Málaga celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción

Málaga vive este lunes, 8 de diciembre, día no laborable, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, arraigada desde hace siglos en la religiosidad española y ... estrechamente vinculada al esplendor del Barroco. La devoción a la Purísima Concepción, nacida en la Edad Media y defendida con firmeza por los franciscanos y posteriormente por la Compañía de Jesús, alcanzó en el mundo hispano una fuerza singular que trascendió lo doctrinal para convertirse en un elemento identitario. Los pontífices fueron concediendo privilegios espirituales a a todos aquellos que participaron de esta doctrina, que no sería universalmente obligatoria hasta 1708. Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX proclamó el dogma mediante la bula 'Ineffabilis Deus', afirmando que María fue concebida sin pecado original.

La tradición inmaculista, sin embargo, ya tenía siglos de arraigo en nuestro país. De hecho, la Inmaculada Concepción es patrona de España desde 1644, un reconocimiento que se vinculó a la victoria atribuida a su intercesión en el llamado milagro de Empel, durante las guerras en Flandes. Y fue especialmente en Andalucía donde esta devoción adquirió un fervor popular extraordinario, hasta el punto de que varias hermandades comenzaron ya en tiempos del Barroco a celebrar cultos y funciones en honor de la Purísima Concepción, dejando un legado devocional y artístico que sigue hoy vigente, si bien en Málaga, desde el medievo, ya existía la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción del convento de San Luis del Real, y la primer cofradía que formalizó el voto concepcionista fue la Archicofradía de la Vera Cruz, el 25 de marzo de 1659.

Virgen de la Concepción, en su capilla del templo de los Mártires. A. Huerto

Muchas Dolorosas de la Semana Santa malagueña, además, son vestidas de manera especial para el periodo del Adviento y la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, en la mayoría de los casos, utilizando atavíos en tonos blanco y celeste, en alusión a la pureza mariana.

Cultos y besamanos

Este año, como los anteriores, los primeros cultos que se celebran en Málaga se vienen desarrollando desde el último domingo del mes de noviembre en la parroquia de la Divina Pastora, donde hoy lunes culmina la solemne novena a la Purísima Concepción. También la Archicofradía de los Dolores de San Juan abrió las celebraciones este sábado con el 44.º pregón de la Pura y Limpia Concepción, pronunciado por Alfonso Crespo, párroco de San Pedro y director espiritual de la Archicofradía de la Expiración.

Por otro lado, las hermandades malagueñas dedican este fin de semana cultos inmaculistas en forma de besamanos, triduos y funciones solemnes. Así, la Archicofradía del Huerto ha celebrado en los días previos a la solemnidad un triduo en honor de la Virgen de la Concepción y para este lunes ha convocado a sus hermanos a una función solemne, que se oficiará a las 12.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires. La Dolorosa permanecerá expuesta en besamanos hoy 8 de diciembre en su capilla, en horario de 10 a 11.45 horas y de 18 a 20.30 horas, y este martes y miércoles estará de 17.30 a 20.30 horas.

La Hermandad de Viñeros, por su parte, expone este lunes en besamanos a la Virgen del Traspaso y Soledad de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia, y a las 13 horas, se oficiará una misa del dogma de la Inmaculada.

Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros. L. M. Gómez Pozo

En el caso de la Cofradía de El Rico, la corporación de la parroquia de Santiago presenta hoy en besamanos de la Virgen del Amor, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Fusionadas también expone a su Dolorosa de Lágrimas y Favores en devoto besamanos, de 10 a 12 horas, en la parroquia de San Juan, al igual que lo hará la Hermandad del Sepulcro con la Virgen de la Soledad, de 10 a 14 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

En La Malagueta, el Descendimiento celebra igualmente una función inmaculista a las 12.30 horas, en la capilla del antiguo Hospital Noble. En el barrio de la Victoria, la Cofradía del Rocío honra este lunes a la Novia de Málaga con una función solemne, a las 13 horas, por la Inmaculada en San Lázaro, y la Hermandad de la Paloma dedica su eucaristía inmaculista a la Virgen, a las 13.30 horas, en la capilla de la hermandad de la plaza de San Francisco.

Ampliar Virgen de la Paloma vestida para la solemnidad de la Inmaculada Concepción. L. M. Gómez Pozo

De igual forma, hay que destacar que la Virgen de la Encarnación, de la Cofradía de los Dolores del Puente, está este lunes en besamanos de 13.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas, en su capilla de la parroquia de Santo Domingo y a las 11.30 horas, se oficiará una eucaristía que también será conmemorativa del 43.º aniversario de la constitución de la cofradía.

Ampliar Vírgenes de las Angustias y del Santo Sudario del Descendimiento. H. Descendimiento

Estos cultos del 8 de diciembre, vinculados a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y la exposición de imágenes de la Virgen, en sus capillas, vestidas para esta festividad, suponen una cita anual con una de las devociones más antiguas y arraigadas de Andalucía.