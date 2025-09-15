Málaga celebra el Día de los Dolores de la Virgen: estos son los besamanos

Cada 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la Cruz, la Iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores. ... En Málaga, es una devoción profundamente arraigada y repartida por diferentes barrios, como El Perchel, Trinidad, Victoria, Cruz del Humilladero, Huelin, el Centro Histórico y, por supuesto, en Puerto de la Torre y Churriana.

Con motivo de esta festividad, imágenes advocadas 'de los Dolores' u otras como Amargura, Gran Poder o Caridad, estarán expuestas este lunes en besamanos y presidirán cultos.

• Expiración. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 9 a 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

>Tercer día del triduo en honor de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

• Crucifixión. Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. Durante todo el día, en la parroquia del Buen Pastor.

>Eucaristía en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad por su festividad. A las 21 horas, en el templo del Buen Pastor.

• Pasión. Veneración de la Virgen del Amor Doloroso. Desde las 9.30 horas, en la parroquia de los Mártires.

>Eucaristía por su festividad y por el XLIII aniversario de su coronación litúrgica. A las 20 horas, en la parroquia de los Mártires.

• Fusionadas. Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor con motivo de su festividad. De 10 a 20 horas, en la parroquia de San Juan.

>Tercer día del triduo en honor a los Cristos de la Vera Cruz y Exaltación, y la Virgen del Mayor Dolor con motivo de las festividades de la Exaltación de la Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores. A las 19 horas, en la parroquia de San Juan.

• Humildad y Paciencia. Besamanos a la Virgen de Dolores y Esperanza. De 10 a 19 horas, en la parroquia de San Vicente de Paúl.

• Misericordia. Besamanos a Virgen del Gran Poder. De 10 a 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

>Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Gran Poder. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Predica José García Macías, párroco de la iglesia de San Pedro de Cártama.

• Dolores de Churriana. Veneración extraordinaria de la Virgen de los Dolores tras su restauración. De 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas. en la parroquia San Antonio Abad de Churriana.

>Función religiosa por la festividad de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia San Antonio Abad. Intervendrá la coral Nuevo Amanecer.

• Dolores de San Juan. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 10 a 20.15 horas, excepto durante las eucaristías de las 12 y las 19 horas, en la parroquia de San Juan.

>Tercer día del triduo en honor a la Virgen de los Dolores. A las 20.15 horas, en la parroquia de San Juan. Predica Salvador Guerrero, delegado episcopal de Hermandades y párroco de San José Obrero.

• Dolores del Puente. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 10.30 a 19 horas, en la parroquia de Santo Domingo. A las 19.30 horas, eucaristía por la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen. Preside Antonio Fernández López.

• Dolores del Puerto. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

>Misa en honor de la Virgen de los Dolores con motivo de su festividad. A las 19.30 horas.

• Amor. Besamanos a la Virgen de la Caridad. A partir de las 17 horas, en el santuario de la Victoria.

>Presentación de los niños a la Dolorosa. A las 19 horas. Y, a continuación, a las 19.30 horas, tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Caridad. Participará la coral Ubi Cáritas. Predica el director espiritual de la cofradía y párroco del templo victoriano, Alejandro Escobar.

• Lágrimas del Carmen. Besamanos a la Virgen Lágrimas del Carmen. De 17 a 20.30 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda.

• Zamarrilla. Misa dedicada a la Virgen de la Amargura por su festividad. A las 19.30 horas, rezo de santo rosario, y a las 20 horas, eucaristía, en la ermita de Zamarrilla. Predica Antonio Aguilera. Participará el cuarteto de clarinetes de la banda de música de Zamarrilla.

• Servitas. Solemne eucaristía. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Predica Alejandro Pérez Verdugo, párroco y canónigo de la Catedral.

• Penas. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de las Penas. A las 20 horas, en el oratorio de Santa María Reina. Predica José María García Paniagua. Participarán la soprano María Lourdes Benítez y José Miguel Navarro al órgano.