Málaga ya va camino del Rocío

Los romeros de Málaga ya han emprendido el camino hacia las arenas onubenses para encontrarse con la Virgen del Rocío en la aldea almonteña. La ... Hermandad de La Caleta comenzó su peregrinación en la tarde de este viernes, mientras que la Real Hermandad del Rocío de Málaga lo ha hecho durante este sábado con 55 carriolas para los más de 600 hermanos que conforman la romería.

Con los primeros rayos de sol del día, a las ocho de la mañana, la iglesia de la Santísima Trinidad acogía la misa de romeros, oficiada por el reverendo Andrés Pérez, capellán de camino de la corporación, y en la que han intervenido el coro infantil y juvenil y el coro de la hermandad, que finalizó con el canto de la salve ante el simpecado que, posteriormente, fue entronizado en la carreta de plata, exornada con orquídeas amarillas, margaritas, romero, espigas y flor de algodón, entre los primeros vivas y aplausos.

Los momentos previos a la salida han estado cargados de una emoción desbordada. Las palabras ante el simpecado de Laura Robles, hermana que ha tenido este año el honor de realizar el primer tirón de bueyes, quien ha destacado que «con este tirón, Málaga va a la aldea del cielo» y se lo ha dedicado a los que ya no están y no podrán volver a vivir la romería de Pentecostés un año más, como el recientemente fallecido Fernando Prini, diseñador de la carreta de plata, han suscitado las primeras lágrimas de jóvenes, niños y mayores que han entonado a continuación una de las estrofas y el estribillo de la popular sevillana 'Si no están los amigos', de El Mani.

Un prólogo que dio paso al comienzo de la romería urbana a las 9.55 horas desde la Calzada de la Trinidad y continuó por la vía que da nombre al barrio trinitario, en la que fue despedida la comitiva por una representación de las hermandades del Cautivo, Soledad de San Pablo y Salud con sus guiones corporativos.

Así, a lo largo de la mañana la alegría y los cantes se han ido impregnando en los romeros que se han incrementado en número durante el recorrido, marcado por los piteros y tamborileros en la cabeza del cortejo, muy especialmente en la parada de la carreta en la basílica de la Esperanza. La banda de música del Paso y la Esperanza ha despedido a la hermandad con la interpretación de marchas como el 'Himno de coronación de la Esperanza', de Perfecto Artola.

Una vez que la romería ha llegado a la plaza de Arriola, a las doce del mediodía, se ha producido el rezo del ángelus de las Hermanitas de la Cruz delante del convento, antes de avanzar por el pasillo de Santa Isabel, cuando Fusionadas y Dolores de San Juan han saludado a los hermanos con sus guiones. Seguidamente, han encarado Carretería y justo tras pasar la tribuna de los pobres los Hermanos Ortigosa le han cantado a la Virgen delante del simpecado, y antes de abandonar esta vía la Hermandad de Viñeros ha salido a su encuentro con su guión, del mismo modo que ha hecho Pasión.

A su paso por calle Álamos se ha producido una petalada entre sones rocieros y la romería urbana ha seguido por la plaza de la Merced y la calle Victoria, para alcanzar la basílica de Santa María de la Victoria, pasadas las 14 horas, y celebrar la presentación a la Patrona de Málaga y la despedida de la ciudad. A su finalización, llevarán a cabo su salida en dirección a la localidad de Alameda.

Romería

Por la tarde, los romeros llegarán a la localidad de Alameda, prevista para las 19 horas, y las carriolas continuarán hasta la acampada. Media hora después, se producirá el enganche de los bueyes a la carreta de plata del simpecado y el recorrido urbano hasta la parroquia de la Inmaculada Concepción, donde tendrá lugar la ofrenda floral a la Patrona de Alameda. Tras el rezo de la salve, los peregrinos se dirigirán hasta la acampada donde realizarán la primera pernocta, cuando será el rezo del santo rosario, a las 23.30 horas.

La hermandad llegará el domingo a Coria del Río, donde pernoctarán, pasando por Utrera y Villafranca de los Palacios, y el lunes continuarán por Puebla del Río hasta Montecolina. El martes saldrá hacia el Vado del Quema, pasando por la Cuesta de la Plata, Cortijo del Tornero y Cordel del Camino de los Playeros, en dirección a Villamanrique de la Condesa y la Dehesa Boyal, y de ahí el miércoles alcanzarán Palacio de la Dehesa del Rey, para pasar el jueves por el puente del Ajolí y entrar a la aldea del Rocío.

El sábado 7 de junio el simpecado de la Hermandad del Rocío de Málaga saldrá a las 19.30 horas para la presentación de la corporación ante la 'Blanca Paloma'; y el domingo, a las 9 horas, el simpecado se dirigirá desde la acampada al real para participar en la misa pontifical, del mismo modo que a las 23 horas, iniciará su salida para formar parte del rosario de hermandades.

Una vez que la Virgen del Rocío recorra en procesión las calles de la aldea de Almonte en la madrugada del lunes de Pentecostés, los romeros malagueños comenzarán a las 15 horas su camino de regreso a Málaga, donde llegarán el miércoles 11 de junio, previsto a las 20.30 horas, a la parroquia de la Santísima Trinidad.