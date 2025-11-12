Una investigación ofrece una visión «sociológica inédita» del fenómeno cofrade en Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha respaldado activamente el proyecto 'Informe sobre la identidad cofrade en Málaga (2025)', una investigación científica ... que aborda por primera vez desde una perspectiva académica la estructura, los valores y la presencia digital del mundo cofrade en la capital. El estudio ha sido presentado este miércoles en la Diputación Provincial de Málaga, institución que también colabora en la iniciativa y en la publicación de sus resultados.

El trabajo ha sido desarrollado por un equipo interdisciplinar formado por Diego Berraquero Rodríguez (Escuela Universitaria de Osuna, Universidad de Sevilla), Daniel Marín Gutiérrez (Universidad Pontificia de Comillas), Carmen María Santos Moreno (Universidad Pablo de Olavide) y Francisco Javier Cristófol (Universidad Internacional de La Rioja – UNIR). La investigación ofrece, según sus autores, una visión «sociológica inédita» del fenómeno cofrade en Málaga, analizando su papel en el contexto social y cultural contemporáneo.

Basado en 515 cuestionarios 'online' realizados entre el 4 y el 20 de abril de 2025, el informe traza un retrato actualizado del cofrade malagueño. Entre los principales resultados destaca que el 97,7% de los participantes pertenece a una hermandad tradicional, con una marcada continuidad generacional y una fuerte identificación emocional con su corporación.

El estudio también evidencia un alto nivel educativo entre los cofrades y una fuerte implicación en la vida interna de las hermandades. Además, un 63,7% declara tener una fe elevada, mientras que el 71,8% considera las cofradías como instituciones religiosas, culturales y sociales a la vez. Otro aspecto relevante es la creciente importancia de la comunicación digital, identificada como clave para el relevo generacional y la transmisión de valores cofrades.

Durante la presentación, el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín, ha subrayado que «es muy poca la información que se conoce a este respecto» y ha valorado la aportación del informe, al considerar que «los investigadores generan recursos informativos muy necesarios para conocer con datos el rumbo del universo cofrade». Asimismo, Garín ha felicitado al equipo responsable del proyecto, «y muy especialmente al malagueño Francisco Javier Cristófol», animando a que «se sigan ampliando las líneas de estudio para disponer de datos tan necesarios como los que hoy se han presentado», ha concluido.

Archiveros

Por otro lado, el equipo del Archivo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, dirigido por Raquel Espejo, ha convocado a todos los archiveros de las Hermandades y Cofradías agrupadas a participar en la que será la primera reunión de este tipo celebrada en el seno de la institución.

La cita será este viernes, 14 de noviembre, a las 18.30 horas, en la sede de la Agrupación. Según ha explicado la entidad de San Julián, el encuentro tiene como finalidad «fomentar el conocimiento mutuo entre los responsables de los archivos cofrades, así como compartir experiencias, criterios y métodos de trabajo relacionados con la catalogación y conservación del patrimonio histórico de las corporaciones».

Durante la sesión se abordarán temas propios e inherentes a la gestión documental y la memoria de las cofradías en todas sus ramas, desde la fotografía, documentación escrita y diseños hasta los archivos sonoros, audiovisuales y de hemeroteca.

Con esta iniciativa, el Archivo de la Agrupación de Cofradías busca establecer «un marco común de colaboración y coordinación entre los diferentes archiveros, reforzando el compromiso conjunto con la preservación y difusión del legado histórico de la Semana Santa malagueña», ha señalado la institución agrupacionista.