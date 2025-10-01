Cuatro imágenes de la Virgen saldrán a la calle este fin de semana en Málaga

El primer fin de semana del mes de octubre estará marcado por la procesión extraordinaria de Jesús de la Soledad, titular de la Hermandad del ... Dulce Nombre, que saldrá este sábado, a las 18 horas, para recorrer las feligresías de su sede canónica, la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, y la del Buen Pastor, parroquias que forman una unidad pastoral. Sin embargo, no será la única imagen que pisará estos días la calle, ya que este viernes, que también acogerá el traslado del Señor de la Soledad, procesionará la Virgen de los Ángeles, una antiquísima escultura, del siglo XVI aunque repolicromada en el XVIII y restaurada hace algunos años por Enrique Salvo.

El cortejo se pondrá en marcha a las 18.30 horas, desde el Asilo de los Ángeles, para recorrer las calles Pedro Gómez Sancho, Bursoto, Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, avenida Miraflores de los Ángeles, Ibrahin, Juan Antonio Tercero, Segismundo Moret, Arturo Reyes, Matachel, Julián Argos, José Canalejas, Cristino Martos, Arroyo de los Ángeles, Tristán De Silva, Pepe Santiago, Yermo, Juan García Hortelano, Pedro Gómez Sancho y asilo de los Ángeles, con encierro en torno a las 22.30 horas.

Ampliar La Virgen de los Ángeles procesionará el primer viernes del mes de octubre. Iván López

Tras el trono de la Virgen marchará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Como novedad, la imagen lucirá un manto de tisú de oro. Los responsables de la organización de la procesión recomiendan el paso de la Virgen de los Ángeles por la calle Pepe Santiago y la subida hacia el asilo.

Churriana y el Centro

Al día siguiente, este sábado, saldrán a la calle las vírgenes del Rosario de Churriana y Lágrimas y Favores, de las Reales Cofradía Fusionadas.

La imagen letífica de la churrianera parroquia de San Antonio Abad, que pertenece a un grupo parroquial, presidirá un rosario de la aurora por su feligresía. La partida desde el templo será a las 7.30 horas, y la llegada, una hora más tarde. El itinerario que recorrerá la Virgen del Rosario de Churriana es el siguiente: plaza de San Antonio Abad, Camino Nuevo, Teresa Blasco, Silencio, Benamocarra, Toril, Correo, Estación, plaza del Mirador, Camino Nuevo, plaza de San Antonio Abad

Por su parte, la Virgen de Lágrimas y Favores acaparará también la atención de los cofrades este sábado, con su tradicional rosario vespertino por la feligresía de San Juan.

La comitiva que antecederá a la Dolorosa de Dubé de Luque se pondrá en marcha en torno a las 20 horas. Tras bajar la rampa del templo de San Juan, la Virgen de Lágrimas y Favores continuará por las calles San Juan, plaza Félix Sáez, Alarcón Luján, Mesón de Vélez, Liborio García, Nueva, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca y San Juan, con entrada al templo del Bautista en torno a las 21.30 horas.

Traslado por La Malagueta

Por último, la Virgen de las Angustias, de la Hermandad del Descendimiento, también saldrá a la calle este fin de semana, aunque en formato traslado procesional. En concreto, lo hará este domingo, a las 18.15 horas, desde la parroquia de San Gabriel Arcángel, donde se han celebrado sus cultos y ha permanecido durante varios días más.

La Dolorosa de Castillo Lastrucci se dirigirá a su casa hermandad por las calles Cervantes, Arenal, Fernando Camino, Maestranza, Cervantes, Paseo de Reding (vial del aparcamiento), plaza del General Torrijos en dirección a la capilla del antiguo Hospital Noble y Maestranza, con entrada a la casa hermandad

El acompañamiento musical lo pondrá también la banda Maestro Eloy García de la Expiración, formación que el próximo Viernes Santo se estrenará detrás del trono de palio de la Hermandad del Descendimiento.