El teatro y la música marcan la agenda de ocio de este finde en Málaga

El segundo fin de semana del mes de enero de 2019 viene cargado, sobre todo, de teatro. Las obras del 36 festival de teatro marcan, entre otras propuestas escénicas, la agenda. Destaca el monólogo 'La luz oscura' de Rafael Álvarez 'El Brujo' o la obra '¿Quién es el señor Schmitt?' protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño, entre otras interesantes propuestas. Tampoco faltan las citas para los pequeños de la casa, la música así como la primera fiesta patronal de la provincia que se celebra este domingo en Comares. Toma nota y encuantra tu plan.

Viernes 11 'El Brujo' presenta 'La luz oscura'

En el monólogo 'La luz oscura', Rafael Álvarez 'El Brujo' repasa la obra y el pensamiento del místico y poeta carmelita San Juan de la Cruz, y lo hace desde la reflexión, la profundidad y el sentido del humor.

-Dónde: Teatro Cervantes de Málaga (Ramos Marín, s/n).

-Fecha: viernes 11.

-Entradas: 12-30 euros.

-Hora: 20.00 horas

Sábado 12 y domingo13 Javier Gutiérrez protagoniza '¿Quién es el señor Schmitt?'

Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan '¿Quién es el señor Schmitt?',

Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan '¿Quién es el señor Schmitt?', con Xabier Murua, Quique Fernández y Armando Buika. Una obra de Sébastien Thiéry que lleva a escena Barco Pirata Producciones, dirigida por Sergio Peris-Mencheta. El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa; en ese momento suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt... Más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en una casa que no parece su casa, los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece... El pánico se apodera de ellos. ¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora Schmitt? ¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los 'otros'? ¿El espectador? ¿Quién es el señor Schmitt?

-Dónde: Teatro Cervantes (Ramos Marín, s/n)

-Cuándo: Sábado (20.00 horas); y domingo (19.00 horas)

-Entradas: De 9 a 24 euros segun localidad.

Viernes 11 y sábado 12 'A secreto agravio, secreta venganza', en el Teatro Echegaray

Jóvenes Clásicos presenta 'A secreto agravio, secreta venganza', una versión libre de Pablo Bujalance sobre el original de Calderón de la Barca. Con José Carlos Cuevas, David Mena, Pilar Aguilarte, Mai Martín y Rubén del Castillo. Los inspectores Delgado y Ferrer investigan la aparición de un cuerpo sin vida en el puerto de Lisboa. Los interrogatorios y recuerdos de los personajes apuntarán a don Lope de Almeida, noble portugués, cuya mujer murió en un terrible incendio pocos días antes de la aparición del cadáver.

-Dónde: Teatro Echegaray (Echegaray, 6).

-Cuándo: Viernes 11 y sábado 12

-Hora: 20.00 horas ambos días.

-Entradas: 15 euros

Del viernes 11 de enero al 10 de febrero La Líquida y David García-Intriago regresan con 'Hambre'

Dentro del 36.º Festival de Teatro de Málaga, la compañía La Líquida y David García-Intriago regresan con 'Hambre', un sorprendente y divertido espectáculo con música en directo que viaja por la más hambrienta de las novelas, 'El Quijote'. Una mirada absolutamente rompedora y contemporánea de aquel Siglo del Oro –y Siglo del Hambre– no tan alejada a lo que somos hoy en día. Hambre, música y teatro, humor, emoción y mucha interacción con el público para recordar que la risa es el alimento del alma y que solo la cultura nos puede salvar.

-Dónde: Museo del Vino, Plaza de los Viñeros, 1.

-Horarios: viernes y sábados, a las 20.00 horas; domingos, a las 13.00 horas. Viernes 10 de febrero, a las 13.00 y 19.00 horas. Hasta el 10 de febrero.

-Entrada: 15 euros.

Viernes 11 'Monstruos brutales asustados' en el Cánovas

Incendio Fugaz Teatro presenta 'Monstruos brutales asustados', teatro de investigación. La obra trata de explicar temas como la culpa, la identidad, el egoísmo, la usencia de ilusiones, la violencia, la alienación, la génesis de las personas llenas de rabia porque no se comunican con los que les importan. (Más información aquí)

-Dónde: Teatro Cánovas (plaza El Ejido, 5).

-Cuándo: Viernes 11. (También el 17, 18, 24, 25 y 31 de enero).

-Hora: 21.00 horas

-Entradas: 12 euros, 8 anticipada.

Vienes 11 Concierto de Daniel Amat y Francis Posé en Estepona

El pianista Daniel Amat viene a presentar su nuevo disco, Hermano, un nuevo paso en jazz latino, en unión del contrabajista Francis Posé. Nacido en Cuba e influido por su padre Pancho Amat, uno de los intérpretes principales de la isla, Daniel Amat dominó muy pronto los ritmos característicos cubanos como el son, el changüí, el danzón o la trova. Entró en contacto con la música clásica y el jazz en la Escuela Nacional de Música de La Habana, donde se graduó como pianista clásico y profesor. Posteriormente ha desarrollado una carrera internacional. Ha sido descrito por los críticos como «uno de los grandes pianistas actuales del jazz universal».

Lo acompaña en este proyecto Francis Posé, veterano contrabajista malagueño, licenciado en el Conservatorio de esta ciudad que cuenta con una rica experiencia en torno al encuentro del jazz con otros géneros, del flamenco (en cuya fusión con el jazz es un artista de referencia) al calipso, tango o blues.

-Dónde: Centro Cultural Padre Manuel. Calle San Fernando, nº 2. Espepona.

-Cuándo: Viernes 11

-Hora: 20.00 horas

-Entradas: Libre hasta completar aforo

Viernes 11 Vinila Von Bismark presenta su trabajo 'Motel llamado Mentira'

Tras su reciente paso por Argentina, Colombia y México, Vinila Von Bismark arranca en La Cochera su gira 2019. Lo hará con su último trabajo, 'Motel llamado Mentira'.

-Dónde: La Cochera Cabareta (Avda. Los Guindos, 19).

-Cuándo: Viernes 11

-Hora: 22.00 horas

-Entradas: 12 euros

Viernes 11 Carlos García Sala

Con una puesta en escena de 'Metamorphosis' presenta Carlos García Sala su último trabajo pianístico, en este caso es un L.P. con nueve piezas, que representa una apuesta por la unión entre la música clásica y la música contemporánea, explicado por el propio intérprete.

-Dónde: Sala Unicaja de Conciertos María Cristina

-Cuándo: Viernes 11 de enero, a las 20.00 horas

-Entrada gratuita.

Sábado 12 Adriana Lecoubreur desde Nueva York

Yelmo Cineplex. Retransmisión en directo desde el Metropolitan de Nueva York de 'Adriana Lecouvreur' (1902) ópera de cuatro actos, libreto de Arturo Colautti y música de Francesco Cilea. Dirige Guannandrea Noseda y son principales intérpretes Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili, Piotr Beczala, Carlo Bossi, Ambrogio Maestri y Maurizio Muraru.

-Sábado 12 de enero, a las 18.55 horas.

Sábado Cuentacuentos 'El patito feo'

En colaboración con 'Donde viven los cuentos', adaptación musical del cuento de Andersen, narrada por el propio autor junto a anécdotas e impresiones de su viaje a Málaga en el siglo XIX.

-Dónde: Museo Interactivo de la Música de Málaga (Beatas, 15)

-Cuándo: Sábado 12.

-Hora: 12.00 horas

-Precio: 5 euros con la entrada al museo.

Sábado 12 La Mare+Eskarnia, en La Cochera

La Mare presenta en concierto su gira 'Sal, Marina y Mar', acompañado por Ekarnia, que abrirá la noche.

-Dónde: La Cochera Cabaret (Avda. Los Guindos, 19)

-Cuándo: Sábado 12

-Hora: 22.00 horas

-Precio: 10 euros, 8 anticipada.

Sábado 12 Concierto de música barroca

Concierto de música barroca 'Ciclo de Arias Antiguas', con Laura López Vargas (soprano) y Ana María Fernández Molina (piano). Con la entrada el museo.

-Dónde: Museo Interactivo de la Música de Málaga (calle Beatas, 15)

-Cuándo: Sábado 12

-Hora: 17.00 horas.

Domingo 13 Cuentacuentos 'Mary Poppins'

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Beatas, 15) ofrece la adaptación musical a partir del libro de Pamela Lyndon Travers 'Mary Poppins', que cuenta la deliciosa historia de una peculiar institutriz, capaz de hacernos ver que la magia se encuentra en todas partes. Precio: 5 euros con la entrada al museo.

-Dónde: Museo Interactivo de la Música de Málaga (calle Beatas, 15)

-Cuándo: Domingo 13

-Hora: 12.00 horas.

-Entradas: 5 euros con entrada al museo

Domingo 13 'Cenicienta siglo XXI'

Teatro de Malta presenta 'Cenicienta siglo XXI', con Delfín Caset, Oti Manzano, David Bueno y Paloma Vidal. Dirigida por Marta Torres. ¿Qué pasaría si, sin cambiar los argumentos de los cuentos clásicos, eliminamos los roles de género tan presentes en ellos? Cenicienta siglo XXI da respuesta a esta pregunta. Se trata de una obra Musical-clown recomendada a partir de 6 años.

-Dónde: Teatro Echegaray (Echegaray, 6)

-Cuándo: Domingo 13.

-Hora: A las 11.00 y a las 13.00 horas

-Precio: 6 euros

Del 12 al 27 de enero 'Colores', teatro para bebés

La compañía Susana Almahano presenta 'Colores', teatro para bebés, recomendado para niños de 1 a 7 años. La Cía. Susana Almahano vuelve con colores a la Sala B del Teatro Cánovas para demostrar que si te abandonas a tus sentimientos, al instante aparece el color. Azul, amarillo, morado, verde, rojo... Un color es una emoción, una emoción es un baile, y juntos descubriremos de qué color late nuestro corazón.

-Dónde: Sala B del Teatro Cánovas (plaza El Ejido, 5)

-Fechas: 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero

-Entradas: 6 euros.

-Hora: 18.30 horas.

Domingo 13 Comares: la primera fiesta patronal del año

SUR

La localidad axárquica de Comares celebra este domingo San Hilario de Poitiers, una fiesta de Singularidad Turísitica Provincial. En 1442 mozárabes de Comares se levantan en armas contra el colectivo musulmán de la villa, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de San Hilario de Poitiers. En agradecimiento a su protección, sus habitantes deciden elegir a este obispo francés como santo patrón del municipio y fijar esa fecha, 13 de enero, para celebrar fiestas en su honor.

El día comienza con una solemne Misa en honor al santo amenizada por la Panda de Verdiales y El Coro Rociero «Balcón de la Axarquía», formado por mujeres del municipio. Tras la misa, una recogida procesión del Santo por las calles de Comares da paso a la diversión en la plaza «Balcón de la Axarquía». En este lugar una orquesta alegra la fiesta con música y baile. De fondo, los verdiales de Comares suenan durante todo el día por diferentes lugares del pueblo cautivando a los visitantes con el toque, los cantes y los bailes típicos de este pueblo. Hacia el mediodía, varias paellas gigantes, acompañadas de vino del terreno y productos típicos de la zona como el queso, chorizo y morcilla, nos darán fuerza para poder pasar una jornada de fiesta y diversión que termina a altas horas de la madrugada.

Sábado 12 y Domingo 13 'DistanS', circo en el Teatro Cánovas

Vol'e Temps presenta 'DistanS', con Sara Ortiz y Albert y Moncunill Ferrer. Dos personajes diferentes y atípicos evolucionan en un habitáculo que se transforma al servicio de la dramaturgia. Una escenografía viva y protagonista, diseñada y creada por Carlos Monzón, que se convierte en una base de juego para crear movimientos y secuencias acrobáticas. La compañía, formada en la prolífica Escuela de Teatro y Circo de Granada (CAU), ha sido primer premio en el Festival de Aranda del Duero y en los Festivales italianos Sul Filo del Circo y Lunathica.

-Dónde: Teatro Cánovas (plaza El Ejido, 5)

-Fechas: Sábado 12 (18.30 horas) y Domingo 13 (12.00 horas)

-Hora: 12.00 horas

-Entradas: 6 euros.

Domingo 13 'Demasiado tarde', en La Cochera

Más teatro. Nicolás Yanko dirige y protagoniza 'Demasiado tarde'. Otra vez niebla. Un cuerpo yace en la arena y en el fondo de un vaso con agua. Apenas abre la boca las palabras lo inundan. Pero este lugar que lo limita, le da libertad para expresarse, lo inspira. Acepta la duplicidad, la multiplicidad… igual se agita. Ese cuerpo es un relato lúdico atravesado, fragmentado y convertido en piezas de un rompecabezas que se irán encastrando para formar un retrato, en el mejor de los casos un espejo, que le muestra la existencia de la separación cuando la une.

.Dónde: La Cochera Cabaret (Avda. Los Guindos, 19)

-Fecha: Dopmingo 13

-Entrada anticipada: 8 euros.

-Hora: 19.00 horas

Domingo 13 'La verdadera historia del Ratoncito Pérez'

Teatro Infantil. Como cada noche, Fito, un pequeño ratón, le pide a su abuelo que le cuente más historias sobre su superhéroe favorito, El Ratoncito Pérez, pero se hace tarde y tiene que dormir ya que al día siguiente tiene cole. A Fito no le gusta mucho el cole, pero no porque no le guste estudiar, sino porque allí esta Nelsón, el abusón, un compañero con mal carácter que le humilla y le quita su bocadillo todos los días. Sin embargo Fito conocerá a su compañera ideal, la pájara Loreto que le contará un secreto que cambiará por completo su vida: ¡¡Su abuelo es el verdadero Ratón Pérez!! pero esa noche su abuelo fue descubierto por un niño cuando cambiaba su diente por una moneda y será Fito junto con su nueva amiga Loreto quien se tendrá que encargar de salvar a su abuelo.

-Dónde: La Cochera Cabaret (Avda. Los Guindos, 19)

-Fecha: domingo 13.

-Entradas: 7 euros.

-Hora: 12.00 horas