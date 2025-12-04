Una exposición repasa los cien años de la Cofradía del Prendimiento de Málaga

2025 ha sido un año especialmente intenso para los cofrades del Prendimiento, que han desplegado un amplio programa de actos y cultos para conmemorar el ... centenario de esta popular corporación del Domingo de Ramos de Málaga, incluida la salida procesional extraordinaria que protagonizó la Virgen del Gran Perdón el pasado 12 de octubre. Como epílogo de este centenario, este jueves se ha inaugurado en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos, en la sede de la Agrupación de Cofradías, una exposición que repasa los cien años de historia de la hermandad capuchinera.

'Prendimiento: 100 años de historia' es el título de una muestra que puede visitarse hasta el próximo 3 de enero en el antiguo hospital de San Julián, de martes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, y los sábados, de 10 a 13 horas.

El recorrido expositivo ofrece piezas representativas de todas las etapas de la cofradía: enseres procesionales, documentos originales, proyectos artísticos, elementos litúrgicos, fotografías históricas y testimonios que ilustran los orígenes, el crecimiento y la consolidación patrimonial del Prendimiento hasta la actualidad. La exposición cuenta con la colaboración de Viveros Guzmán y el Cementerio Histórico de San Miguel.