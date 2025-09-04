Málaga celebra la festividad de la Virgen de la Victoria y se despide de su obispo Jesús Catalá

Con la Virgen de la Victoria en la Catedral, arranca un nuevo curso cofrade. Septiembre quedó inaugurado el pasado lunes, un mes en el que ... se reactiva la actividad en las hermandades y cofradías y que tiene a la Patrona de Málaga como principal protagonista durante sus primeros días con la celebración de su tradicional novena, en el templo catedralicio, y la conmemoración de su solemnidad, el próximo lunes 8 de septiembre, festivo local y día que acogerá una misa estacional, por la mañana, a las 11.30 horas, con la cátedra del arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y la procesión de alabanza y de regreso de la imagen a su santuario, que comenzará a las 19.30 horas.

Pero, además, dentro de los cultos que se están desarrollando en torno a la Virgen de la Victoria, se ha incluido la despedida del hasta ahora obispo administrador apostólico, Jesús Catalá, quien tras casi 17 años al frente de la diócesis, dirá adiós este domingo 7 de septiembre durante la eucaristía que oficiará el último día de la novena, aunque, lógicamente, continuará administrando la Iglesia malagueña hasta el sábado 13 de septiembre, cuando el nuevo prelado, José Antonio Satué, tome posesión de la silla episcopal de la diócesis de Málaga.

Jueves, 4 de septiembre

• Sepulcro. Inauguración de la exposición 'Entre la mirada y la expresión', de Paz Unghetti y conferencia inaugural, bajo el título 'De la figura humana: el retrato', por la propia autora de la muestra. A las 19 horas, en el salón de actos de la casa hermandad. La exposición se celebrará del 4 al 22 de septiembre, en la sala de exposiciones de la hermandad.

• Victoria. Sexto día de la novena dedicada a la Patrona de Málaga. Los cultos comenzarán a las 19.30 horas, en la Catedral, con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, se iniciará la santa misa. Predicará Juan Manuel Ortiz Palomo, rector del Seminario Mayor y vicario para la Acción Caritativa y Social. Participará el coro María Santísima de la Paz. La misa estará dedicada en sufragio por María Felisa Gómez García. Acudirán las siguientes entidades: Arciprestazgo de los Ángeles, Arciprestazgo de Ronda y Serranía y la Federación Malagueña de Peñas.

Viernes, 5 de septiembre

• Victoria. Presentación del nuevo conjunto procesional de la Patrona de Málaga, que incluye un nuevo trono sobre el que se levanta el antiguo templete del siglo XVIII, restaurado por Aetos Restaura, y cuenta con los arbotantes del antiguo trono del Señor de la Sentencia. A las 13 horas, en el trascoro de la Catedral.

• Sangre. Devoto besamanos de la Virgen de Consolación y Lágrimas. De 17.30 a 21 horas, en la parroquia de San Felipe Neri.

• Victoria. Séptimo día de la novena dedicada a la Patrona de Málaga. Los cultos comenzarán a las 19.30 horas, en la Catedral, con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, se iniciará la santa misa (se procederá a la entrega de medallas a los hermanos que previamente la han solicitado). Predicará P. Taras Yeher, postulador general de la Orden de los Mínimos. Participará la coral Magnum Mysterium. La misa estará dedicada en sufragio por por todos los difuntos de la FFAA y SS. Acudirán las siguientes entidades: Arciprestazgo Santa María de la Victoria, Arciprestazgo de San Cayetano, Arciprestazgo de San Patricio. capellán castrense (Capellanía Castrense de Málaga), Subdelegación Ministerio de Defensa, Comandancia Naval de Málaga, Base y Sector Aéreo, Comandante Militar de Málaga, Comandancia de la Guardia Civil, Comisaría Provincial de la Policía Nacional, Real Hermandad Veteranos FAS y Guardia Civil, Unión Nacional de Milicias Universitarias, Asociaciones y Hermandades de las FAS, Policía Local, Real Liga Naval de España, Liga Naval de Málaga, coronel-director Residencia Castañón de Mena, comandante del P-22, Tagomago y coronel Jefe de Caritas Castrense.

• Cautivo. Misa de estatutos y besapié a Jesús Cautivo. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Fusionadas. Reapertura de 'La terracita de Fusionadas'. A partir de las 20 horas, en la terraza de la casa hermandad.

• Amor. Presentación de una nueva saya bordada, diseño de Juanjo Galiano, para la Virgen de la Caridad, obra del taller de la cofradía. A las 20 horas, en la casa hermandad. A continuación, se abrirá el bar de la cofradía (Pasito Corto).

• Santo Traslado. Veladilla. De 20 a 0 horas, en la terraza de la casa hermandad. Todos los beneficios irán destinados a la obra social del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado.

• Cena. 'La Velá en Compañía'. A partir de las 21 horas, en la casa hermandad.

Sábado, 6 de septiembre

• Pollinica. Veladilla de la Victoria. A partir de las 12.30 horas, en la casa hermandad.

• Victoria. Octavo día de la novena dedicada a la Patrona de Málaga. Los cultos comenzarán a las 19.30 horas, en la Catedral, con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, se iniciará la santa misa (se procederá a la presentación de los niños a las 18.45 horas). Predicará Adolfo González Montes, obispo emérito de Almería. Participará el coro Diocesano. La misa estará dedicada en sufragio por por Juana Ruiz Corpas. Acudirán las siguientes entidades: Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria, Bodega El Pimpi y Fundación El Pimpi.

• Sangre. Solemne función por la festividad de la Virgen de Consolación y Lágrimas. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Oficiará el párroco y director espiritual de la archicofradía, Alejandro Pérez Verdugo, canónigo de la Catedral. La Dolorosa estará expuesta en devoto besamanos de 17.30 a 21 horas.

• Santo Traslado. Veladilla. De 20 a 0 horas, en la terraza de la casa hermandad. Todos los beneficios irán destinados a la obra social del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado.

• Jácara Editores. Presentación del libro 'Fátima La Peregrina: la gran misión en Málaga', de José Manuel Rojas García. A las 20.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. La presentación correrá a cargo de uno de los mayores expertos mundiales sobre las apariciones de Fátima, como es Jaime Vilalta Berbel.

• Valle. IV Veladilla 'Noches a la fresquita'. Desde las 21 horas, en la calle Manuel de Falla, 1, en el barrio de La Paz.

• Rosario de El Palo. Pregón, a cargo de José López Cano, y presentación del cartel de las fiestas del Rosario, obra de Rafael López Tello. A las 21.15 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.

Domingo, 7 de septiembre

• Fusionadas. Rezo del santo rosario. a las 11.15 horas, en la capilla de la Virgen de Lágrimas y Favores, en la parroquia de San Juan.

• Victoria. Noveno día de la novena dedicada a la Patrona de Málaga. Los cultos comenzarán a las 19.30 horas, en la Catedral, con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, se iniciará la santa misa. Predicará el obispo administrador apostólico de Málaga, Jesús Catalá, cuya ceremonia será la despedida de su episcopado. Participará el coro de la Basílica de la Victoria. La misa estará dedicada en sufragio a los difuntos de la hermandad. Acudirán las siguientes entidades: Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Hermanos de Honor (Servicios Operativos y Coral Santa María de la Victoria).

Lunes, 8 de septiembre

• Victoria. Misa estacional, presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Será a las 11.30 horas, en la Catedral. Participará la coral Santa María de la Victoria. La misa se ofrecerá por todos los hermanos difuntos de la hermandad. Previamente, a las 10.45 horas, habrá un pasacalles de la banda de música Virgen del Rocío, que comenzará en el Paseo del Parque, junto al Ayuntamiento, y continuará por las calles Arquitecto Juan Luis Peralta, Travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Cister, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y Larios. La conclusión del pasacalles coincidirá con el inicio de la misa estacional.

▶PASACALLES Y OFRENDA FLORAL. A las 11.30 horas, desde el monumento al Marqués de Larios, saldrá una comitiva de oferentes con señoras ataviadas de mantilla, grupos de baile, la Asociación Teodoro Reding y, de nuevo, la banda de música Virgen del Rocío. El itinerario será el siguiente: Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario y plaza del Obispo. Y a las 13.15 horas, una vez concluida la misa estacional, se iniciará la ofrenda floral que promueve la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha. Será en la escalinata de la puerta principal de la Catedral (plaza del Obispo). Este acto lo presentará el cofrade Antonio Santiago. Coros y grupos de bailes interpretarán malagueñas. Al cante estarán los coros Son de Málaga, Aire Andaluz y Almendrales, dirigidos por Isabel López Mayorga, autora también de las composiciones que cantarán: 'Malagueña y Victoriana', 'A la Virgen de La Victoria', 'Madre Celestial', 'Mi Victoria Dios te Salve', 'Mi Patrona Victoria eres Tú' y 'El baile por malagueñas'. Al baile estarán los grupos de Juan Reina, José Lucena, Elena Romero, Reme Cortés Reme Jiménez y Susana (Santa Paula), coordinados por Gabriel Cruz. Por último, a las 14 horas, la banda de música Virgen del Rocío y los coros interpretarán la marcha 'Gloria a Ti', con letra de Alfonsina Domínguez y música de Narciso Pérez del Campo. Seguidamente, sonarán los himnos de Andalucía y España, y los tradicionales vivas a la Virgen de la Victoria cerrarán el acto.

▶PROCESIÓN. La Virgen de la Victoria regresará a su santuario en procesión de alabanza. El cortejo se pondrá en marcha a las 19.30 horas, desde la Catedral. Participarán la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos abriendo la comitiva, la banda de música Municipal, que irá emplazada en medio de la comitiva, y la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración, que figurará tras el trono de la Patrona de Málaga, que será el gran estreno del día, tras recuperarse el antiguo templete de madera dorada, del siglo XVIII, para su función procesional. El recorrido que seguirá la Virgen es el siguiente: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución (retirada de autoridades), Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced (lateral Oeste), plaza de la Merced (lateral Norte), Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, plaza del Santuario, a su basílica.

Miércoles, 10 de septiembre

• Rocío. Gran gala 'Coplas para la Novia', con motivo del 10.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. A las 19.30 horas, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Actuarán Cantores de Híspalis, el coro de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, Encarni Navarro, Luz María Muriana, Francisco Javier Criado, Salguero, Patricia García, Ortigosa, Isabel Fayos y Enrique Casellas, Ramsés González, Jesús Cruz, La comparsa de Alhaurín, Juani Gutiérrez, Miguel Ángel Gil, Víctor García, Javier Arcas, María Lozano y la banda de música Virgen del Rocío, que estrenará la marcha 'La Virgen que quiero yo', de Francisco Javier Criado. Para el canto de Salve, esta actuación de la formación musical contará con la participación del coro de la Real Hermandad del Rocío.