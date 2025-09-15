Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de los Dolores de San Juan, en besamanos. L. M. Gómez Pozo

Málaga celebra el Día de los Dolores de la Virgen: estos son los besamanos

Más de una decena de imágenes marianas estarán expuestas este 15 de septiembre en veneración cercana en sus templos

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:09

Cada 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la Cruz, la Iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores. ... En Málaga, es una devoción profundamente arraigada y repartida por diferentes barrios, como El Perchel, Trinidad, Victoria, Cruz del Humilladero, Huelin, el Centro Histórico y, por supuesto, en Puerto de la Torre y Churriana.

