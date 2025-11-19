La banda de Bomberos tocará en el Círculo Mercantil de Sevilla

La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga tocará en Sevilla este fin de semana. Lo hará este sábado, 22 ... de noviembre, como formación invitada por la sevillana banda Esencia que celebra su 20.º aniversario. El concierto que ofrecerá Bomberos se desarrollará a partir de las 20 horas, en el Círculo Mercantil e Industrial de la capital hispalense, cita que ha conseguido crear gran expectación entre los cofrades y amantes de la música procesional.

La presencia de la banda malagueña en este acto supone un homenaje a la formación que dio origen al estilo de cornetas y tambores en España. Reconocida como la 'Madre y Maestra' de este género, la centenaria banda de Bomberos de Málaga forjó un sello interpretativo que marcó la música procesional y que ha servido de referencia para generaciones de músicos de toda Andalucía.

Este concierto coincide, además, con el gran momento que atraviesa la banda. Y es que tras décadas abriendo cortejos y sumida en un notorio estancamiento, ahora goza de una excelente salud, habiendo crecido en número de componentes y en musicalidad, por lo que cada vez son más las cofradías que la reclaman para acompañar a sus imágenes titulares.

Que Bomberos de Málaga sea la encargada del concierto central del aniversario de la banda de cornetas y tambores Esencia de Sevilla supone, sin duda, todo un reconocimiento a la formación malagueña, pionera de este género musical. Pero, además, su actuación en Sevilla constituye un reencuentro entre el origen del estilo y la ciudad que luego lo adoptó y enriqueció.

El concierto se enmarca dentro de la programación que acompaña a la exposición '20 años de Esencia, más de 100 años de estilo', abierta del 21 al 30 de noviembre en la sede del Círculo Mercantil. La muestra ofrece un recorrido por la memoria y la evolución de las bandas puras, reivindicando un patrimonio sonoro que forma parte esencial de la identidad cofrade.

La presencia de la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga será, por tanto, uno de los hitos de la conmemoración. «un homenaje a la formación que abrió camino y que sigue siendo símbolo de autenticidad, solemnidad y excelencia musical», apuntan desde la formación hispalense.

Banda con historia

Aunque se considera 1911 el año de partida de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, fundada por el comandante Joaquín Ramírez, entonces jefe del cuerpo, junto con el sargento Antonio Frutos, cierto es que existen documentos gráficos de 1899 en los que se aprecia a los primeros miembros de la banda provistos de instrumentos. Por tanto, y sin ningún tipo de discusión, nos hallamos ante la formación musical decana en su género, que actualmente dirige José Luis Gil de la Cruz, bombero de profesión que entró como músico en la formación en 1981.

Una resolución aprobada por el Ayuntamiento, durante la sesión celebrada el 6 de septiembre de 1912, ya hablaba explícitamente de la banda. El acta decía lo siguiente: «Bajo la dirección de D. Antonio Frutos, delicado artista y celoso Maestro de la Banda del Real Cuerpo de Bomberos y del inspirado compositor D. Alberto Escámez, han empezado los ensayos de las bellas composiciones musicales, que ejecutarán en los desfiles procesionales de la próxima Semana Santa». Sin embargo, aunque se menciona a Frutos, bien es cierto que el principal baluarte de esta iniciativa musical fue Joaquín Ramírez, quien sirvió a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre del rey Alfonso XIII, en el Cuerpo de Alabarderos y Lanceros. Gracias a su vinculación con la casa real, el hijo póstumo de Alfonso XII otorgó, el 31 de octubre 1906, el título de 'Real' al Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Si Antonio Frutos hizo las veces de primer director, las composiciones tenían la firma de Bernardo Poyuelo, Pascual Zueco Ramos y, en especial, del militar jiennense Alberto Escámez López, auténtico protagonista del estilo que define a Bomberos, a cuatro voces, sello que, con posterioridad, siguieron otras formaciones, caso de la Centuria Macarena de Sevilla.

La primera marcha de Escámez para Bomberos la escribió en 1928, bajo el título de 'Nuestra Señora de Consolación y Lágrimas', mientras que la última data de 1956, dedicada a la 'Virgen de Linarejos', renombrada en la banda de Bomberos como 'Prendimiento'. Como curiosidad, cabe citar la pieza 'Al pobre Zaragoza', compuesta en memoria de José Gómez Zaragoza, un bombero asesinado en los años 30, hoy conocida como 'Virgen del Buen Fin' tras su rebautizo por parte de la banda de la Policía Armada de Sevilla, responsable de otras variaciones en sus denominaciones originales, tales como las marchas 'Cristo Viejo' por 'Cristo de la Buena Muerte', y 'Rocío' por 'Montesión'.

Participación en Semana Santa

Fue en la Semana Santa de 1920, unos años antes de que se fundara la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, cuando la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, por acuerdo del Ayuntamiento, participó por primera vez en una procesión durante los días santos, si bien se desconoce a qué hermandad acompañó. Los penachos de plumas blancas, detalle que caracteriza su estética, ya estaban presentes en el uniforme de gala.

El esplendor cofrade iba 'in crescendo' a pasos agigantados desde el nacimiento del ente agrupacionista hasta que se vio truncada la progresión en 1931, tras el periodo conocido como el de la quema de conventos, lo que provocó la disolución de la propia banda. La inactividad se prolongó hasta 1935, año en que se reorganizó, gracias al tesón de Antonio Frutos, Juan José Sánchez Luque y José Gallego.

Frutos se mantuvo en la dirección musical hasta 1975, siendo sustituido por Antonio Torres, y dos años más tarde, en 1977, se hizo cargo de la banda José Antonio Álvarez Salamanca, bombero de profesión y corneta.

Desde 2004 lleva la dirección José Luis Gil de la Cruz. Sus componentes visten casco de gala con plumeros blancos, inspirado en la antigua guardia del rey de Francia, casaca azul marino con hombreras antiguas de bombero, pecherín blanco con botonadura dorada, bocamanga bordada con el escudo de Málaga y pantalón de pinzas con la doble raya que simboliza el título de 'Real'.