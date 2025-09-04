Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Patrona de Málaga regresará a su santuario este lunes, 8 de septiembre. Ñito Salas
Agenda cofrade

Málaga celebra la festividad de la Virgen de la Victoria y se despide de su obispo Jesús Catalá

Los cultos en honor a la Patrona de la diócesis llegan a su fin el lunes 8 de septiembre con la celebración de una misa estacional, que presidirá el arzobispo de Granada, y su procesión de alabanza

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:06

Con la Virgen de la Victoria en la Catedral, arranca un nuevo curso cofrade. Septiembre quedó inaugurado el pasado lunes, un mes en el que ... se reactiva la actividad en las hermandades y cofradías y que tiene a la Patrona de Málaga como principal protagonista durante sus primeros días con la celebración de su tradicional novena, en el templo catedralicio, y la conmemoración de su solemnidad, el próximo lunes 8 de septiembre, festivo local y día que acogerá una misa estacional, por la mañana, a las 11.30 horas, con la cátedra del arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y la procesión de alabanza y de regreso de la imagen a su santuario, que comenzará a las 19.30 horas.

