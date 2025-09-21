Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús del Prendimiento en su salida procesional del pasado Domingo de Ramos. Hugo Cortés

El Cristo del Prendimiento visitará la iglesia de Santo Domingo de Málaga: estos son los datos

La imagen estará expuesta en besapiés durante el próximo domingo día 28 con motivo del centenario de su cofradía

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:27

La imagen de Jesús del Prendimiento volverá el próximo domingo día 28 al templo en el que su cofradía fue fundada hace cien años. La ... parroquia de Santo Domingo de Málaga acogerá durante la próxima jornada dominical al Cristo capuchinero, que será trasladado de forma privada al histórico templo perchelero. Según fuentes consultadas, el Obispado no ha autorizado que el traslado se haga de manera pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  5. 5 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  6. 6 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  7. 7

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  8. 8

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  9. 9 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Cristo del Prendimiento visitará la iglesia de Santo Domingo de Málaga: estos son los datos

El Cristo del Prendimiento visitará la iglesia de Santo Domingo de Málaga: estos son los datos