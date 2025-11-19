Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
la banda malagueña es pionera en España en el género de cornetas y tambores. Marilú Báez

La banda de Bomberos tocará en el Círculo Mercantil de Sevilla

La formación malagueña dará un concierto el Día de Santa Cecilia, invitada por la sevillana banda de cornetas y tambores Esencia, que celebra su 20.º aniversario

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga tocará en Sevilla este fin de semana. Lo hará este sábado, 22 ... de noviembre, como formación invitada por la sevillana banda Esencia que celebra su 20.º aniversario. El concierto que ofrecerá Bomberos se desarrollará a partir de las 20 horas, en el Círculo Mercantil e Industrial de la capital hispalense, cita que ha conseguido crear gran expectación entre los cofrades y amantes de la música procesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La banda de Bomberos tocará en el Círculo Mercantil de Sevilla

La banda de Bomberos tocará en el Círculo Mercantil de Sevilla