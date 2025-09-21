El Cristo del Prendimiento visitará la iglesia de Santo Domingo de Málaga: estos son los datos

La imagen de Jesús del Prendimiento volverá el próximo domingo día 28 al templo en el que su cofradía fue fundada hace cien años. La ... parroquia de Santo Domingo de Málaga acogerá durante la próxima jornada dominical al Cristo capuchinero, que será trasladado de forma privada al histórico templo perchelero. Según fuentes consultadas, el Obispado no ha autorizado que el traslado se haga de manera pública.

La imagen estará expuesta en besapiés de 10 a 11.15 horas, tras la misa de las 11.30 hasta las 13 horas y de 17 a 18.15 horas. A las 18.30 horas se celebrará una eucaristía celebrada por el párroco de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, Rafael Pérez Pallarés, y el párroco de Santo Domingo, Antonio Fernández. La parte musical correrá a cargo del coro de la Cofradía de la Sagrada Cena.

En el transcurso de esta misa se llevará a cabo la jura de cargos de la nueva junta de gobierno de la Cofradía del Prendimiento, en el mismo sitio en el que tomó posesión su primera directiva hace cien años. Además, el Cristo se va a colocar en el mismo lugar que ocupó el primer altar de la cofradía, hace un siglo, junto a la capilla donde actualmente se venera al Cristo del Perdón, de la Cofradía de los Dolores del Puente.

Los actos por el centenario de la Cofradía Prendimiento seguirán con el culto extraordinario previsto en la Catedral de Málaga durante los días 10 y 11 de octubre, protagonizado por la Virgen del Gran Perdón, que será trasladada en la tarde del jueves 9 a la casa hermandad de los Estudiantes, y regresará desde allí en procesión extraordinaria a Capuchinos el domingo 12. El viernes 10 se celebrará una misa, y el sábado 11, la Dolorosa estará expuesta en besamanos en el primer templo de la diócesis.