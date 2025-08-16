La Feria de las cofradías de Málaga

La Feria de Málaga también tiene espacio para la Semana Santa. Las dos fiestas principales de la ciudad se funden desde hace décadas en una ... única celebración, en pleno verano. Sin embargo, las cofradías ya no levantan casetas en el real ni en el centro histórico como lo hacían hace 30 y 40 años. Aun así, su presencia sigue notándose en las calles, pero ahora trasladada a las terrazas y salones de las casas hermandad, espacios de encuentro convertidos en improvisadas casetas donde no faltan los farolillos y se mezclan música y gastronomía en un contexto de convivencia.

En realidad, no hace tanto tiempo, el panorama era bien distinto. Desde principios de los años ochenta del siglo pasado, muchas cofradías de Semana Santa montaban sus propias casetas tanto en el recinto ferial como en el corazón de la ciudad. Era habitual encontrarse, por ejemplo, con 'La Jabera' o 'El Capirote', las casetas que instalaban los hermanos de la Humildad y Rescate desde principios de los ochenta y que, incluso, conocieron el Real de Teatinos, recinto anterior al actual de Cortijo de Torres.

Con el paso de los años, más cofradías se fueron sumando a la fiesta, pero ahora, en la Feria de Día, surgida en 1983, aunque tuvo su punto más álgido a comienzo de los noventa. De hecho, hasta quince hermandades levantaron sus casetas en pleno centro histórico en 1992. La Paloma fue una de las pioneras en 1986, y precisamente en 1992 se trasladó a un amplio local en la calle Granada, en el antiguo edificio de Holanda Radio Luz. La Hermandad de los Estudiantes, por su parte, montaba 'La Casa de Troya II' en la calle Compañía, cerca de su sede canónica. El Huerto lo hacía en las inmediaciones de la iglesia de los Mártires, Fusionadas instalaba en esta época su punto de encuentro en Convalecientes, la Expiración, en la calle Ángel, y el Rocío atendía la barra de su 'Blanca y Morá' en Strachan, mientras que el Amor se abría a la feria con su 'Pasito Corto' en la calle Bolsa.

Muchos todavía recuerdan y echan de menos la caseta de la Archicofradía de la Sangre en el patio del instituto Vicente Espinel, en calle Gaona, o las emocionantes despedidas de los hermanos del Cautivo, entonando su himno al cierre de cada jornada. Eran tiempos en los que la Feria de Málaga y la Semana Santa encontraban puntos comunes: la calle, la convivencia y la tradición popular. En cambio, la realidad de la feria hoy día es bien distinta. Y también, la de las cofradías, que felizmente disfrutan de mayor solvencia económica y cuentan con amplias instalaciones, como son sus sedes sociales, ubicadas muchas de ellas en el casco antiguo o próximas a este.

Por tanto, el concepto de caseta cofrade ha variado. Las cofradías han dejado de instalarse en el real y en el centro, ya que el coste, las exigencias logísticas y la transformación de la feria han empujado a las hermandades a buscar nuevas fórmulas. Es por ellos que hoy, la actividad festiva se ha trasladado a las casas hermandad, donde terrazas y salones climatizados se engalanan con farolillos y se llenan de mesas para comidas y verbenas, si bien algunas corporaciones alejadas del circuito ferial utilizan espacios cedidos por otras cofradías para convocar a sus hermanos y departir un buen almuerzo entre charlas en clave 'semanasantera' y buenos propósitos para el nuevo curso.

Puntos neurálgicos

De esta forma, la esencia cofrade en la Feria de Málaga permanece. Muchas casas hermandad se convierten durante algo más de una semana en puntos neurálgicos donde se mezclan generaciones de cofrades, familiares y amigos. Allí se brindan por la feria, se baila y escuchan sevillanas, malagueñas, flamenquito, la música más actual y hasta alguna que otra marcha procesional, por supuesto. Y se saborea la cocina tradicional, regada con vinos de la tierra, y donde tampoco faltan cervezas, tinto de verano y refrescos para combatir el calor. Las casas hermandad son, por tanto, el escenario perfecto para quienes quieren vivir la feria de otra manera, con mayores comodidades y rodeados de un ambiente más cercano y absolutamente cofrade, donde también se estrechan lazos y se recaudan fondos para el día a día de las hermandades y sus obras sociales.

La Noche de los Fuegos, la de este viernes festivo, 15 de agosto, sigue siendo el gran punto de arranque. Varias hermandades organizan veladas especiales para esa noche, con música en directo, cenas y brindis por la Feria de Málaga, tras el espectáculo piromusical que abren los festejos de agosto. Y para el resto de la semana, los almuerzos, comidas de convivencia y verbenas se repartirán entre casas hermandad y, en menor medida, en alguna caseta del Real como 'Clandestino', muy vinculada al movimiento cofrade.

En consecuencia, la participación de las hermandades en los festejos de agosto se mantiene intacta. Cierto es que la imagen ha cambiado, los escenarios, también, pero el compromiso con la ciudad y el fomento de la convivencia se palpan en un ambiente en el que se fusiona la esencia de la Semana Santa con el espíritu festivo que favorece la Feria de Málaga.

Presencia cofrade en la feria

• Crucifixión. Noche de los Fuegos. Viernes 15 de agosto, a partir de las 20.30 horas, en la terraza de la casa hermandad (calle Diego de Siloé, 8).

• Paloma. Verbena. Viernes 15 de agosto, a partir de las 14 horas, en la casa hermandad (plaza de San Francisco). Contará con la actuación en directo del dúo Blanca & Verde a partir de las 17 horas.

• Rocío. Noche de los Fuegos. Viernes 15 de agosto, a partir de las 20 horas, en la terraza de la casa hermandad (calle Chaves, 4, en el barrio de la Victoria). Contará con la actuación en directo del grupo De Lunares. Del 16 al 21 de agosto, en el Hogar del Rocío, en la casa hermandad, de 12 a 17 horas, y el martes 19 de agosto, a mediodía, comida de convivencia en la caseta 'Clandestino', en el Real de la Feria (calle Peñista Rafael Fuentes 103-104).

• Monte Calvario. Veladilla de los Fuegos. Viernes 15 de agosto, a partir de las 20 horas, en la explanada de la ermita (en la cima del Monte Calvario).

• Pasión. Noche de los Fuegos. Viernes 15 de agosto, a partir de las 21 horas, en la casa diocesana de espiritualidad (pasaje de los Almendrales, 2-4). El lunes 18 de agosto, almuerzo, a partir de las 14 horas, en la caseta El Zaguán de Pepe Higo, en el Real de la Feria.

• Descendimiento. Noche de los Fuegos. Viernes 15 de agosto, a partir de las 22 horas, en la terraza de la casa hermandad.

• Penas. Caseta 'La Calzada'. Durante los días 16, 19 y 23 de agosto, en la casa hermandad, a partir de mediodía.

• Amor. Almuerzo en la caseta 'Clandestino', en el Real de la Feria. Lunes 18 de agosto, a las 14 horas.

• El Rico. Caseta 'La Ochava'. Del 16 al 19 de agosto, en la casa hermandad (salón climatizado) y en la terraza (calle Victoria, 12-14). Contará con las actuaciones en directo de Adri y Salva (16 de agosto, a las 16 horas), Blanca y Verde (17 de agosto, a las 16 horas) y Contramismo (18 y 19 de agosto, a las 16 horas).

• Fusionadas. Caseta 'El Postigo de San Juan'. Los días 16 y 17 de agosto, en la terraza de la casa hermandad (pasillo de Santa Isabel). Contará con las actuaciones en directo de Eduardo Díaz (16 de agosto, a las 16 horas) y Lázaro Cruz (17 de agosto, a las 16 horas).

• Estudiantes. Sábado 16 de agosto y viernes 22 de agosto, a partir de las 13 horas, en la casa hermandad (calle Alcazabilla). Contará con música en directo.

• Salesianos. Días 16, 17 y 18 de agosto, desde las 12.30 horas, en la terraza de la casa hermandad (calle Eduardo Domínguez Ávila, 26, en Capuchinos). Contará con la música en directo de Blanca y Verde (16 de agosto

• Viñeros. Días 16 y 19 de agosto, en la casa hermandad (plaza de los Viñeros, 5).

• Salud. Del 16 al 22 de agosto, en la terraza y casa hermandad (calle Trinidad). A partir de las 13 horas. Antonio de los Flamenkitos y Fenan de la Callenmedio (19 de agosto, a las 16 horas) y Cristian Trivi (22 de agosto, a las 16 horas).

• Sepulcro. Del 17 al 23 de agosto, en la terraza y casa hermandad (calle Alcazabilla). De 13.30 a 20.30 horas.

• Humildad y Paciencia. Almuerzo, el domingo 17 de agosto, a las 14 horas, en la caseta Clandestino, en el Real de la Feria (calle Peñista Rafael Fuentes 103-104).

• Sangre. Almuerzo. Lunes 18 de agosto, desde las 14 horas, en la caseta 'Clandestino', en el Real de la Feria (calle Peñista Rafael Fuentes 103-104).

• Dulce Nombre. Caseta 'La Chivata'. Martes 19 de agosto, a partir de las 13 horas, en la casa hermandad de los Estudiantes (calle Alcazabilla).

• Prendimiento. Almuerzo con reserva en la caseta 'El Varal', en la propia casa hermandad (calle Jesús del Prendimiento, en el barrio de El Ejido). A las 14.30 horas. Desde las 17.30 horas, entrada libre.

• Salutación. Comida en la caseta 'Clandestino', en el Real de la Feria (calle Peñista Rafael Fuentes 103-104), el martes 19 de agosto, a las 14 horas.

• Misericordia. Caseta 'Los Percheles', en la terraza y salones de la casa hermandad (calle La Serna). Los días 19 y 23 de agosto, en horario de 12 a 18 horas.

• Pollinica. Almuerzo en la caseta 'La Exquisita', en el Real de la Feria (calle Peñista Rafael Fuentes, 63-64). El jueves 21 de agosto, a las 14 horas.

• Sentencia. Almuerzo. Viernes 22 de agosto, a partir de las 13.30 horas, en la casa hermandad del Sepulcro (calle Alcazabilla).