José Antonio Satué tomará posesión como nuevo obispo de Málaga en un fin de semana cargado de cultos cofrades

El segundo fin de semana de septiembre, el mes que abre el nuevo curso cofrade, llega repleto de actos y cultos. La mayoría de estas ... citas y actividades litúrgicas se concentran en torno a las festividades del Dulce Nombre de María (día 12), la exaltación de la Santa Cruz (día 14) y la de Nuestra Señores de los Dolores (día 15). Por este motivo, y por la gran cantidad de triduos y besamanos, principalmente, que se van a celebrar estos días, el cofrade tendrá la oportunidad de experimentar sensaciones como si de una cuaresma se tratara.

El décimo aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío promete un espectacular montaje de culto para el besamanos de la Novia de Málaga, regresará a Churriana la Virgen de los Dolores tras su proceso de restauración y en la Catedral, este sábado, monseñor José Antonio Satué, tomará posesión como nuevo pastor de la Iglesia malagueña.

Jueves, 11 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Rocío. Exposición fotográfica sobre la coronación canónica de la Virgen del Rocío en su décimo aniversario. La muestra cuenta con 24 mupis. La inauguración será a las 13 horas, en la calle Alcazabilla.

>Solemne eucaristía con motivo del 10.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. A las 21 horas, en la iglesia de San Lázaro. La misa será oficiada por el director espiritual y párroco de la Victoria, el canónigo de la Catedral Alejandro Escobar.

• Rocío La Caleta. Cabildo general de elecciones. De 17.30 a 21.30 horas, en la casa hermandad. Concurre una única candidatura, la encabezada por el actual hermano mayor, José Antonio Martín Alfonso.

• Agrupación de Cofradías. Exposición de la Virgen Reina de los Cielos a la la veneración de los fieles. De 18 a 20.30 horas, en la iglesia de San Julián.

• Dulce Nombre. Presentación de los niños a la Virgen del Dulce Nombre, que pasarán bajo su manto. A las 18.30 horas, en la parroquia de la Divina Pastora.

> Oración ante la Virgen. A las 21 horas, en la parroquia de la Divina Pastora.

• Humildad. Jornada de Albacería. A las 18.30 horas, en la casa hermandad. Antes de comenzar, intervendrá el director espiritual, Alejandro Escobar.

• Mercedes de El Tarajal. Primer día del triduo en honor dela Virgen de las Mercedes. A las 19 horas, en la parroquia de la Visitación de María. Predica José Manuel Bacallado.

• Santa Cruz. Primer día del triduo por los Dolores Gloriosos de María y la exaltación de la Santa Cruz. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Predica el director espiritual y párroco del templo, el canónigo de la Catedral Alejandro Pérez Verdugo.

• Fusionadas. XLIII Consideraciones en torno a la Cruz, por Eduardo Rosell del Campo. A las 20.30 horas, en la casa hermandad.

Viernes, 12 de septiembre

• Rocío. Exposición fotográfica sobre la coronación canónica de la Virgen del Rocío en su décimo aniversario. La muestra cuenta con 24 mupis instalados en la calle Alcazabilla.

>Besamanos a la Virgen del Rocío. De 9 a 21 horas, en la parroquia de San Lázaro.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre. De 10 a 13 y de 18 a 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora.

• Agrupación de Cofradías. Besamanos a la Virgen Reina de los Cielos. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la iglesia de San Julián.

>Solemne función religiosa dedicada a la Virgen Reina de los Cielos. A las 20 horas, en el templo de San Julián. Predica el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero.

• Sed y Buen Fin. Besamanos a la Virgen del Buen Fin. Desde las 17.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

>Primer día del triduo en honor de la Virgen del Buen Fin. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Predica Reinaldo Aguilera.

• Mercedes de El Tarajal. Segundo día del triduo en honor a la Virgen de las Mercedes con el rezo del santo rosario. A las 19 horas, en la parroquia de la Visitación de María.

• Descendimiento. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Santo Sudario. A las 19 horas, con el rezo del santo rosario, y, a las 19.30 horas, santa misa, en la antigua capilla del Hospital Noble. Predica Rafael Quevedo.

• Santa Cruz. Segundo día del triduo por los Dolores Gloriosos de María y la exaltación de la Santa Cruz. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Predica el director espiritual y párroco del templo, el canónigo de la Catedral Alejandro Pérez Verdugo.

• Monte Calvario. III Tertulia de Hombres de Trono. A las 19.30 horas, en la ermita del Monte Calvario. Modera Álvaro Cobacho. Podrán intervenir todos los asistentes.

• Llaga y Buena Fe. Primer día del triduo extraordinario en honor de la Virgen de la Buena Fe por su 25.º aniversario y bendición de las imágenes de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Ambas tallas son del imaginero veleño Francisco Quintero. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad.

• Lágrimas del Carmen. Primer día del triduo en honor de la Virgen Lágrimas del Carmen. A las 19.30 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda. Predica el párroco del templo, Federico Cortés.

• Pasión. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Amor Doloroso. A las 19.30 horas, santo rosario, y a las 20 horas, eucaristía, en la parroquia de los Mártires. A continuación, presentación del logotipo del 50.º aniversario de Jesús de la Pasión.

• Salud. Oración comunitaria con motivo de los cultos al Cristo de la Esperanza en su Gran Amor. Hacia las 20.30 horas, en la iglesia de San Pablo, tras la misa de las 20 horas.

• Dolores del Puerto. Presentación del mosaico cerámico de la 'Plaza Hermano Mayor Enrique Luque Núñez', obra de Daniel García Romero. A las 20.30 horas, en la antigua plaza del Parque Artesanal de Puerto de la Torre.

• Crucifixión. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. A las 21 horas, en la parroquia del Buen Pastor. Oficiarán el párroco del templo y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés, y el vicario parroquial, José Antonio García Carrasco.

Sábado, 13 de septiembre

• Rocío. Exposición fotográfica sobre la coronación canónica de la Virgen del Rocío en su décimo aniversario. La muestra cuenta con 24 mupis instalados en la calle Alcazabilla.

• Pasión. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Amor Doloroso. A las 9.55 horas, ejercicio del triduo, y a las 10 horas, eucaristía, en la parroquia de los Mártires.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Santa Cruz. Besamanos a la Virgen de los Dolores en su Amparo y Misericordia. En horario de apertura de la parroquia de San Felipe Neri (10 horas) hasta el comienzo del ejercicio del triduo.

>Tercer día del triduo por los Dolores Gloriosos de María y la exaltación de la Santa Cruz. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Predica el director espiritual y párroco del templo, el canónigo de la Catedral Alejandro Pérez Verdugo.

• Diócesis. Toma de posesión del nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué. A las 11 horas, en la Catedral.

• Fusionadas. Primer día del triduo en honor a los Cristos de la Vera Cruz y Exaltación, y la Virgen del Mayor Dolor con motivo de las festividades de la Exaltación de la Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores. A las 12 horas, en la parroquia de San Juan.

• Prendimiento. 'La Verbena del Centenario'. A partir de las 13 horas, en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas, en el Recinto Ferial de Cortijo de Torres.

• Sed y Buen Fin. Besamanos a la Virgen del Buen Fin. Desde las 17.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

>Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Buen Fin. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Predica Reinaldo Aguilera.

• Humildad y Paciencia. Primer día del triduo en honor de la Virgen de Dolores y Esperanza. A las 18.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 19 horas, eucaristía, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Predica el director espiritual de la corporación, Ángel Antonio Chacón.

• Mercedes de El Tarajal. Tercer día del triduo en honor a la Virgen de las Mercedes. A las 19 horas, en la parroquia de la Visitación de María. Predica José Manuel Bacallado.

• Salud. Eucaristía en honor al Cristo de la Esperanza en su Gran Amor. A las 19 horas, en la iglesia de San Pablo.

• Crucifixión. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. A las 19 horas, en la parroquia del Buen Pastor. Oficiarán el párroco del templo y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés, y el vicario parroquial, José Antonio García Carrasco.

• Amor. Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Caridad. A las 19.30 horas, con el rezo del santo rosario y eucaristía, en el santuario de Santa María de la Victoria. Predica el director espiritual y párroco del templo, el canónigo Alejandro Escobar. Finalizada la eucaristía, Victoria Fernández Sanz pronunciará la XXVIII Exaltación a Nuestra Señora de la Caridad.

• Descendimiento. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Santo Sudario. A las 19 horas, con el rezo del santo rosario, y, a las 19.30 horas, santa misa, en la antigua capilla del Hospital Noble. Predica Rafael Quevedo.

• Lágrimas del Carmen. Segundo día del triduo en honor de la Virgen Lágrimas del Carmen. A las 19.30 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda. Predica el párroco del templo, Federico Cortés.

• Llaga y Buena Fe. Segundo día del triduo extraordinario en honor de la Virgen de la Buena Fe por su 25.º aniversario. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. A las 20.45 horas comenzará el santo rosario callejero. La Dolorosa saldrá a la calle por primera vez e irá acompañada de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad. El itinerario establecido es el siguiente: placeta del Compás de la Trinidad, Calzada de la Trinidad, avenida de Barcelona, Barrera de la Trinidad, Lemus, Churruca, plaza de Bailén, Pelayo, Cataluña, Natalia, Ecuador, Diego de Vergara, Bailén, Fernando Cherimo, Colonia de San Eugenio, Monteleón, Calzada de la Trinidad y placeta del Compás de la Trinidad.

• Penas. Primer día del triduo en honor de la Virgen de las Penas. A las 20 horas, en el oratorio de Santa María Reina. Predica José María García Paniagua.

• Expiración. Primer día del triduo en honor de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

• Misericordia. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Gran Poder. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Predica José Manuel Caselles, director espiritual y párroco del templo.

• Dolores de San Juan. Primer día del triduo en honor a la Virgen de los Dolores. A las 20.15 horas, en la parroquia de San Juan. Predica José Emilio Cabra, párroco de Nuestra Señora de los Remedios.

Domingo, 14 de septiembre

• Rocío. Exposición fotográfica sobre la coronación canónica de la Virgen del Rocío en su décimo aniversario. La muestra cuenta con 24 mupis instalados en la calle Alcazabilla.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Salud. Besapié al Cristo de la Esperanza en su Gran Amor durante todo el día (horarios de apertura del templo) en la parroquia de San Pablo.

>Eucaristía en honor del Cristo de la Esperanza en su Gran Amor. También se procederá a la jura de cargos de la nueva junta de gobierno. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Fusionadas. Besapié al Cristo de la Exaltación, coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Cruz Desde las 10 horas, en la parroquia de San Juan.

>Segundo día del triduo en honor a los Cristos de la Vera Cruz y Exaltación, y la Virgen del Mayor Dolor con motivo de las festividades de la Exaltación de la Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores. A las 12 horas, en la parroquia de San Juan.

• Diócesis. Eucaristía por la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, presidida por el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué. A las 11 horas, en el santuario de la Victoria. Será la misa ya como mitrado, tras su toma de posesión, y su primera visita a la Patrona de Málaga.

• Crucifixión. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. A las 11 horas, en la parroquia del Buen Pastor. Oficiarán el párroco del templo y director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés, y el vicario parroquial, José Antonio García Carrasco.

• Zamarrilla. Culto en honor del Cristo de los Milagros con motivo de la festividad de la Exaltación de la Cruz. A las 11 horas, en la ermita de Zamarrilla. Oficia Jesús Ruiz Martín.

• Sed y Buen Fin. Función principal de instituto. A las 11 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. La Virgen del Buen Fin estará expuesta en besamanos.

• Llaga y Buena Fe. Función principal de instituto. A las 11 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. La Virgen de Buena fe estará expuesta en besamanos tras la santa misa.

• Lágrimas del Carmen. Besamanos a la Virgen Lágrimas del Carmen. De 11 a 13 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda.

• Humillación. Misa de estatutos. A las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Dolores del Puerto. Misa en honor del Cristo de Hermandad y Caridad por la exaltación de la Santa Cruz y besamanos a la Virgen de los Dolores. A las 12 horas, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Puerto de la Torre.

• Pasión. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Amor Doloroso. A las 12.25 horas, ejercicio del triduo, y a las 12.30 horas, eucaristía, en la parroquia de los Mártires. Habrá consagración de los niños a la Virgen.

>Solemne Vigilia de Salutación a la Virgen del Amor Doloroso, a las 22 horas, en el templo de los Mártires.

• Humildad y Paciencia. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de Dolores y Esperanza. A las 12.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 13 horas, eucaristía, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Predica el director espiritual de la corporación, Ángel Antonio Chacón.

>Semblanza y Felicitación a la Virgen. A las 23.45 horas, en el templo de San Vicente de Paúl, a cargo del exhermano mayor de la Cena, Rafael López Taza.

• Descendimiento. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Santo Sudario y función principal. A las 19 horas, con el rezo del santo rosario, y, a las 19.30 horas, santa misa, en la antigua capilla del Hospital Noble. Predica Rafael Quevedo.

• Amor. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Caridad. A las 19.30 horas, con el rezo del santo rosario y eucaristía, en el santuario de Santa María de la Victoria. Predica el director espiritual y párroco del templo, el canónigo Alejandro Escobar.

• Penas. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de las Penas. A las 20 horas, en el oratorio de Santa María Reina. Predica José María García Paniagua.

• Expiración. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

• Misericordia. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Gran Poder. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Predica José García Macías, párroco de la iglesia de San Pedro de Cártama.

• Dolores de San Juan. Segundo día del triduo en honor a la Virgen de los Dolores. A las 20.15 horas, en la parroquia de San Juan. Predica Juan Carlos Millán, párroco de Arenas, Daimalos y Trapiche y vicario parroquial de Torre del Mar.

Lunes, 15 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Crucifixión. Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad. Durante todo el día, en la parroquia del Buen Pastor.

>Eucaristía en honor de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad por su festividad. A las 21 horas, en el templo del Buen Pastor.

• Pasión. Veneración de la Virgen del Amor Doloroso. Desde las 9.30 horas, en la parroquia de los Mártires.

>Eucaristía por su festividad y por el XLIII aniversario de su coronación litúrgica. A las 20 horas, en la parroquia de los Mártires.

• Fusionadas. Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor con motivo de su festividad. De 10 a 20 horas, en la parroquia de San Juan.

>Tercer día del triduo en honor a los Cristos de la Vera Cruz y Exaltación, y la Virgen del Mayor Dolor con motivo de las festividades de la Exaltación de la Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores. A las 19 horas, en la parroquia de San Juan.

• Humildad y Paciencia. Besamanos a la Virgen de Dolores y Esperanza. De 10 a 19 horas, en la parroquia de San Vicente de Paúl.

• Misericordia. Besamanos a Virgen del Gran Poder. De 10 a 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

>Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Gran Poder. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Predica José García Macías, párroco de la iglesia de San Pedro de Cártama.

• Dolores de Churriana. Veneración extraordinaria de la Virgen de los Dolores tras su restauración. De de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas. en la parroquia San Antonio Abad de Churriana.

>Función religiosa por la festividad de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia San Antonio Abad. Intervendrá la coral Nuevo Amanecer.

• Dolores de San Juan. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 10 a 20.15 horas, excepto durante las eucaristías de las 12 y las 19 horas, en la parroquia de San Juan.

>Tercer día del triduo en honor a la Virgen de los Dolores. A las 20.15 horas, en la parroquia de San Juan. Predica Salvador Guerrero, delegado episcopal de Hermandades y párroco de San José Obrero.

• Dolores del Puente. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 10.30 a 19 horas, en la parroquia de Santo Domingo. A las 19.30 horas, eucaristía por la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen. Preside Antonio Fernández López.

• Dolores del Puerto. Besamanos a la Virgen de los Dolores. De 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

>Misa en honor de la Virgen de los Dolores con motivo de su festividad. A las 19.30 horas.

• Amor. Besamanos a la Virgen de la Caridad. A partir de las 17 horas, en el santuario de la Victoria.

>Presentación de los niños a la Dolorosa. A las 19 horas. Y, a continuación, a las 19.30 horas, tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Caridad. Participará la coral Ubi Cáritas. Predica el director espiritual de la cofradía y párroco del templo victoriano, Alejandro Escobar.

• Lágrimas del Carmen. Besamanos a la Virgen Lágrimas del Carmen. De 17 a 20.30 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda.

• Zamarrilla. Misa dedicada a la Virgen de la Amargura por su festividad. A las 19.30 horas, rezo de santo rosario, y a las 20 horas, eucaristía, en la ermita de Zamarrilla. Predica Antonio Aguilera. Participará el cuarteto de clarinetes de la banda de música de Zamarrilla.

• Expiración. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de los Dolores. A las 20 horas, en la parroquia de San Pedro.

• Penas. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de las Penas. A las 20 horas, en el oratorio de Santa María Reina. Predica José María García Paniagua. Participarán la soprano María Lourdes Benítez y José Miguel Navarro al órgano.

Martes, 16 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

Miércoles, 17 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.