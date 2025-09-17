Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Proyecto del retablo para la Congregación de Mena. Sur

Mena pone fecha a la bendición de su nuevo retablo: una obra para la historia de las cofradías

La Congregación ultima la ejecución de su nuevo altar en la parroquia de Santo Domingo, un proyecto en el que trabajan varios artesanos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:39

La Congregación de Mena ve más cerca el momento de estrenar un nuevo retablo para su capilla en la parroquia de Santo Domingo de Málaga. ... El proyecto, en el que trabajan varios artistas, ya tiene fecha de puesta de largo. Su bendición está prevista para el viernes 17 de octubre, a las 20.30 horas, en un acto al que ha sido invitado el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué. El tercer teniente hermano mayor de la Congregación, Pablo Krauel, presentará la obra.

