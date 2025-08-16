Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varias cofradías malagueñas abren sus casas hermandad reconvertidas en casetas de feria. Ñito Salas

La Feria de las cofradías de Málaga

El movimiento cofrade también está presente cada año en los festejos de agosto, aunque la alegría se traslada ahora a las casas hermandad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:44

La Feria de Málaga también tiene espacio para la Semana Santa. Las dos fiestas principales de la ciudad se funden desde hace décadas en una ... única celebración, en pleno verano. Sin embargo, las cofradías ya no levantan casetas en el real ni en el centro histórico como lo hacían hace 30 y 40 años. Aun así, su presencia sigue notándose en las calles, pero ahora trasladada a las terrazas y salones de las casas hermandad, espacios de encuentro convertidos en improvisadas casetas donde no faltan los farolillos y se mezclan música y gastronomía en un contexto de convivencia.

