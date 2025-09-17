Mena pone fecha a la bendición de su nuevo retablo: una obra para la historia de las cofradías

La Congregación de Mena ve más cerca el momento de estrenar un nuevo retablo para su capilla en la parroquia de Santo Domingo de Málaga. ... El proyecto, en el que trabajan varios artistas, ya tiene fecha de puesta de largo. Su bendición está prevista para el viernes 17 de octubre, a las 20.30 horas, en un acto al que ha sido invitado el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué. El tercer teniente hermano mayor de la Congregación, Pablo Krauel, presentará la obra.

El retablo supone una de las intervenciones artísticas de mayor importancia y valor de cuantas han sido acometidas por las cofradías malagueñas en los últimos años. La Congregación no ha escatimado y ha elegido a algunas de las mejores firmas del panorama actual en la artesanía religiosa.

El mármol de la base del conjunto ha sido realizado por Cuellar Stone (Almería), la talla en madera por el sevillano Daniel Ibáñez, el dorado por el malagueño Alberto Berdugo, la orfebrería por el cordobés Manuel Valera, y la imaginería por la utrerana Encarnación Hurtado y el sevillano Álvaro Abrines.

Ampliar

La bendición e inauguración del retablo será el último acto de Antonio de la Morena como hermano mayor de la Congregación de Mena, ya que está previsto que la semana siguiente se lleve a cabo la jura de cargos de la directiva que salió de las elecciones celebradas el pasado 25 de julio, encabezada por Ramón Gómez.