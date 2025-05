Los cultos a María Auxiliadora y la Gran Procesión de Roma centran la agenda cofrade del fin de semana

Manuel García Málaga Jueves, 15 de mayo 2025, 13:57 Comenta Compartir

Muchos malagueños ya se encuentran en Roma y otros miles llegarán entre hoy y el sábado para contemplar a María Santísima de la Esperanza y al Cristo de la Expiración de Sevilla, El Cachorro, en el interior de la basílica de San Pedro del Vaticano y la Gran Procesión por las calles de la capital italiana con motivo del Jubileo de las Cofradías, proclamado por el recientemente fallecido Papa Francisco.

Mientras, en Málaga, los devotos que no puedan desplazarse a la ciudad eterna podrán seguir en la web y en la app de Sur toda la cobertura de lo que acontezca, así como un programa especial en el plató del periódico con señal en directo de televisión desde Roma, que comenzará a las 14.30 horas.

Por otro lado, durante el fin de semana también se llevará a cabo en nuestra ciudad la novena en honor a María Auxiliadora, la cruz de mayo de la Salud y cultos de la Soledad de San Pablo, los Santos Patronos y el grupo parroquial Llaga y Buena Fe.

Exposiciones

Hasta el 30 de mayo. Exposición colectiva 'Colores del Alma', con obras de María José Paneque, Victoria Mogaburo y María José Brescia, en la sala de exposiciones Ciriaco y Paula, Santos Patronos de Málaga, en horario de lunes a viernes, de 11 a 13.30 y de 18 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos, cerrado.

Jueves 15 de mayo

Esperanza y Expiración (Sevilla). La Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración de Sevilla están expuestos a la veneración de los fieles, en una de las capillas de la nave izquierda de la basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma, en horario de 7 a 18 horas.

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 20 horas.

Viernes 16 de mayo

Esperanza y Expiración (Sevilla). La Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración de Sevilla están expuestos a la veneración de los fieles, en una de las capillas de la nave izquierda de la basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma, en horario de 7 a 18 horas.

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Sábado 17 de mayo

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Mediadora. Proyección de la Gran Procesión del Jubileo de la Esperanza en Roma, en la casa hermandad, a las 13 horas.

Salud. Cruz de mayo, en la terraza de la casa hermandad, a las 13 horas.

Sur. Programa especial en el plató de diario Sur con señal en directo de televisión desde Roma y con conexiones con el equipo del periódico que se encuentra en Italia y que coordinará desde Málaga el periodista José Antonio Sau, a las 14.30 horas.

Gran Procesión en Roma. La Preprocesión, con imágenes de varios países (Vaticano, Italia, Francia y Portugal), partirá desde la piazza Celimontana, en el entorno del Coliseo de Roma, a las 14 horas.

El Cristo de la Expiración de Sevilla, El Cachorro, saldrá desde una carpa en la piazza Celimontana, a las 15 horas; mientras que la Virgen de la Esperanza lo hará desde la misma ubicación a las 15.30 horas.

Itinerario: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana, cuya llegada está prevista en torno a las 22 horas.

En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini. A este punto deberá llegar la cabeza de procesión hacia las 17 horas.

La banda de música de la Esperanza acompañará a la Dolorosa durante el recorrido y la fusión de las bandas de música de Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras, y la Municipal de La Puebla del Río, a El Cachorro.

Soledad de San Pablo. Misa de acción de gracias, en la parroquia de San Pablo, a las 19 horas.

Llaga y Buena Fe. Sabatina mensual en honor Jesús Nazareno de la Llaga en el Hombro, en la parroquia de la Santísima Trinidad, a las 19.30 horas.

Domingo 18 de mayo

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Patronos de Málaga. Octavo día de la solemne novena mensual en honor a los Santos Mártires, en la parroquia de los Mártires, a las 10 horas.

Lunes 19 de mayo

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Martes 20 de mayo

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Miércoles 21 de mayo

María Auxiliadora. Novena en honor a María Auxiliadora, en su santuario, a las 9 y a las 20 horas.

Corpus Chico de la Trinidad. La comisión del Corpus Chico de la Trinidad presentará la antigua custodia del barrio tras su restauración por Cristóbal Angulo, en la parroquia de San Pablo, a partir de las 20 horas.