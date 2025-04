«Un adolescente que se autolesiona lo que busca es calmarse, no hacerse daño»

Hacerse daño genera endorfinas en el cerebro que contrarrestan el dolor emocional y hay que enseñar a los menores otra manera saludable de generar esas endorfinas. «Un adolescente que se autolesiona lo que busca es calmarse, no hacerse daño», explica Marina Alés, psicóloga sanitaria.

–¿Tienen ahora los adolescentes más problemas de salud mental?

–Antes se ponía más la atención en la salud mental de los adultos. Y a raíz de la pandemia y de la privación de relaciones sociales se puso más el foco en los adolescentes y en cómo afectaba esa situación a su salud mental.

–¿Cómo se determinan las altas capacidades?

–Depende de cada comunidad autónoma. En Andalucía se hace una evaluación integral en la que se mide el coeficiente intelectual y las diferentes actitudes intelectuales. Además, se evalúa el perfil de personalidad, la gestión emocional, el ajuste psicosocial... y con todo eso se determina si presenta altas capacidades. Se suele hacer cuando hay una sospecha, que puede venir del centro educativo. En consulta también vemos a menores que tienen problemas de comportamiento o baja motivación que no están gestionando bien sus actitudes intelectuales y eso les está generando una sintomatología en el colegio o en casa. Es importante que el psicólogo haga una evaluación y vea si esos síntomas vienen de un desajuste con su inteligencia.

–¿Pueden convertirse las altas capacidades en una etiqueta que les pese y les llegue a perjudicar?

–Depende mucho de cómo se enfoque. Por eso es tan importante que la detección vaya acompañada de una intervención a nivel emocional. Esto no significa que el colectivo de altas capacidades necesite ir al psicólogo. Aunque no ocurre siempre, en estas personas suele darse la disincronía, que consiste en que la parte intelectual, la parte cognitiva, va más rápido que la parte emocional. Sin embargo, el cerebro, a nivel madurativo, tiene su edad cronológica. Un niño o una niña que asimila más información, pero su cerebro no está preparado para procesar emocionalmente eso, porque hay un desfase entre el desarrollo intelectual y emocional. Y el propio niño puede creer que, como tiene altas capacidades, tiene que ser más capaz.

–¿Por qué empieza un adolescente con altas capacidades en una dinámica de autolesiones?

–Un cerebro en el cual aparece una estrategia de hacerse daño, de ideas suicidas, de fantasear con la muerte lo que busca es calmarse, no hacerse daño. Esto ocurre en cerebros normotípicos y en otros con altas capacidades. La diferencia está en la velocidad de aprendizaje. Si yo aprendo que algo me calma, tengo altas capacidades y mi velocidad de aprendizaje es mayor voy a incorporar más rápido esa estrategia. Ahora, también van a incorporar más rápido estrategias sanas, de regulación, cuando hay una intervención.

–¿Por qué autolesionarse les calma?

–Cuando se hacen daño generan endorfinas en el cerebro y esas endorfinas contrarrestan el dolor emocional. Hay que enseñar a los adolescentes otras maneras saludables y sanas de generar esas endorfinas: haciendo deporte, hablando con amigos, con mindfulness. A raíz de la pandemia están aumentando los casos y es algo que nos preocupa mucho a los profesionales. En adolescentes se producen igual en chicos y chicas, pero los chicos lo ocultan porque ellos tienen la creencia de género de que tienen que ser fuertes, mientras que ellas suelen contarlo antes. La autolesión no favorece el suicidio, incluso es un paso previo y, a veces, lo está frenando. Es un mecanismo para regular el dolor. No es sano, pero es que es así. ¿Cómo podemos frenarlo? Pues podemos decir: te comprendo, pero no voy a aceptarlo.

–¿Influye criarse en una familia en la que hay que aparentar que todo va bien o en la que hay muchas expectativas sobre los adolescentes?

–Efectivamente. Esa autoexigencia es lo que hace que el adolescente piense: yo tengo que ser capaz de aliviar mi malestar por mí mismo y no puedo pedir ayuda. Lo que protege contra el sufrimiento es la seguridad y ese refugio en el hogar. Hay que transformar esa autoexigencia en que ellos también pueden cometer errores y pedir ayuda.

-¿Se pueden prevenir las autolesiones en niños con altas capacidades?

-Se pueden prevenir. Es importante la formación, la información y la detección para poder ofrecer esas necesidades emocionales al colectivo de alta capacidad.

–¿Cuáles son las señales de alerta para padres ante ideas suicidas?

–La conducta suicida empieza en el pensamiento y produce una verbalización. Hay ciertas verbalizaciones que son señales de alarma. Es como una ola. Y normalmente prestamos atención cuando ya estamos en la cresta de la ola. Ahí ya hay un impulso, pero previamente podemos detectar eso. Y es cuando hay fantasías de verbalizaciones tipo: Soy una carga, estaríais mejor sin mí... Ahí ya hay que intervenir. O si hay cambios bruscos de comportamiento, aislamientos más prolongados de lo habitual, cambios en la alimentación, en el sueño, en el peso, en los estudios, en las emociones que comunica el adolescente... todo eso son señales de alarma.

–¿Se llega a curar del todo esa tendencia a la autolesión?

–En el cerebro vamos construyendo mecanismos de regulación adaptativos y otros que son desadaptativos. El cerebro nos va a llevar cada vez más a lo que nos produce seguridad, a lo que es más sano. Si yo he aprendido en el pasado que la comida me calma puede ser que en algunos momentos de crisis muy fuertes mi cerebro me lleve otra vez a ese mecanismo de regulación. Sin embargo, yo puedo elegir y tengo la capacidad de elegir y eso es lo que sí se aprende.

–¿Las autolesiones son más frecuentes en adolescentes con altas capacidades?

–No hay ningún estudio con rigor que vincule la autolesión a la alta capacidad. Sí que vincule la autolesión a la adolescencia. Y también tenemos estudios que nos dicen que lo que protege de la autolesión son los vínculos de seguridad: el apego seguro, la familia, el apoyo percibido. Eso es lo que va a contrarrestar que se hagan daño.

Temas

salud