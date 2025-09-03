Miguel Orellana: «La devoción a la Patrona de Málaga se ha extendido durante el episcopado de Jesús Catalá»

La Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis, se erige protagonista absoluta de la devoción mariana estos días. La imagen se encuentra ... en la Catedral desde el pasado 24 de agosto. Y es en la basílica catedralicia donde se está celebrando la tradicional novena en su honor, nueve días de cultos previos al 8 de septiembre, solemnidad de Santa María de la Victoria y festivo local, que la ciudad conmemora con el oficio de una misa estacional, por la mañana, y la procesión de alabanza, por la tarde, que la conducirá hasta su santuario.

Miguel Orellana Ramos (Málaga, 1964), hermano mayor de la corporación desde hace siete años y, por tanto, en su segundo mandato de un lustro cada uno de ellos, habla para SUR de las celebraciones, de la devoción de la Virgen y del 150.º aniversario fundacional de la hermandad que está a punto de concluir.

-La Patrona de Málaga está en la Catedral, un año más, para la celebración de su novena. ¿Cómo está siendo la asistencia de fieles?

-Estamos celebrando la novena de la Virgen de la Victoria en la Catedral con bastante afluencia de fieles. Las predicaciones también están gustando mucho. Los predicadores están conectando con los devotos. Así pues, estamos muy satisfechos.

-La novena comenzó el sábado por la tarde, un día significativo para empezar que, en cierto modo, también favoreció la asistencia de devotos, ¿no cree?

-Pues sí. Además, se celebró la víspera de la dedicación de la Catedral, que fue el domingo, y, por tanto, le dio más solemnidad, si cabe, al inicio de la novena.

-Habla de predicadores, porque este año, con motivo del 150.º aniversario, hay un predicador por cada eucaristía.

-Sí. Antiguamente, esta fórmula se hacía con más frecuencia. Es verdad que, desde los años 50 del siglo pasado, ya se cogió la costumbre de elegir a un único predicador para toda la novena, pero, con anterioridad, sí solían compartir más de un predicador.

-¿Se dará continuidad a esta fórmula en sucesivas novenas?

-En principio, se ha adoptado de manera excepcional por el 150.º aniversario de la hermandad, pero no sé si volveremos a un predicador o, por el contrario, daremos continuidad a esta fórmula de sumar más predicadores. El resultado está siendo muy bueno. Así que, en función de eso, valoraremos después.

-¿Qué balance hace del 150.º aniversario de la hermandad que está a punto de finalizar?

-El balance es muy positivo. Está siendo muy intenso, porque se ha necesitado mucha dedicación, pero la respuesta de los fieles ha podido supera las expectativas que teníamos. Se han celebrado muchas actividades y todas enfocadas en la cercanía de la Virgen a los fieles y de los fieles a la Virgen. Tanto las peregrinaciones como la exposición que acoge el Archivo Municipal y otras actividades desarrolladas han ido en esa línea y han tenido un resultado extraordinario.

-Las peregrinaciones fueron de menos a más. ¿Comparte mi opinión? Quizá la partida de la Virgen desde su santuario hasta la parroquia de la Divina Pastora, la primera de ellas, fue la menos concurrida.

-Puede ser que influyera el desconocimiento, por entonces, de la peregrinación y la cercanía, todavía, a la Navidad, pues fue el 11 de enero. Creo que el boca a boca funcionó y las peregrinaciones sucesivas fueron cada vez fue más concurridas. La noticia de la Virgen en varios templos de la ciudad se fue extendiendo y esto ayudó a aumentar el número de devotos.

-¿Con qué momento se queda de la efeméride que vienen celebrando?

-Es muy difícil quedarse con un momento. Las peregrinaciones han proporcionado muchos momentos históricos y emotivos. No podría quedarme con uno concreto. Hemos sentido a la Virgen muy cerca en cada peregrinación.

-Me comentaba que se han superado las expectativas.

-Efectivamente. Como usted decía, las peregrinaciones fueron cada vez a más. Por ejemplo, las 'victorianas' solicitadas tras las peregrinaciones –pasaporte peregrino– han sido más de las que preveíamos al principio.

-¿Cuántas se han expedido?

-Unas 1.400. Y podían haber sido más, porque muchos devotos que nos han acompañado en las peregrinaciones no se enteraron que existía este certificado peregrino.

-¿Las peregrinaciones han servido para que más devotos se hagan hermanos de la hermandad?

-Pue sí, lo hemos notado. De hecho, hemos tenido más solicitudes este año de lo habitual para la imposición de medallas durante la novena. La nómina de número de hermanos se ha visto incrementada.

Ampliar La Patrona de Málaga, en su peregrinación hacia el templo de Santiago. R. Rodríguez

-Quizá falló el final, que no fue como estaba previsto. Tras cuatro meses fuera de su santuario, la Virgen regresó desde la parroquia de los Mártires, su último destino peregrino, y no desde la Catedral, en procesión, como se había establecido, debido a que, en ese momento, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, se encontraba hospitalizado.

-Efectivamente. Teníamos mucha ilusión. Se había preparado una vuelta en procesión desde la Catedral, pero no pudo ser así. Desgraciadamente, las circunstancias mandan y no se pudo realizar lo que a todos nos hubiera gustado.

-¿Qué acogida está teniendo la exposición que se viene celebrando en el Archivo Municipal y que se prolongará hasta el 16 de noviembre?

-Muy buena. Por lo que nos comentan desde el Área de Cultura del Ayuntamiento, estamos recibiendo muchas visitas. Tanto el personal que se encuentra en el Archivo como nosotros percibimos mucho interés de gente de fuera que pregunta por la Virgen de la Victoria. Sin duda, está teniendo un resultado muy positivo.

-La exposición iba a ser, incluso, más ambiciosa aún, ya que se pretendió exponer imágenes de la Virgen de la Victoria de otras localidades. Sin embargo, no ha sido posible.

-Juan Antonio Sánchez López, comisario de la exposición, planteó esto al principio, pero por circunstancias, no pudo ser. De todos modos, él era consciente de la dificultad que entrañaba traer algunas imágenes por su estado de conservación y por lo que suponía su traslado a Málaga. No obstante, la exposición cuenta con piezas relevantes para contar la historia de la Virgen.

-A raíz de la exposición, muchos devotos han manifestado en redes sociales su deseo de ver a la Virgen de la Victoria ataviada con ropajes y luciendo sus joyas, como antaño, aunque sea en alguna ocasión puntual. ¿Qué piensa la hermandad al respecto?

-La iconografía de la Virgen está definida. Estamos muy centrados en este año de celebración, así que no estamos en circunstancias de poder plantearnos esta cuestión. Tenemos muchos frentes abiertos ahora mismo, como el 150.º aniversario, la ejecución del nuevo trono..., y, por tanto, no podemos abrir más frentes. La iconografía de la Virgen es la que tiene.

-La misa estacional del 8 de septiembre la presidirá este año el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, cuando, habitualmente, el oficiante ha sido el obispo. Imagino que esta idea ha partido del propio Jesús Catalá. Corríjame si no es así.

-Efectivamente. Don Jesús lo ha hecho en deferencia a la Virgen. La explicación que ha dado es que el protagonismo del día 8 de septiembre lo tiene que tener la Virgen de la Victoria. Consideraba que no era apropiado hacer coincidir su misa de despedida con la festividad de la Virgen, porque se iban a pisar dos momentos importantes. Por este motivo, don Jesús Catalá ha preferido despedirse de la diócesis el día antes para no mezclar este acto con la solemnidad de Santa María de la Victoria.

-¿La propuesta de traer al arzobispo de Granada para oficiar la misa estacional ha partido de monseñor Jesús Calatá?

-Sí. Nosotros le propusimos a don Jesús que vinieran varios obispos a predicar y le preguntamos si él podía hacer las gestiones, porque este tema le corresponde al obispo de la diócesis. Nosotros le planteamos que viniera algún obispo y él hizo las gestiones, que dieron sus frutos.

-¿Por qué el arzobispo de Granada?

-Porque la diócesis de Málaga pertenece a la provincia eclesiástica de Granada y, por tanto, lo más adecuado es que fuese don José María Gil Tamayo.

-¿Ha tenido la oportunidad de entablar conversación con el arzobispo de Granada para hablarle de la Patrona de Málaga?

-No, no he tenido ocasión de hablar con él. La gestión la ha hecho don Jesús.

Ampliar Altar efímero instalado en la Catedral presidido por la Virgen de la Victoria. Daniel González

-Catalá, desde que comenzó su episcopado, hablaba del fomento de la devoción a Santa María de la Victoria. ¿Cree que se ha incrementado en todos estos años?

-Yo creo que sí. Enviamos, desde la hermandad, a instancia suya, un cuadro de la Virgen a todas las parroquias para que la Patrona de Málaga estuviera presente en todos los templos. En las visitas pastorales, don Jesús ha llevado estampitas de la Virgen. Él siempre ha tenido presenta a la Virgen de la Victoria y siempre ha hablado de su devoción. Pienso que la devoción se ha extendido durante su episcopado. Él ha sido consciente de que había que respetar las devociones de cada localidad. No se trata de competir, sino de complementar.

-Hay patronas en Andalucía que cuentan con un importante respaldo de toda la provincia cada vez que salen a la calle. ¿Por qué no ocurre lo mismo en Málaga cuando se trata de la patrona de toda la diócesis?

-Nosotros siempre aspiramos a que la Virgen de la Victoria tenga cada vez más tirón devocional. Debería tener más, por supuesto, pero influye la idiosincrasia del malagueño. Defendemos lo nuestro, pero no nos implicamos tanto. También influye el hecho de que tenemos una ciudad que acoge a mucha gente de fuera. De todos modos, pienso que la Virgen de la Victoria cuenta con más devoción de la que creemos. En las peregrinaciones se ha notado, por ejemplo. O cuando ha estado en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral antes de la novena. Ha habido una gran cantidad de gente que se ha acercado a la Virgen. Insisto en que la Patrona de Málaga tiene más tirón devocional de lo que podemos pensar, pero sí es cierto que, cuando hay grandes eventos, nos gustaría que hubiera mayor arrope.

-Dígame, pues, cuál es el estado actual de la devoción a la Virgen de la Victoria.

-Sigue incrementándose. En línea ascendente, sin duda.

-Antaño, la devoción a la Virgen de la Victoria era enorme. Siempre ha sido el icono mariano referente en Málaga. ¿Percibe que lo sigue siendo?

-Claro que sí. Los malagueños la sienten suya, aunque después hay menos participación de la que nos gustaría en algunos actos. Le puedo decir que cuando mencionas el nombre de Santa María de la Victoria se abren todas las puertas, tanto de instituciones como de particulares.

-La autora del cartel de este año, Estefanía Recio García, decía que ella se adentró en el mundo cofrade a través de su devoción por el Cristo de la Humildad y la Virgen de la Merced, que se encuentran en el santuario de la Victoria, y allí estaba ella, la Patrona, sin hacer ruido, pero siempre presente, incluso, en las casas de sus familiares.

-Exacto. La Virgen de la Victoria siempre está ahí. Los malagueños somos así y como sabemos que está ahí, no dudamos que la vamos a tener siempre disponible y, a veces, nos olvidamos. Pasa igual en las familias: la confianza, a veces, te lleva a dar por hecho muchas cosas sin hacer manifestaciones expresas de cariño. La Virgen de la Victoria la tenemos ahí, en su santuario, el cariño está, pero muchas veces el malagueño no ve la necesidad de manifestarlo.

-Hablemos de la procesión del próximo 8 de septiembre. La recuperación del templete del siglo XVIII a su función procesional como parte esencial del nuevo trono es la principal novedad. ¿Cómo surgió la idea?

-Cuando surgió la ocasión de restaurar el templete del siglo XVIII, inmediatamente Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, se puso en contacto conmigo y me mostró su inquietud. Me propuso que volviéramos a procesionar esta pieza, que ya salía desde 1958 hasta finales de la década de los 80. Me insistió en que era interesante su recuperación. Así que, analizamos las dificultades, ya que no era fácil construir un trono alrededor del templete. Fue, por tanto, idea de Sánchez López y, a partir de ahí, nos pusimos a trabajar en este asunto y, al final, se ha hecho realidad antes de lo previsto.

-¿Cree que el conjunto va a sorprender en la calle positivamente? Porque cuando se publicó en redes sociales, saltaron algunos comentarios en contra.

-Pienso que sí va a sorprender. Va a impactar. Muchas personas, ya mayores, han visto el cartel, donde se puede uno hacer una idea de cómo saldrá la Virgen, y me han manifestado que tienen muchas ganas de verla en su templete, como antaño. Yo creo que, en general, ha conectado y gustará.

Cartel dibujado por Estefanía Recio en el que recrea cómo será el nuevo trono con el templete barroco. Sur

-Imagino que el trono llevará una mesa nueva, ¿no es así?

-Sí, se ha hecho una mesa nueva. Saldrán algunos portadores más que antes, ya que caben más personas en el submarino. El peso del templete en sí es superior al del trono anterior, pero el peso de la mesa se ha rebajado. Por tanto, no habrá mucha diferencia en cuanto al peso.

-Y los arbotantes, finalmente serán los del antiguo trono del Señor de la Sentencia, ¿correcto?

-Correcto. A la Hermandad de la Sentencia le agradecemos mucho la donación de sus arbotantes.

-También tenían proyectado unos faroles de orfebrería y las ánforas.

-Sí, pero no saldrán este año. No ha sido posible. El trono sí llevará dos ángeles mancebos del círculo castellano de la segunda mitad del XVIII, que irán en los costados, y un ángel niño de la misma época y de estética hispalense, que presidirá el frontal. Estas tallas han sido restauradas por el taller de la hermandad, dirigido por Enrique Salvo. La labor de carpintería y talla del nuevo trono se deben a los talleres sevillanos de Manuel González Fernández y Felipe Ernesto Martínez Oliver, y el dorado, a Alberto Berdugo.

-¿Cuándo se bendecirá el trono?

-El lunes, coincidiendo con la festividad de Santa María de la Victoria, durante la misa estacional. Todavía hay cosas pendientes que perfilar, pero sí le puedo decir que tenemos previsto presentarlo este viernes, a las 13 horas, en la Catedral.

-¿Qué van a hacer con el antiguo trono?

-No lo sabemos aún. Hay varias ideas en estudio, pero ahora mismo no tenemos nada concreto.

-¿El nuevo trono, con la recuperación del templete, va a ser la gran obra que va a dejar usted como hermano mayor?

-Eso tendrán que decirlo los demás. Yo solo he puesto mi servicio a disposición de la hermandad. He ido haciendo lo que he podido en cada momento, pero no yo, sino toda la junta de gobierno. Y siempre lo hemos hecho pensando en la devoción a la Virgen. No me corresponde a mí valorar lo más relevante que se ha hecho en estos años. Mi cometido pasa por mantener la devoción a la Virgen de la Victoria, que no es fácil, y en la medida de lo posible, incrementarla.

-¿Alguna novedad más cara a la procesión del próximo 8 de septiembre?

-En principio, no. El recorrido es el mismo del año pasado; es decir, saldremos de la Catedral por el Patio de los Naranjos, a las 19.30 horas, y luego continuaremos por las calles Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución (retirada de autoridades), Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced (lateral Oeste), plaza de la Merced (lateral Norte), Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria y plaza del Santuario. En cuanto a la música, también serán las mismas bandas: en cabeza, las de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, en medio de la procesión, la Municipal de música, y tras el trono, también la de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. Bueno, habrá un estreno más, las túnicas y albas del cuerpo de acólitos.

-Para terminar, ¿qué le pide al pueblo de Málaga para estos días?

-Le pediría a los malagueños que se acerquen a su Patrona, que ella está ahí esperándolos. Y que se acerquen a ella con el corazón abierto, sin acritud, sin enfado, y poniéndose a su disposición. Ella nos guía, nos lleva en camino hacia Jesús. Hay que tener buena voluntad y buena disposición para ser buenos cristianos. Y debemos acordarnos de ella siempre.

-Por cierto, ¿y qué les pide a las instituciones y hermandades que no suben hasta el santuario acompañando a la Virgen en su procesión del 8 de septiembre?

-Bueno, la realidad es que cada vez hay más hermandades que llegan al santuario. Somos conscientes de que es un compromiso importante, pedimos mucho.

-Pero hablamos de la Patrona de la diócesis.

-Sí, está claro que es la Patrona de Málaga y agradecemos la participación de todos, por supuesto, lleguen o no hasta el final.