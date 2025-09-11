Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Cofradía del Rocío celebra el 10.º aniversario de la coronación canónica de su Virgen. Cofradía del Rocío
Agenda cofrade

José Antonio Satué tomará posesión como nuevo obispo de Málaga en un fin de semana cargado de cultos cofrades

Un importante número de hermandades y grupos parroquiales celebrarán estos días triduos, besamanos y besapiés en honor a sus titulares por las festividades del Dulce Nombre de María, la exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:35

El segundo fin de semana de septiembre, el mes que abre el nuevo curso cofrade, llega repleto de actos y cultos. La mayoría de estas ... citas y actividades litúrgicas se concentran en torno a las festividades del Dulce Nombre de María (día 12), la exaltación de la Santa Cruz (día 14) y la de Nuestra Señores de los Dolores (día 15). Por este motivo, y por la gran cantidad de triduos y besamanos, principalmente, que se van a celebrar estos días, el cofrade tendrá la oportunidad de experimentar sensaciones como si de una cuaresma se tratara.

