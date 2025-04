Antonio Banderas: «A veces tengo que tirar de mi nombre para poder cruzar una calle en la Semana Santa de Málaga»

SUR Jueves, 17 de abril 2025, 12:52 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

«El Jueves Santo siempre ha sido como el día grande de la ciudad». Así de claro se mostraba Antonio Banderas en el traslado del Cristo de Mena en esta Semana Santa de Málaga 2025. «Yo con 5 añillos ya veía el traslado. Me subía ahí en el puente de los Alemanes con mi hermano porque para nosotros era un día grande», recordaba el actor poco antes de comenzar un acto que nunca se pierde cuando se encuentra en la ciudad.

«Es un acto que tiene un valor emocional y, si me permites, también teatral en el mejor sentido de la palabra. No de la actuación falsa, sino de la actuación verdadera del cuerpo legionario que desde hace ya casi 100 años creo que está unido, muy unido a la ciudad de Málaga, donde son muy queridos. Tiene un carácter muy hermoso, muy bonito, es un ritual muy bonito de ver», apuntaba Banderas.

Además, el actor cuenta con una relación personal porque en el año 2013 la Legión le hizo legionario de honor, imponiéndole el chapiri en el traslado del Jueves Santo.

«La Semana Santa es pueblo»

En el mismo acto, Antonio Banderas quiso mojarse sobre las críticas a la «privatización» de la Semana Santa de Málaga. «La Semana Santa es pueblo. Está clarísimo. Si no existe ese pueblo, no hay Semana Santa. Y más que nada, lo que ha pasado con la privatización es una confusión. Lo que ha pasado es poner mucho acento en la seguridad», sentenció el intéprete.

«¿Es más incómodo moverse ahora mismo por Málaga? Sin duda, lo es. Pero tenemos todos que hacer un pequeño esfuerzo para entender que hay que tener calles de evacuación, pasos controlados, y eso la gente en Málaga... Además, los malagueños somos muy anárquicos. Esa es la verdad. Nos gusta movernos como nos dé la gana a nosotros. Entonces, pues lo criticamos. Yo soy el primero que cuando me voy a pasar por un paso tengo que a veces tirar de mi nombre, lo que es muy feo. Porque a lo mejor va mi hermano, que no lo conocen tanto, y no lo dejan de pasar. Entonces, es injusto también, lo reconozco. Por lo tanto, es complicado», apuntó Banderas.

«Cuando termina el recorrido oficial yo me he hecho a la calle. A mí donde me gusta ver las profesiones es en las esquinas, ver las procesiones mezcladas con la gente y verlos a pie de calle, que es donde realmente se disfruta. Pero sí, tendríamos que darle una repensada a eso. Pero yo no soy parte de los organismos que regulan esto. Yo soy un cofrade», concluyó el actor.