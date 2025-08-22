Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita al Bajo Genal

El último tramo del Genal, antes de unir sus aguas al Guadiaro, discurre por un valle idílico, donde aguardan enclaves naturales de gran belleza, hay ... fiestas y tradiciones gastronómicas ancestrales y se pueden descubrir experiencias únicas. Benadalid, Benalauría, Genalguacil, Algatocín, Jubrique, Benarrabá y Gaucín son las localidades que conforman el Bajo Genal.

Baños junto al puente de San Juan Auténticas playas fluviales junto al río

Conviene ir temprano, porque el aparcamiento no resulta fácil en el entorno del puente de San Juan en pleno agosto. En ese lugar emblemático, donde se unen por carretera los municipios de Jubrique y Algatocín, aguarda una de las caras más amables de este río de la Serranía de Ronda, que va dejando a su paso espectaculares pozas cristalinas, que saben aprovechar bien en esta época del año numerosos bañistas. A tan sólo unos metros se encuentra el charco Picao, el de mayor tamaño. A él hay que añadir otros más alejados y pequeños, el Estrecho y el Esteban. Todos ellos tienen pequeñas playas fluviales y aguas cristalinas.

Ruta de las Pasarelas del Genal El sendero trepidante que va hacia la Escribana

Desde el puente de San Juan se puede hacer un trepidante sendero fluvial con el Genal como acompañante y también protagonista. A través de una serie de puentes y pasarelas instalados para tal fin, se puede llegar hasta otra de la pozas más conocidas de la zona, al del Prado de la Escribana.

Esta ruta, que es un tramo destacado de una etapa de la Gran Senda, tiene su mayor dificultad en algunos pasos, que no son idóneos para gente con miedo a las alturas ni para transitar con perros, ya que las rendijas de las pasarelas pueden darle problemas.

Visita a Genalguacil El 'pueblo museo', una pasión por el arte

En esta zona de la Serranía de Ronda hay varias excursiones indispensables, como la de Genalguacil, una apuesta pionera por unir el arte al turismo rural que ya se ha intentado replicar en otros puntos del país.

En esta pequeña villa malagueña, cada año par se celebran unos encuentros de arte, a los que se invita a distintos creadores plásticos para que hagan durante una quincena sus propias obras para dejarlas allí como parte del mobiliario del casco urbano. A excepción de algunas creaciones que se exponen en un pequeño museo para que no se deterioren, el resto se puede ver en fachadas, rincones o incluso en los tejados.

Fiestas de Moros y Cristianos Este sábado 23 en Benadalid

Si en la localidad vecina de Benalauría están muy orgullosos de sus Moros y Cristianos, no lo están menos en Benadalid. Allí también se celebra en el marco de su feria patronal, dedicada a San Isidoro de Sevilla.

Con un texto más clásico que en el anterior, los vecinos del pueblo también se vuelcan en esta puesta en escena que gira en torno a la rebelión morisca. En este caso, buena parte de la representación se realiza en la entrada del castillo de Benadalid, uno de los edificios históricos más importantes del Valle del Genal. La escenificación se hace en un solo día, en la jornada del sábado, en la víspera del final de esta fiesta patronal.

Excursión a Sierra Bermeja Pinsapos, pozas refrescantes y una venta muy original

Desde Genalguacil o Jubrique se puede hacer una incursión por algunos enclaves destacados de la Sierra Bermeja, donde aguardan pozas de aguas cristalinas como el Charco Azul -y las que hay más arriba- o senderos como el de los Pinsapos, que discurre bajo la sombra de estos árboles.

A esto hay que añadir como atractivo la Venta El Refugio, un lugar único para disfrutar de una cocina tradicional con guiños a los productos locales e inmejorables vistas a la Costa del Sol e incluso al Estrecho de Gibraltar.

Probar el salmorejo de carne La receta ancestral que aún se puede pedir en restaurantes

No tiene nada que ver con la crema fría de tomate típica de Córdoba. Salvo el ajo y el aceite de oliva virgen extra. El ingrediente principal es la carne de cerdo, a la que se le añaden vino, laurel y sal. El plato, que se puede degustar frío, se acompaña por encima de cebolla cruda, ajos hechos al fuego, patatas fritas o cocidas y perejil. Hoy se puede encontrar en establecimientos de Benarrabá y Genalguacil.

Experiencia con sabor en Benalauría El callejón que tiene como salida una bodega

Hay otra forma de entender el turismo. Así son las experiencias que organiza Pepe Verdugo en Benalauría. En un callejón, que termina concretamente en su bodega, 28 Metros Cuadrados (la más pequeña del mundo), organiza ahora en verano cenas al fresco con grupos reducidos. Con un menú abierto, allí se sabe cuando empieza, pero no cuando se termina.