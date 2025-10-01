Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen de las Angustias saldrá en traslado procesional por el barrio de La Malagueta. R. Rodríguez

Cuatro imágenes de la Virgen saldrán a la calle este fin de semana en Málaga

Los cortejos recorrerán los barrios de Miraflores de los Ángeles, el Centro Histórico, Churriana y La Malagueta

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:48

El primer fin de semana del mes de octubre estará marcado por la procesión extraordinaria de Jesús de la Soledad, titular de la Hermandad del ... Dulce Nombre, que saldrá este sábado, a las 18 horas, para recorrer las feligresías de su sede canónica, la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, y la del Buen Pastor, parroquias que forman una unidad pastoral. Sin embargo, no será la única imagen que pisará estos días la calle, ya que este viernes, que también acogerá el traslado del Señor de la Soledad, procesionará la Virgen de los Ángeles, una antiquísima escultura, del siglo XVI aunque repolicromada en el XVIII y restaurada hace algunos años por Enrique Salvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuatro imágenes de la Virgen saldrán a la calle este fin de semana en Málaga

Cuatro imágenes de la Virgen saldrán a la calle este fin de semana en Málaga