Málaga vive con intensidad el viernes de traslados, preludio de la pasión

Gente, mucha gente, de un sitio para otro, aprovechando que la borrasca Nuria había dado un respiro. Cera, incienso, música y más gente... No cabe duda de que Málaga ha empezado a vivir los momentos previos a la Semana Santa como si no hubiera un mañana. Quizá el mal recuerdo del pasado año, con la lluvia erigiéndose protagonista durante todas las jornadas, a excepción del Martes Santo, y la tendencia y conjeturas sobre el tiempo de lo que podría pasar a partir del Domingo de Ramos, eso sí, sin predicción aún, alimentó este viernes, primer día fuerte de traslados en la antesala de la semana de pasión, las ganas de lanzarse a la calle de los malagueños, y de muchos foráneos que moran en pisos turísticos del Centro Histórico, para arropar a las once imágenes que, desde siete puntos distintos de la ciudad, emprendieron el camino desde sus capillas hasta las casas hermandad, en la mayoría de los casos, desde donde iniciarán su recorrido procesional a partir del 13 de abril.

Con el pellizco que nace cada vez que llega este día, el capillita, que ya tenía trazada la ruta de antemano, se movía de barrio a barrio, de iglesia en iglesia, buscando la mejor esquina, el punto exacto donde ocurriría algo, claro está, para no perderse un detalle. Como si de una sucesión de apariciones se tratara, cofrades que se vieron en Nueva Málaga, por ejemplo, poco después se encontraban en El Perchel y también en el Centro Histórico, un logro que no está al alcance de todo el mundo.

Precisamente, el primer foco de atención de la tarde estuvo en el barrio de Nueva Málaga, con el traslado del Nazareno del Perdón, desprovisto de la cruz en esta ocasión, con las manos cruzadas, a modo de Cautivo, y la Virgen de Nueva Esperanza, de hebrea, con terno morado, que, como en años anteriores, figuraron en unas únicas andas, portadas exclusivamente por mujeres. A las 20.17 horas, cuando se puso en marcha la cruz alzada, la afluencia de público en torno a la parroquia de Santa Ana y San Joaquín era mayúscula. La banda de Zamarrilla puso las notas musicales durante el largo trayecto establecido por la hermandad, pese a los pocos metros que distan entre la iglesia y la casa hermandad, ya que esta comparecencia en la calle supone un 'hasta luego' al barrio, que el próximo Martes Santo acompañará a sus titulares en su camino al Centro.

Como novedad, el cortejo, imágenes incluidas, entró en el colegio de Gamarra, donde se celebró un acto de hermanamiento ante la capilla, dado que fue precisamente en este centro educativo donde se bendijo la Dolorosa hace casi medio siglo. Allí sonó 'La Madrugá', de Abel Moreno cuando el reloj marcada las 21.50 horas.

La llegada de las efigies a la casa hermandad se produjo a las 23.10 horas entre el sonido de las campanillas, vítores y un pulso.

Vía crucis

Todavía estaba saliendo la comitiva de Nueva Esperanza desde su sede canónica y en el oratorio de Santa María Reina se llevaba a cabo el traslado claustral de la Virgen de las Penas. En la misma franja horaria, en la capilla de la Paloma, en la plaza de San Francisco, y en la basílica de la Esperanza, en El Perchel, se rezaban las estaciones del vía crucis, presidido el primero por el Señor de la Puente, vestido con túnica bordada, y con las imágenes del Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza de testigos, en el segundo, aguardando el momento del traslado. Concluido el ejercicio en la capilla de la Paloma, la imagen de Juan Manuel Miñarro era entronizada en sus andas procesionales de Guzmán Bejarano y, seguidamente, se procedió al encendido de velas, de las Marías, del trono de la Virgen en memoria del que fuera canónigo de la Catedral y vestidor de la Dolorosa, Manuel Gámez.

Y en la basílica perchelera, comenzaba el breve traslado de los titulares. La imponente talla de Mariano Benlliure, la del Nazareno del Paso, lucía una túnica lisa morada y la cruz plana, y en sus andas, romero y buganvillas a sus pies, y cuatro hurricanes con cera que ofrecían luz. Seguía sus pasos la Virgen de la Esperanza, con diadema y manto verde bordado, sobre unas sencillas andas iluminadas con apenas una decena de cirios blancos y delante de la efigie, cuatro ánforas con flores del mismo color que la cera. Participó en este acto la escolanía Aromas de Mayo, de la Hermandad de los Verdes, de Alhaurín, ofreciendo solemnidad.

En Huelin salía el Nazareno de la Salud, titular de un grupo parroquial, a las 20.30 horas desde la parroquia del Santo Ángel de la Guarda para dirigirse al Cotolengo, desde donde procesionará por primera vez en su historia este sábado, y en la Victoria y El Ejido, dos barrios limítrofes, se celebraban los traslados, breves ambos, de las cofradías del Rescate y la Crucifixión. El Señor de Castillo Lastrucci lució para la ocasión una túnica de terciopelo morada lisa, y la Virgen de Gracia, de hebrea. Las dos imágenes, por separado y con el acompañamiento de la capilla musical Nuestra Señora de la Concepción, fueron llevadas en andas, las del Cristo, con un centro de flores con jacintos morados y portadas por los hermanos mayores de las hermandades del barrio –Humildad, Rocío, Monte Calvario, Amor, Santa María de la Victoria y el nuevo máximo mandatario del Rescate, Daniel Gil–, y las de la Dolorosa, con jacintos blancos, llevadas por mujeres.

Por su parte, el Cristo de la Crucifixión fue a hombros de sus hermanos y la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, en unas pequeñas andas. La Dolorosa de Dubé iba ataviada de hebrea, con manto azul y ráfaga. Al igual que el Rescate, en el cortejo de la hermandad del Buen Pastor participó una capilla musical, la del Carmen Doloroso. La salida de la comitiva fue a las 21.50 horas, tras la celebración de la santa misa.

El 'viernes de traslados' concluyó, como viene siendo tradicional, con la salida de los titulares de los Estudiantes, que sí recorrieron un itinerario más lardo, desde la iglesia del Santo Cristo de la Salud, en la calle Compañía, hasta su casa hermandad, en Alcazabilla.

En unas únicas andas, el Coronado de Espinas y la Virgen de Gracia y Esperanza abandonaron el templo con el Himno Nacional y la marcha 'Cristo de la Humildad', de Perfecto Artola, a cargo de la banda de música Nuestra Señora de la Soledad, de la Congregación de Mena. Sonó también en la calle el 'Gaudeamus Igitur', himno universitario por excelencia, pero igualmente se interpretaron otras marchas de corte fúnebre, como 'Virgen del Amor Doloroso', exquisita composición de Eloy García, tocada en la calle San Agustín. Una vez las andas en el suelo, en esta misma vía, a las 23.05 horas, Bonela Hijo cantó una sentida saeta a las imágenes, lo que hizo recordar que la espera está a punto de alcanzarse.

Las andas las llevaron mayoritariamente miembros del consejo de la cofradía, entre los que se encontraban el expresidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y el exalcalde de Málaga y medalla de oro de la Agrupación, Luis Merino, ambos de cabeza de varal, si bien las mujeres ocuparon los varales durante el tramo final.

Y en Miraflores de los Ángeles, a las seis y media de la tarde, se produjo la única salida procesional del día, la del Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Sed, María Santísima del Buen Fin, Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista, que sacó a la calle a su Crucificado titular, obra del imaginero sevillano Pablo Lanchares.

No había pasado todavía una hora de recorrido cuando comenzó a chispear en Miraflores. Sin embargo, la corporación no se descompuso en ningún momento y continuó su marcha entre los aplausos de los vecinos cuando del chispeo pasó a ser a una insistente lluvia, que, por fortuna, duró solo unos minutos.

El grupo parroquial procesionó por primera con nazarenos, que vestían túnica y capirote de tejido stretch azul oscuro con ribeteado, botonadura y cíngulo dorados, y repitió acompañamiento musical, la agrupación San Lorenzo Mártir.

