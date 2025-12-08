Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen del Rocío de San Lázaro, vestida para la solemnidad de la Purísima. Fernando Ruiz Narváez/Cofradía del Rocío
Cofradías

Málaga celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción

Varias hermandades exponen a sus Vírgenes en besamanos y dedican cultos por el Día de la Purísima

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:03

Málaga vive este lunes, 8 de diciembre, día no laborable, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, arraigada desde hace siglos en la religiosidad española y ... estrechamente vinculada al esplendor del Barroco. La devoción a la Purísima Concepción, nacida en la Edad Media y defendida con firmeza por los franciscanos y posteriormente por la Compañía de Jesús, alcanzó en el mundo hispano una fuerza singular que trascendió lo doctrinal para convertirse en un elemento identitario. Los pontífices fueron concediendo privilegios espirituales a a todos aquellos que participaron de esta doctrina, que no sería universalmente obligatoria hasta 1708. Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX proclamó el dogma mediante la bula 'Ineffabilis Deus', afirmando que María fue concebida sin pecado original.

