa estacional, por la mañana, y la procesión de alabanza, por la tarde, que la conducirá hasta su santuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  9. 9

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella
  10. 10 Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Miguel Orellana: «La devoción a la Patrona de Málaga se ha extendido durante el episcopado de Jesús Catalá»

Miguel Orellana: «La devoción a la Patrona de Málaga se ha extendido durante el episcopado de Jesús Catalá»